Отказывается стареть: 62-летняя блогерша хвастается в соцсетях роликами в одном белье и 28-летним мужем

Фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская в свои 62 года активно тренируется и вышла замуж за 28-летнего парня.
«Если ты в 60 и дальше живешь так же активно, как многие не живут в 20, то ты молода», — рассказывает в своем блоге Елена.
У женщины непростая судьба. В 2008 году ее на пять лет отправили в психиатрическую клинику за попытку заказать убийство бывшего мужа. Сама женщина вину свою отрицает, а события почти 20-летней давности вспоминать не любит. Говорит, с тех пор она написала две книги, провела 60 фитнес-туров — вот чем следует гордиться.
Подробнее о жизни популярной фитнес-блогерши смотрите в видео выше.
Елена активно ведет соцсети, где на нее подписаны больше двух миллионов человек. Правда, не так давно на нее вылилась волна хейта. Досталось даме и за юного мужа, и за провокационные ролики в одном нижнем белье. Мужчины, да и женщины негодуют, — мол, молодежь же смотрит, а вы что транслируете аудитории? В 62 года впору сказки внукам читать, вязать и пироги печь. Но Елена не обращает внимания, для женщины главное, что ее поддерживает дочь, внук и внушительная армия поклонников.