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Страна и мир Отказывается стареть: 62-летняя блогерша хвастается в соцсетях роликами в одном белье и 28-летним мужем

Отказывается стареть: 62-летняя блогерша хвастается в соцсетях роликами в одном белье и 28-летним мужем

Непростая история жизни Елены Санжаровской — в коротком видео

352
2 комментария
Источник:

Городские медиа

Фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская в свои 62 года активно тренируется и вышла замуж за 28-летнего парня.

«Если ты в 60 и дальше живешь так же активно, как многие не живут в 20, то ты молода», — рассказывает в своем блоге Елена.

У женщины непростая судьба. В 2008 году ее на пять лет отправили в психиатрическую клинику за попытку заказать убийство бывшего мужа. Сама женщина вину свою отрицает, а события почти 20-летней давности вспоминать не любит. Говорит, с тех пор она написала две книги, провела 60 фитнес-туров — вот чем следует гордиться.

Подробнее о жизни популярной фитнес-блогерши смотрите в видео выше.

Елена активно ведет соцсети, где на нее подписаны больше двух миллионов человек. Правда, не так давно на нее вылилась волна хейта. Досталось даме и за юного мужа, и за провокационные ролики в одном нижнем белье. Мужчины, да и женщины негодуют, — мол, молодежь же смотрит, а вы что транслируете аудитории? В 62 года впору сказки внукам читать, вязать и пироги печь. Но Елена не обращает внимания, для женщины главное, что ее поддерживает дочь, внук и внушительная армия поклонников.

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Елена Вахрушева
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Комментарии
2
Гость
1 час
За деньги - ДА😻
Гость
54 минуты
Смишно
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