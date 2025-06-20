Отказывается стареть: 62-летняя блогерша хвастается в соцсетях роликами в одном белье и 28-летним мужем

Источник: Городские медиа

Фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская в свои 62 года активно тренируется и вышла замуж за 28-летнего парня.

«Если ты в 60 и дальше живешь так же активно, как многие не живут в 20, то ты молода», — рассказывает в своем блоге Елена.

У женщины непростая судьба. В 2008 году ее на пять лет отправили в психиатрическую клинику за попытку заказать убийство бывшего мужа. Сама женщина вину свою отрицает, а события почти 20-летней давности вспоминать не любит. Говорит, с тех пор она написала две книги, провела 60 фитнес-туров — вот чем следует гордиться.

Подробнее о жизни популярной фитнес-блогерши смотрите в видео выше.