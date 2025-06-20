Чемоданное настроение: спросили у россиян в разных аэропортах, куда они летят и сколько потратят

А вы в отпуск успеете? Источник: Александра Славецкая / NGS24.RU











Наша коллега из NGS24.RU, красноярская журналистка Александра Славецкая даже в отпуске не может перестать работать и спросила у тех, кто вот-вот переведет телефоны в авиарежим, куда и с кем они отправляются, на чем предпочитают экономить, а на что, наоборот, тратят деньги на отдыхе с удовольствием. Спойлер: летний режим позволяют себе не все.

«На шопинге летом экономлю»

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Справа очень шумно: делегация из Китая возвращается домой, налюбовавшись Северной столицей. В солнечных очках, панамках и клетчатых рубашках они обмахиваются паспортами, в которые вложены посадочные, и покупают магниты с надписью «СПб, Russia». Много молодых пар сидят в кофейнях, смотрят в гаджеты. Они в бейсболках и с яркими чемоданами. В центре зала женщина в хлопковом пиджаке громко говорит по телефону:

— Да! Ну нам выход изменили! Сейчас слетаем, и отправлю к тебе! Я решилась, готовься! Да хочет он тоже! Будете там гулять на Лазурном Берегу, в мой любимый Монте-Карло его свозишь!

Рядом с ней долговязый подросток. Руки скрещены на груди, он стоит рядом с мамой, но как будто уже немного отдельно. Спрашиваю их про отпуск. Это Инга и Максим. И у Инги на лето есть план.

Полетели на отдых? Или дорого? Источник: Александра Славецкая / NGS24.RU

Инга, 49 лет, помощник нотариуса из Санкт-Петербурга

— Сначала мы с сыном полетим к моим родителям в Новосибирск. Для меня это отдых и вклад в счастье моих любимых пенсионеров — мамы и папы. Будем помогать на грядках, сын обещал терпеть и съедать всё, что приготовит бабушка, даже добавку. В следующем месяце он один полетит во Францию, к старшему брату. Удобнее всего лететь через Турцию, на днях выкупим билеты. Они очень дорогие! Всегда ищу стыковки: проще полететь с пересадкой, чем переплачивать. И на шопинге летом экономлю сама и приучаю детей: всё должно быть самое простое, легкое. Лето же! Лучше лишний раз в ресторан заглянуть и поужинать, чем тратиться на одежду или скупать сувенирные тарелки. Общие расходы на отпуск на меня и сына — около 400 тысяч рублей.

— Вы можете нас сфоткать? — черноволосая женщина с крупными сережками в ушах и ярко-синей сумкой протягивает мне айфон и бежит обнимать подругу. Фотографирую их на фоне большого окна, через которое виден розовый закат и самолеты. Красиво. Спрашиваю про их историю путешествия.

Гульнара, 51 год, бухгалтер из Москвы

— Летали с подругой в Санкт-Петербург на пару дней, я в плане отдыха очень быстрая: билеты купили за день до поездки, потому что цена упала. В такси заказали себе авторскую экскурсию по ночному городу на машине класса комфорт. Было супер! Огни! Реки! Мосты! Романтика! В отпуске никогда не экономлю на впечатлениях! Должно быть ярко и максимально красиво. На поездку уйдет около 80 тысяч, вместе с отелем. Чтобы такие траты не выбивали из колеи, каждый месяц зимой отправляю деньги на счет, который называла «Лето транжиры».

Второе путешествие запланировала на конец августа: мечтаю о Камчатке!

Аэропорт Шереметьево, Москва. Много пассажиров с детьми. Много детей, которые группами летят отдыхать куда-то к морю. У них на шеях яркие самолетные подушки, чемоданы с мультяшками, брелоки в виде игрушек.

— Мама, а бабушка нас будет уже ждать, да?

— Да, она прилетела вчера.

— Она там уже сгорела, да?

— Надеюсь, что нет, Ярик, — молодая женщина роется в сумке, маленький мальчик бегает вокруг.

— По крайней мере, точно не вся сгорела. Ярослав! Хватит бегать! Стой спокойно! — подключается папа.

Эту картину наблюдает подросток в очках, у него походный рюкзак, удобные кроссовки, как будто собрался в горы. Я обращаюсь к нему, чтобы спросить, куда он летит, и он вытаскивает фиолетовый наушник из уха.

Кузьма, 14 лет, ученик 9-го класса, Калининград

— Я лечу на заработки в Сибирь: буду участвовать в раскопках, помогать на полевой кухне, дежурить в лагере археологов. На заработанные поеду в Питер на музыкальный фестиваль. Я еще школьник, поэтому экономить приходится на всем. Я так и пишу в поисковике — «самый дешевый хостел», фото комнат смотрю мельком, чтобы не пугаться заранее. Но я ведь молодой, ну что, разве не посплю в комнате на трехъярусной кровати без окна? Посплю, конечно. Будет что вспомнить!

С детьми траты на отдых увеличиваются, но как не показать им страну? Источник: Александра Славецкая / NGS24.RU

«Я лучше буду зарабатывать больше»

Папа и сын в одинаковых кофтах. Молчаливые. Ребенок рассматривает всё вокруг, но вопросов не задает. Руки держит также в карманах, как папа.

Виктор, 55 лет, дальнобойщик, Челябинск

— Везу сына во Владивосток, показать, что такое Дальний Восток нашей страны. Жить будем в пригороде, чтобы сэкономить на жилье. Около часа до центра Владика. Готовить будем также там. Завтрак, ужин, на обед — перекус в городе. Путешествуем вдвоем, супруга и дочь ждут нас дома. Пару лет назад приняли решение летать по очереди, разными составами и обмениваться впечатлениями. Задача наша — чтобы дети увидели Россию, для этого специально копим деньги, полеты на самолете позволяем себе раз в два года. В общей сложности поездка обойдется примерно в 75 тысяч.

В аэропорту бутылка воды продается в три раза дороже. А вот в кафе цены примерно такие же. Кофейни полные: тут в одном месте у кого-то каша с маслом на завтрак, а у кого-то ужин и бокал вина. Мужчина закончил есть пельмени, глядя в ноутбук.

Валерий, 27 лет, программист, Ростов-на-Дону

— С женой и дочерью летим во Вьетнам. Я всех предупредил, что беру с собой ноутбук. Работы много, но лучше отдых хотя бы по вечерам, чем никакого. В отпуске у нас появилась традиция — заказывать семейную фотосессию на море, на узнаваемых проспектах. Это отличная память, и жена меньше дергает бесконечными «сфоткай меня!». Экономить вообще не люблю. Я лучше буду зарабатывать больше. На отпуск в этом году уйдет больше полумиллиона за две недели.

Аэропорт Красноярск.

— Паша, у меня перевес! Вернись, дорогой, кроссы забери мои. Да, и еще что-нибудь! Да ну, не хочу я с этим багажом возиться! Возвращайся! — седой мужчина в спортивном костюме разворачивается от стоек регистрации к выходу.

Люди двигаются плавно, иногда поглядывая на табло. Многие в сланцах и шортах. Девушка с маникюром в цвет своего чемодана надела темные очки. Она летит отдыхать одна.

Светлана, 36 лет, администратор в сети ресторанов, Красноярск

— Я лечу в Турцию — 110 тысяч за 5 ночей, раньше тех же денег стоили целые две недели отдыха! Экономить буду на еде: никаких фруктов на пляже, раз есть любимое «всё включено». Откажусь от экскурсий: хочется побыть тюленем и телефон использовать только как фотоаппарат. Путевку всегда покупаю с кредитной карты, потому что не умею копить в течение года.

— Мама, мама, мама! Давай не по лестнице, а на лифте поедем! Он прозрачный, — девочка в косичках кричит на весь зал.

— Он правда прозрачный, мама! — кричит ее сестра-близнец. Вместе с мамой заходят в лифт и уезжают. Объявляют посадку на рейс в Сочи. Поднимается с кресел пожилая пара.

Антон и Вера, 67 и 68 лет, пенсионеры

— Мы летим в Краснодар к детям и внукам. Не виделись давно, они зовут, но здоровье не то, чтобы переезжать. Сейчас еще одна внучка родилась, решили лететь знакомиться. Ничего тратить мы там не будем: у детей дом. Билеты они нам оплатили. Мы только подарок везем. Деньги новой внучке везем, пусть ей родители что решат, то и купят.

— На море поедете?

— Да, обязательно.