Россияне могут лишиться майских выходных и январских каникул: новости 17 июня

Депутаты отмечают, что затяжные выходные снижают ВВП страны Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 июня.

В китайском зоопарке начнут работать «дикари»

Национальный природный заповедник Шэньнунцзя в Китае планирует открыть 16 новых вакансий для «дикарей». Таким сотрудникам предлагают имитировать поведение диких людей, включая мурлыканье, употребление сырой пищи и танцы. Всё это делается для развлечения туристов, пишет South China Morning Post.

Еще сотрудники в роли «дикарей» должны будут снимать свою работу и публиковать видео в социальных сетях. Главным требованием руководства заповедника к потенциальным кандидатам является способность выживать в дикой природе в течение длительного времени.

За день работник может получить 70 долларов. На объявление отреагировало уже около 10 тысяч человек.

Начинающим блогерам грозит опасность

Мошенники положили глаз на аккаунты начинающих блогеров. Аферисты начали пользоваться ловкими психологическими трюками. Теперь они прикидываются хейтерами и в комментариях забрасывают человека оскорблениями, при этом прикрепляют различные фишинговые ссылки.

«Однако если зайти на страничку „хейтера“, в описании страницы обязательно будет указана ссылка на его другую соцсеть — если на нее перейти и ввести свой логин и пароль, он тут же окажется у мошенников, а жертва потеряет к страничке доступ», — передают РИА Новости со ссылкой на ГК «Солар».

На этом мошенники останавливаться не стали. Еще одна уловка, которую используют злоумышленники, заключается в том, что пользователям от имени популярных блогеров предлагают угадать, в какой из коробочек на изображении спрятан приз. На сайте отображается несколько коробочек, и если пользователь угадывает правильно, то он может получить приз в реальной жизни.

Чтобы получить подарок, пользователю снова предлагают выполнить ряд условий. Например, нужно отправить ссылку своим друзьям в социальных сетях или мессенджерах и ввести данные банковской карты для оплаты комиссии. Все деньги, которые пользователь отправляет на счет мошенников, остаются у них, а «победитель» конкурса остается ни с чем.

А вот дропперам — лицам, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать похищенные деньги, — теперь грозит уголовная ответственность. Госдума приняла соответствующий законопроект для защиты граждан от действий мошенников. Подробнее о нововведениях можно прочитать здесь.

В России проверяют популярные игрушки Лабубу

В Роскачестве объявили о старте закупок игрушек Лабубу, чтобы проверить их на безопасность. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, ведомство регулярно проверяет детские товары, изучает ткани, состав, токсичность, уровень опасности товара для здоровья. Протасов подчеркнул, что в некоторых игрушках ранее находили летучие токсичные материалы.

«Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности», — рассказал он ТАСС.

В России начнут депортировать мигрантов, но не всех

Из России начнут выдворять мигрантов и их родственников, однако гражданам не повезет лишь в случае нарушения закона. Это одна из новых идей, которую предлагают депутаты во главе с лидером фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергеем Мироновым.

«Родственники нарушителей прекрасно знают, какой образ жизни ведут их близкие. По сути, они покрывают преступников, а значит, за это должно наступать неминуемое наказание — депортация и последующий запрет на въезд в Россию. А чтобы государству не пришлось оплачивать высылку, каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Он считает, что такие меры помогут уменьшить количество преступлений и решить некоторые проблемы с мигрантами.

Россияне больше не смогут покупать квартиры за наличку

В Генпрокуратуре РФ одобрили идею запретить покупку жилья за наличные деньги. Это предложение выдвинула зампред по строительству и жилью от партии «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики», — пояснила депутат.

По словам Разворотневой, в 2022 году в России было зафиксировано более шести тысяч случаев мошенничества с квартирами. В 2023 году таких случаев стало больше — более восьми тысяч. Каждый год из-за таких махинаций люди теряют миллионы рублей.

Из-за частых случаев обмана при покупке и продаже квартир депутаты предложили новый закон. Этот закон установит правила для всех, кто участвует в таких сделках.

Туристы гуляют в мусорных мешках по Сочи

Погода внесла свои коррективы в планы туристов, которые приехали на отдых в Сочи. В выходные на курорте выпало почти месячное количество осадков, а в горах прошёл снегопад.

После недавних наводнений пляжи до сих пор закрыты, и сейчас там убирают мусор. Но туристы не унывают и наслаждаются прогулками вдоль берега и вместо дождевиков используют мусорные пакеты, чтобы не намочить одежду.

Забавный поступок вызвал улыбки и восхищение отдыхающих. Видеозапись этого события стала популярной в интернете и активно обсуждается пользователями.

Дожди в Сочи льют уже несколько дней Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Тем временем на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца 17 июня в акватории Сочи возможны смерчи. Туристов просят быть бдительными.

Отмена майских праздников и январских каникул

В январе и мае можно заменить каникулы шестью сокращенными рабочими неделями с тремя рабочими днями. С таким предложением выступил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Он считает, что это поможет поддерживать баланс между работой и отдыхом, сделает отдых более регулярным и позволит компаниям планировать свою деятельность, исключая из нее длительные перерывы.

Пищальников отметил, что гибкие графики уже используются в некоторых странах и могут быть внедрены в России. Праздничные дни важны для отдыха сотрудников, однако длинные каникулы снижают ВВП на 1%.

Приостановка работы компаний уменьшает прибыль из-за снижения оборота и сделок, что в условиях конкуренции ведет к упущенным возможностям и снижению эффективности. После отпуска сотрудникам требуется 3–5 дней для восстановления, а «послепраздничный синдром» снижает общую производительность, особенно в высокотехнологичных отраслях, передает «Газета.Ru».