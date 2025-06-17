«Катю увели или похитили»: история 5-летней девочки, бесследно пропавшей во время похода с родителями

Источник: 59.RU

Наталья и Владимир Четины уже 15 лет ищут свою пропавшую дочку. Пятилетняя Катя Четина пропала 12 июня 2010 года во время семейного похода. Наши коллеги из 59.RU вспомнили историю Кати и подготовили небольшой фильм о странном исчезновении девочки. В нем Владимир Четин, отец Кати, рассказал, что за эти годы боль не утихла, но семья живет надеждой и ждет свою дочку.

В тот день, 12 июня 2010 года, Владимир с супругой Натальей и пятилетней дочкой Катей отдыхал у скалы Ермак за Кунгуром. Это был большой поход с друзьями и родственниками, всего было 15 человек. Палаточный лагерь разбили подальше от реки и от других туристов.

Утром Катя с другими детьми играла в догонялки и брызгалась пульверизатором, потом подустала, просто наблюдала за игрой. Мама Кати Наталья была в палатке и обратила внимание, что не слышит голос дочки. Родители бросились искать Катю, прочесали поляну и побежали к реке. На земле они нашли один катин сланец и свежий след от детской пятки.

Милиция приехала через час, сотрудники выборочно опросили отдыхающих и уехали. Кинологов не смогли прислать, потому что в тот же день рядом с Суксуном, другим небольшим прикамским городом, расстреляли пост ДПС, и многие милиционеры работали там на месте происшествия. Водолазы из Перми приехали только в полночь и прочесали дно реки. Они ничего не нашли.

Было возбуждено сразу два дела: розыскное и уголовное по статье «Убийство», которое завели только через месяц. Время шло, но следствие придерживалось одной версии: ребенок мог утонуть, и тело найдут максимум за две недели. Спустя год супруги Четины провели эксперимент на реке. Они бросали в воду деревянные чурки весом как у пятилетнего ребенка. Одна из чурок доплыла до моста в Кунгуре и ее выбросило на берег. Все эти данные семья передала следователям.

В 2010 году в Прикамье еще не было поисковых отрядов. В основном искали своими силами, один раз на место исчезновения Кати направили автобус с милиционерами, чтобы они обыскали территорию. Но ничего не давало результатов. Владимир Четин до сих пор уверен, что Катя жива.

«Я уверен что в реке ее нет, иначе мы бы нашли ее, — говорит Владимир. — Значит, Катю увели или похитили».

Спустя 15 лет уголовное и розыскное дела все еще открыты. Недавно Владимир Четин передал следователю свои вопросы о поисках. В частности, отец Кати приводит показания очевидцев. Семье сообщали, что видели, как мужчина вез на лодке девочку. Милиционеры нашли лодочника, который в тот день катал детей, но это был совершенно не тот человек, которого видели очевидцы с девочкой в лодке.

Недалеко от места пропажи в детский лагерь «Ермак» приходила девочка, кого-то искала и ушла. Эту версию тоже не отработали. Также семье Четиных прислали записку, что какую-то девочку, похожую на Катю, цыгане запихнули в машину и уехали. Потом семье писали, что в Москве в аэропорту заметили девушку, похожую на Катю. В 2018 году Четиным сообщили, что в больнице с цыганами лежала девушка, похожая на Катю, но на нее не было документов. Владимир уверен, что надо отрабатывать все эти сигналы.

Тем временем горем семьи пользуются мошенники. Так, один из осужденных прямо из колонии писал Владимиру, что его дочь у него и требовал выкуп — 100 тысяч рублей. Мошенника вычислили.

Спустя 15 лет Владимир Четин с супругой по-прежнему ждут Катю.