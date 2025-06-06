В Петербурге пропавшую девочку нашли через 9 лет — что с ней случилось. Новости 6 июня

Девочка убежала из больницы из-за того, что ее не поздравили с днем рождения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июня.

ЦБ понизил ключевую ставку

Центральный банк провел очередное заседание совета директоров, на котором принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых. До этого она держалась на рекордном для страны уровне в 21% с октября 2024 года.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении Центробанка.

После заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что на заседании рассматривались два варианта: сохранение и снижение ключевой ставки, речи о повышении не было. Всё из-за того, что инфляция существенно замедлилась.

«Инфляция складывается вблизи нижней границы нашего прогноза, мы точнее скажем при обновлении прогноза в июле. С учетом факта первых четырех месяцев и оперативной картины, которую мы видим по этому месяцу, уточнение, скорее всего, будет в сторону снижения прогноза. Насколько значительно, пока говорить не берусь: до июльского заседания будет много данных», — спрогнозировала Набиуллина.

Однако, если темпы роста цен прекратят устойчиво снижаться или начнут расти, «не исключено повышение ключевой ставки».

Ставки по кредитам и депозитам начали снижаться

На решение поспешили отреагировать в банковской сфере. Сразу после решения ЦБ «Сбер» объявил о понижении ставок по своим продуктам. Это коснется потребкредитов, ипотеки и доходности по вкладам. «Сбер» решил:

снизить ставки по вкладам на 1 п. п. с 11 июня. Максимальная ставка, на которую можно будет рассчитывать — 19%;

с 10 июня понизить ставки по ипотеке и потребительским кредитам — от 2% до 3,5% годовых;

а также снизить максимальные ставки по накопительным счетам — с 18% до 16%. Изменения произведут с 24 июня.

Также ставки уменьшили по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса. Для малых технологических компаний ставка будет снижена до 13%, в том числе по уже выданным кредитам, сообщили в Корпорации МСП.

Многие другие банки заранее готовились к снижению ключевой ставки и снижали проценты по своим продуктам еще до заседания. Этим они также показывали ЦБ, что длительный период высоких ставок приведет к проблемам в банковской сфере.

Трамп разругался с Илоном Маском

Президент США Дональд Трамп вконец разругался с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Предприниматель обвинил американского лидера в торговле детьми и причастности к делу Джеффри Эпштейна.

Эпштейн известен в Штатах по громкому уголовному делу против него. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. В 2019 году он убил себя, а в 2023 году в его деле появились упоминания экс-президентов США Дональда Трампа и Билла Клинтона.

Даже после смерти Эпштейна часть американцев не успокоилась и требовала публикации его документов, в которых были бы списки клиентов. Дональд Трамп обещал опубликовать их. Однако после того как состоялась его инаугурация в 2025 году, обнародовал лишь старые документы, где скрыта большая часть данных.

По мнению Маска, реальная причина, по которой еще не были опубликованы материалы по делу Джеффри Эпштейна, как раз то, что в материалах дела фигурирует американский президент.

Маск до такой степени раздосадован испорченными отношениями с Трампом, что после громких заявлений о его причастности к делу Эпштейна заявил, что американскому лидеру следует объявить импичмент. А на замену Трампу миллиардер предложил вице-президента Джей Ди Вэнса.

Девочку в Питере нашли через 9 лет после пропажи

В 2016 году в Санкт-Петербурге пропала девочка 16 лет. На тот момент она лежала в больнице, ей должны были провести плановую операцию. Однако вместо этого она сбежала из своей палаты и бесследно исчезла.

«В конце декабря 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее дочери 2000 года рождения, которая 25 декабря 2016 года покинула детскую больницу, куда была госпитализирована для проведения плановой операции. До пропажи девочка удалила свою страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в больнице, взяв куртку у соседки по палате, покинула больницу», — сообщили в ГСУ СК по городу.

От знакомых девушки следователи узнали, что перед пропажей она поссорилась со своей семьей. Причиной стало то, что ее не поздравили с днем рождения.

Ее нашли спустя 9 лет с помощью камер. Девушка пояснила, что сбежала из больницы из-за проблем в семье, а также из-за того, что не хотела делать операцию. Сначала она скрывалась у подруги, а после перебралась в другой город — к мужчине, которому тайно родила двоих детей.

Школьные обеды на ЕГЭ

В Рособрнадзоре отреагировали на предложение о введении школьных обедов на ЕГЭ. Представители ведомства отметили, что этот вопрос следует обсудить с Министерством просвещения России и региональными органами управления образованием. Об этом стало известно из заявления, сделанного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).