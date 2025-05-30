В Госдуме рассказали, при каких условиях YouTube сможет вернуться в Россию

По мнению депутата, YouTube не соблюдает российское законодательство Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Стало известно, при каких условиях YouTube сможет вернуться в Россию. О требованиях к хостингу РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«YouTube должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — сообщил он.

Также платформа должна восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, которые были заблокированы без решения суда. По словам Немкина, ситуация с YouTube не политическая — речь идет о соблюдении законодательства РФ.