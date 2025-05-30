НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,50
EUR 88,95
Опасные пляжи
Гид по отдыху в России
Лучшие хоккеисты
Ярославна на шоу Ивлева
Готовимся к пробкам
За чей счет салют
Программа Дня города
Выгнали с ОГЭ
Чествование «Локомотива»
История вратаря «Локомотива»
Страна и мир В Госдуме рассказали, при каких условиях YouTube сможет вернуться в Россию

В Госдуме рассказали, при каких условиях YouTube сможет вернуться в Россию

Видеохостинг должен выполнить ряд требований

626
8 комментариев
По мнению депутата, YouTube не соблюдает российское законодательство | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПо мнению депутата, YouTube не соблюдает российское законодательство | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По мнению депутата, YouTube не соблюдает российское законодательство

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Стало известно, при каких условиях YouTube сможет вернуться в Россию. О требованиях к хостингу РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«YouTube должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — сообщил он.

Также платформа должна восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, которые были заблокированы без решения суда. По словам Немкина, ситуация с YouTube не политическая — речь идет о соблюдении законодательства РФ.

«Если ты работаешь в России — соблюдай ее законы: „приземлись“, плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда, — считает депутат. — Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом».

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
YouTube Видеохостинг Разблокировка Госдума
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
3 часа
You tube не пойдет на это, его и в Китае нет. Но You Tube очень хорошая образовательная платформа была.
Гость
1 час
Если оборудование не нужно отдайте его в школы.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Из-за тройки дети могут совершить суицид. Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление