Стало известно, кто представит Россию на новых переговорах в Стамбуле

Делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Состав делегации, которая представит Россию на предстоящих переговорах в Стамбуле, останется прежним. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Та же российская делегация», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Таким образом, группу переговорщиков вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в Стамбул отправятся военные и дипломаты. Расскажем подробнее о каждом.

Владимир Мединский — помощник президента России. Был депутатом Госдумы IV и V созывов. Является членом бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Мединский занимал пост министра культуры РФ с 21 мая 2012-го по 21 января 2020 года. Входит в Совет при президенте России по культуре и искусству. Ему в 2022 году доверили руководить российской делегацией на переговорах с Украиной в Стамбуле. Для него Украина не чужая страна, а родина. Мединский родился в Черкасской области.

Михаил Галузин — замминистра иностранных дел России. У него большой дипломатический путь. Галузин работал в посольстве СССР и РФ в Японии. Затем стал послом в Индонезии и Кирибати, Восточном Тиморе, Папуа — Новой Гвинее. Являлся постоянным представителем России при ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

Александр Фомин — замминистра обороны, генерал-полковник, действительный государственный советник РФ, кандидат технических наук. До назначения был сотрудником отдела главного управления военно-технического сотрудничества Министерства внешних экономических связей РФ. Затем он работал в госкомпании «Росвооружение», «Зарубежстройинвесте», «Промэкспорте» и «Рособоронэкспорте».

Помимо основных членов делегации, сторону Москвы ранее представляли четверо экспертов. Это первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин , замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская , директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов .