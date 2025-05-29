Власти думают вернуть туристический кешбэк, но с новыми правилами: новости 29 мая

Систему возврата средств за путешествия по России не вернут, но продумают новые механизмы для поддержки нуждающихся Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 мая.

В Южной Корее разбился самолет

Самолет рухнул в районе города Пхохан на юго-востоке Южной Кореи. Сначала сообщалось, что это был небольшой гражданский самолет, но позднее ВМС страны указали на то, что это военный борт.

«Самолет морской авиации P-3, вылетевший на учения с авиабазы ​​в Пхохане в 13:43, потерпел крушение неподалеку по неустановленным причинам», — сообщили в ВМС страны, цитату приводит «Рёнхап».

Кадры с места крушения Источник: yna.co.kr











На борту самолета было четыре человека. Об их судьбе не сообщается.

Минтранс меняет ПДД

Изменения затронут правила поведения автомобилиста на дороге, когда к нему приближается транспорт с включенными спецсигналами. Новые правила проработал Минтранс и предложил закрепить их законодательно.

Сейчас водители обязаны просто «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Причем это может быть не только скорая помощь, полиция, пожарные и т. д. «Уступать» нужно и машине, перевозящей, например, министра, сенатора, депутата или другое высокопоставленное лицо, если ему положен автомобиль со спецсигналом. В противном случае грозит наказание — от штрафа в 500 рублей до лишения прав на срок до трех месяцев.

Теперь в правилах конкретно пропишут, что водителям придется освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта. Аналогичное правило вводится и для тех случаев, когда по дороге едет группа техники, сопровождаемая машиной со спецсигналом, даже если в колонне едут «гражданские» авто.

Помимо этого, машину с мигалкой или колонну, сопровождаемую такой, нельзя будет обгонять и опережать (двигаться по соседнему ряду с большей скоростью). Также к ним будет нельзя приближаться, то есть двигаться в «непосредственной близости», а еще создавать помехи и «препятствовать организованному движению».

Также Минтранс планирует запретить использовать дешевые заменители автокресел и бустеров при перевозке детей. Запрет коснется в том числе корректоров ремней безопасности и так называемых бескаркасных автокресел, неспособных удержать ребенка при аварии. Одновременно с этим Госдума планирует поднять штраф с 3 тысяч до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.

Зима не торопится уходить из России

Пока в одних регионах знойное лето началось раньше календарного, в других — идет снег. Сегодня осадки выпали в Красноярском крае.

Температура в столице региона, Красноярске, опустилась до -2 градусов. Жители делятся в соцсетях видео со снегом, который окутал город, трассы и лес.

Днем в городе потеплело до +5 градусов и пошел дождь.

Снег падает уже второй день. Причем не только в Красноярске. Жителей Бурятии и Новосибирской области тоже застал майский снегопад.

Депутаты предлагают ввести новую компенсацию от работодателя

Работникам обязаны возмещать расходы за использование личного оборудования для выполнения трудовых обязанностей. Например, за телефон, планшет или компьютер. Такую норму депутаты Госдумы предлагают закрепить в Трудовом кодексе РФ.

«Нынешние нормы позволяют работодателям подходить к вопросу возмещения расходов на факультативной, то есть необязательной основе, Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя включать условия о компенсации расходов работника в трудовой договор. Другими словами, необходимы правовые основы для компенсации расходов работника, которые он несет в связи с использованием личных программно-технических и материальных ресурсов в служебных целях», — сказал глава комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.

Он выступил одним из соавторов законопроекта, который сегодня внесли на рассмотрение Госдумы. По нему предлагают изменить часть 2 статьи 57 ТК РФ, поскольку многим работникам для выполнения служебных обязанностей требуется использовать различные технические средства, принадлежащие им, а не выданные работодателем.

В разгар ЕГЭ ввели новые требования

На экзамене по истории в Москве школьников посадили в аудиторию с круглым столом. Ученица, которая оказалась в этой ситуации, пожаловалась. Рособрнадзор подтвердил недопустимость такой расстановки парт в аудитории.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — указано в Telegram-канале ведомства.

Выпускница из Москвы, которая оказалась за круглым столом, отметила минусы такого способа посадки: не было ощущения изолированности и конфиденциальности, некоторые ученики переговаривались между собой, что нарушило принцип равных условий для всех участников экзамена и повлияло на концентрацию.

В Ставрополе подорвали замглавы города

Ночью во дворе жилого дома в Ставрополе прогремел взрыв. Из-за него погибли два человека. Ими оказались ветеран СВО, который занимал должность первого заместителя главы города, Заур Гурциев и его знакомый.

«В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем. У следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — указано в Telegram-канале регионального СК.

Следователи рассматривают все версии, в том числе теракт. Однако пока они завели уголовное дело по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Судя по кадрам с места происшествия, незадолго до взрыва к Гурциеву подошел мужчина. Когда он приблизился, раздался взрыв. Вероятно, СВУ было заложено в его сумке.

Источник: Городские медиа

Доллар рекордно обвалился

Внебиржевой курс доллара упал до 77 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали в середине мая 2023 года.

Такой показатель зафиксировали в 13:13 (мск), когда доллар упал до 77,95 рубля, что является минимум с 15 мая 2023 года. Однако уже через минут валюта поднялась до 78,01 рубля. Официальный курс доллара на 29 мая, установленный ЦБ, 78,5 рубля.

В целом с начала 2025 года российская валюта отыграла у доллара почти 25% и показала уверенное укрепление к корзине основных валют.

Туристический кешбэк не вернут

Программа туристического кешбэка в текущем и следующем году работать не будет. Но власти уже придумывают альтернативу — специальные механизмы для поддержки отдельных категорий туристов.

«В 2026 году ожидать туристический кешбэк в том виде, в котором он был ранее, не стоит. Но я допускаю, что механизмы кешбэка могут быть использованы в отдельных случаях для отдельных категорий граждан, которые нуждаются, скажем так, в поддержке», — сказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Туристический кешбэк — программа, которую ввело правительство в 2020 году для поддержки отрасли во времена пандемии коронавируса. В течение двух лет люди могли вернуть часть средств, потраченных на покупку тура или бронь отеля в России. Важным условием было оплатить всё картой «Мир». Участникам программы возвращалось 20% от стоимости тура или брони отеля, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию.

Он уточнил, что компенсация части стоимости путевки может начать применяться для программ детского и инклюзивного туризма, а также для многодетных семей.

Путин поручил ввести новые льготы для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил ввести льготы для многодетных отцов. Об этом его на встрече с многодетными семьями, когда одна из них обратила внимание на необходимость новой меры поддержки.

«У нас на связи [вице-премьер РФ] Голикова Татьяна Алексеевна. Мы сейчас не будем эту дискуссию открывать, но мы вас услышали. Что касается мужчин, мы уже давно это обсуждаем и думаем над этим… Нам надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно», — ответил им Путин.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что может быть включено в меры поддержки:

досрочный выход на пенсию;

звание «Отца-героя»;

защита от увольнения единственного кормильца;

решение жилищного вопроса.

Параллельно зампредседателя этого комитета ГД Татьяна Буцкая предложила еще одну меру поддержки.

«У нас сейчас есть единый паспорт многодетной семьи. <…> Мы сейчас через Минцифры пытаемся соединить вот этот QR-код, который уже проверенный, который уже привязан к вашей семье с системами заказа такси, и тогда автоматически будет предоставляться скидка», — сказала она, выступая на конференции «Современное такси».

Массовое отравление на теплоходе

На борту теплохода «Михаил Булгаков», следовавшего из Петербурга в Москву, произошло массовое отравление, сообщают наши коллеги из 76.RU. У 49 пассажиров зафиксировали острую кишечную инфекцию.

Всех пассажиров с симптомами изолировали, и теплоход продолжил движение. Одному из заболевших медики предложили госпитализацию, но он предпочел сойти на берег и закончить круиз досрочно. Все заболевшие — взрослые, среди симптомов — тошнота, диарея и слабость.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что часть заболевших находится в тяжелом состоянии. У одного из туристов появилось обезвоживание и упал кислород в крови. По одной из версий, причиной инфекции могла стать речная вода.

«Сейчас столовые и рестораны на судне опечатаны. Члены команды признались нам, что боялись там питаться из-за тошнотворного запаха и антисанитарии. По словам работника, на кухне использовали грязную речную воду», — пишет SHOT.

Судно прибыло в Москву Источник: SHOT проверка / Telegram