Стоимость ОСАГО резко изменится: ЦБ пересмотрит тарифы, поменяв порядок расчета. Новости 28 мая

Сейчас водители в низко рискованных регионах переплачивают за ОСАГО, компенсируя страховым расходы за высоко рискованные субъекты Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 мая.

На Шри-Ланке началась вспышка опасного вируса

Российское посольство на Шри-Ланке предупредило туристов, что на острове началась самая массовая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья.

Чикунгунья — это вирусное заболевание. Его, как и многие другие тропические лихорадки, переносят насекомые, в данном случае комары определенных видов. Симптомы проявляются через 2–12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

«Начинается всё остро, примерно так же, как и при других лихорадках, например, денге и зика. Из симптомов люди могут заметить очень высокую температуру, прямо под 40 градусов. А еще — боль в мышцах, в мелких и крупных суставах и кожную сыпь. В редких случаях возможны поражения центральной нервной системы и сердца. Впрочем, летальных исходов фиксируется крайне мало», — пояснил корреспонденту MSK1.RU врач-иммунолог Николай Крючков.

Тигровых комаров, которые являются переносчиком этого заболевания, заметили также в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он порекомендовал туристам быть особенно внимательными при посещении любых стран с тропическим климатом, следить за здоровьем и обращаться к врачам при появлении симптомов.

Депутаты продумали механизм возвращения иностранных компаний

Депутаты из партии «Новые люди» разработали законопроект, в котором прописали «меры воздействия» для возвращающихся в Россию иностранных компаний. Речь идет о тех из них, которые покинули российский рынок или сократили деятельность на нем после 22 февраля 2022 года.

Под «мерами воздействия» понимается:

требование о раскрытии используемых «критических и (или) сквозных технологий, иных технологий, направленных на создание высокотехнологичной продукции, высокотехнологичных результатов работ и оказание высокотехнологичных услуг в сфере развития технологий»;

требование об отчислениях в Фонд технологического суверенитета России (создается по предлагаемому закону) в размере 2% «исчисляемых исходя из размера собственных средств организации». Правительство при этом может изменить размер обязательных отчислений, которые пойдут в адрес российских организаций — разработчиков технологий.

В России готовят новую программу льготной ипотеки

Для действующих военных и ветеранов боевых действий появится льготная программа ипотеки. По ней они смогут взять жилье под 2%. Среди условий:

Ипотеку смогут взять действующие военные, а в случае смерти — его близкие. Заемщик должен быть зарегистрирован на территории субъекта, где планирует приобрести жилье. Минимальный первоначальный взнос — 20%. В кредит можно взять максимум 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов рублей — для остальных регионов. Льготную ипотеку можно будет сочетать с другими мерами господдержки.

«Такая льготная ипотека позволит поддержать ребят, которые рискуют своей жизнью ради защиты интересов России, и ежегодно привлекать свыше триллиона рублей дополнительных инвестиций в строительную отрасль», — пояснил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Подросток зарезал своих друзей на дне рождения

Страшная трагедия произошла в Байкальске Иркутской области. Там подростки собрались, чтобы отметить день рождения одного из них.

Родственники пострадавших рассказали корреспонденту IRCITY.RU, что вечером всё было спокойно: подростки выпивали, а потом пошли спать. Часть детей отправилась домой, часть осталась ночевать на даче.

«Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это всё совершил, накинулся [с ножом] и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил. После этого начал к моей сестре приближаться, она успела соскочить, бегала от него. Но всё-таки ему удалось поранить ей руку и горло. Вот что я знаю», — рассказала девушка, добавив, что у второй ее родственницы ранена рука.

После этого подросток устроил пожар, в котором погиб сам.

«В результате этого ужасающего преступления пять несовершеннолетних погибли, включая нападавшего. Еще четверо были доставлены в больницу. Троим оказывается психологическая помощь — дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — написала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

Всё, что известно о трагедии в Байкальске, в одном видео Источник: Александра Тонку / Городские медиа

Все подробности происшествия собраны в одном сюжете.

Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве

Следователи задержали директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Его обвиняют в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа.

«Расследуется уголовное дело в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Этот завод в феврале 2023 года заключил многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования в рамках исполнения гособоронзаказа. Флори был ответственен за исполнение этого контракта.

Однако, по данным следователей, Флори и сотрудники фирмы внесли в документы о стоимости оборудования заведомо ложные сведения. Так они похитили более четырех миллионов рублей, которые распределили между собой.

Директор судоремонтного завода уже дал признательные показания. Его отправили под домашний арест.

Власти продумывают новый механизм расчета ОСАГО

Стоимость ОСАГО в России хотят изменить. Вопросом уже озаботились в ЦБ, который и устанавливает тарифную сетку. Страховые компании не могут выйти из границ этого коридора, поэтому в высоко рискованных регионах они терпят убытки, даже установив максимально допустимую цену. Д ефицит сборов в таких субъектах РФ приходится компенсировать завышением цены ОСАГО для остальных водителей.

Эту несправедливость и хочет устранить ЦБ, сообщил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния. Сейчас регулятор прорабатывает, как это будет реализовано — через географический признак или же более сложную структуру.

Профильные эксперты предлагают четыре варианта:

Изменение региональных коэффициентов и их регулярная корректировка. Расширение тарифного коридора, при котором страховые компании смогут устанавливать цену полиса исходя из реальной убыточности. Разделить территории на муниципальные районы или даже микрорайоны городов вместо единых коэффициентов для целых областей. Введение дополнительного коэффициента для рисковых регионов.

В результате таких изменений для самых рискованных регионов цена ОСАГО может вырасти на 30–50%, а для других, наоборот, снизиться на 10–20%, пишут «Известия».