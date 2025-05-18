Решение конфликта на Украине перешло на новый уровень, а COVID вернулся: главные события недели

Растет число тяжелых случаев коронавируса Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

В США мексиканское судно протаранило Бруклинский мост

Парусное судно Cuauhtémoc, принадлежащее ВМС Мексики, врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. По данным New York Post, мачта сломалась и рухнула на палубу. Вслед за ней повреждения получили и остальные мачты.

Два человека погибли, 17 ранены после столкновения парусного судна ВМС Мексики с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, пишет NYP. Всего на борту было 277 человек.

Не все выжили после столкновения Источник: Dave Sanders / The New York Times











Мексиканское судно прибыло в Нью-Йорк с дружественным визитом, приуроченным к празднованию Дня независимости Мексики. В следующем году в гавани Нью-Йорка запланировано проведение международного парада парусных кораблей. Он посвящен 250-летию образования Соединенных Штатов Америки. Данное судно должно было принять участие в этом мероприятии.

Стало известно, когда начнутся каникулы

Летние каникулы для школьников начнутся 26 мая. Об этом сообщили в Минпросвещения. Продолжительность отдыха для школьников 1–8-х и 10-х классов должна составлять не менее восьми недель. Однако для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

Школы также могут использовать федеральный график в его первоначальном виде или разрабатывать собственный, учитывая федеральные рекомендации и региональные особенности, уточнили в министерстве. Новый учебный год начнется традиционно 1 сентября, а закончится в соответствии с учебным планом школы.

Уточнить расписание экзаменов этого года можно по ссылке. А если с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ затянули, рассказываем, как успеть подтянуть свои знания в короткие сроки.

Продажу алкоголя во время последних звонков хотят запретить

Окончание учебного года у многих ассоциируется с последними звонками и выпускными. В эти дни первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести запрет на продажу алкоголя.

Такая мера бы способствовала поддержанию безопасности, уверена парламентарий. Однако пока подобный законопроект не рассматривается, но не исключено, что в дальнейшем обсудят такую инициативу.

В российских школах последние звонки в 2025 году пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.

Выходного перед Новым годом не будет

Новогодние праздники могут оказаться короче. 31 декабря может и не стать постоянным выходным днем. Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, такая возможность не обсуждается в правительстве и Госдуме.

«Не припоминаю, чтобы в Государственной думе или правительстве обсуждались инициативы по этому поводу», — сказал Котяков.

Глава Минтруда заявил, что для этого необходимо внести изменения в законодательство, а инициатором по этому вопросу может выступить любое ведомство. После рассмотрения на заседании правительства предложение будет направлено в Государственную думу.

Власти опасаются, что введение 31 декабря выходного дня на постоянной основе повлечет новую дискуссию — о расширении праздников на 30 декабря, заявил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Нилов в интервью ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир». Он отметил, что календарная вакханалия уже возникла, когда в регионах начали вводить выходной 31 декабря. Он считает, что эту норму закрепить в законе, но 8 января сделать рабочим, чтобы не увеличивать число праздничных дней.

Россиян хотят отправить в отпуск для повышения рождаемости

Однако для россиян предложили другой отдых. Депутат Госдумы Георгий Арапов считает, что нужно ввести так называемую демографическую неделю. Парламентарий предлагает дать россиянам возможность отдыхать семь дней для повышения рождаемости. Свое предложение Арапов направил министру труда РФ Антону Котякову.

По мнению депутата, это поможет гражданам восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребенка.

При этом в отпуск должны уходить и одинокие россияне. Они, по задумке Арапова, смогут использовать это время для знакомств и построения серьезных отношений.

Банковские переводы ждут ограничения

Не все россияне смогут переводить другим людям или между своими счетами больше 100 тысяч рублей. Новые правила ввели с 15 мая, чтобы бороться с теневыми схемами вывода и обналичивания денег, в том числе с дропперами, которые выступают посредниками в различных нелегальных схемах.

Для этого власти создали специальный реестр, в который будет попадать информация обо всех попытках и случаях мошенничества из банков. Такими операциями будут считать те, где клиент заявил о своем несогласии. В базу попадет и информация от правоохранительных органов.

Когда человек попадает в список, ему могут приостановить действие карты или онлайн-банкинга. Если этого не произошло, с 15 мая стоит ждать запрета на переводы свыше 100 тысяч рублей.

Подростки рискуют остаться без собственных банковских карт

Сложности с переводами не единственные с которыми предстоит столкнуться россиянам в финансовой сфере. В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий несовершеннолетним от 14 до 18 лет открывать банковские счета и получать карты без согласия родителей.

Как сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, мошенники активно используют эту возможность, убеждая подростков открывать карты для перевода украденных средств. Родители узнают о таких операциях слишком поздно.

Сейчас подростки с 14 лет могут открывать счета и карты самостоятельно. Ежегодно количество таких клиентов растет на 20–25%. А в 2023 году их было 2 миллиона.

Погоня за кешбэком может быть опасна

Мошенники охотятся не только на подростков. Существует схема обмана с использованием мнимого кешбэка.

Людям обещают возврат в 50–90% от потраченной суммы за участие в акциях известных брендов, рассказала старший управляющий партнер компании PG Partners Полина Гусятникова.

Для этого якобы нужно подписаться на канал, перейти по ссылке, ввести номер телефона и код из СМС. Однако это опасно, так как мошенники получают доступ к личным данным. Гусятникова подчеркнула, что кешбэк — это лишь компенсация потраченных средств, а не способ быстрого обогащения.

На «Евровидении» выбрали победителя

В Швейцарии прошел финал «Евровидения». Победу одержал молодой певец из Австрии Йоханнес Пич (сценический ник — JJ).

Йоханнес спел песню Wasted love, в которой соединил сразу несколько жанров: поп-музыку, электронную музыку и даже оперу. Это значит, что следующее «Евровидение» пройдет в Австрии. Оно станет юбилейным, семидесятым.

Австрия одержала победу в музыкальном конкурсе Источник: Martin Meissner / AP











Второе место на конкурсе заняла певица из Израиля. На третьей строчке оказался исполнитель из Эстонии.

Россия снова не участвовала в конкурсе, но организаторы намекнули на возможное возвращение наших ароматов. На открытии конкурса решили перечислить его рекорды, среди которых оказался российский. «Бурановские бабушки» они остаются самым возрастным коллективом в истории шоу. Суммарный возраст участниц коллектива на момент их выступления — 403 года. Так что со сцены снова прозвучало легендарное Party for everybody.

Состоялись российско-украинские переговоры

В Стамбуле во дворце османских султанов Долмабахче состоялись первые за три года переговоры России и Украины. Встреча состоялась только со второго раза. В первый день представители России прождали украинских коллег весь день.

Переговоры начались только на следующие сутки. Стороны общались чуть менее двух часов, однако даже за это время успели достигнуть прогресса.

Встречу ждали дольше, чем она продолжалась Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine











Они договорились провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Однако о точной дате, когда это произойдет, делегации не сообщили.

Помимо обмена с Украиной, обсуждался вопрос о прекращении огня. По словам Мединского, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего Россия и Украина вновь смогут сесть за стол переговоров.

В Азии началась мощная волна коронавируса

Число подтвержденных случаев COVID в Гонконге достиг самого высокого уровня за год. Количество обращений в больницы и госпитализаций продолжает расти, как и уровень содержания вируса в сточных водах.

В Сингапуре же число заболевших резко выросло всего за одну неделю. Минздрав вновь начал выпускать статистику по COVID-19. С 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее. Также на 30% увеличилось количество госпитализаций. Власти думают о введении масочного режима.

Власти связывают рост заболеваемости с ослаблением коллективного иммунитета населения. При этом в ведомстве подчеркнули: нет данных, свидетельствующих, что циркулирующие штаммы вируса стали заразнее или вызывают более тяжелое течение болезни по сравнению с периодом пандемии.