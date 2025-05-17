«Пришло время разделывать индейку». Трамп высказался о переговорах в Стамбуле — и пригрозил России

Если сделки по Украине не будет, Трамп готов ввести новые санкции против России Источник: Nathan Howard / Reuters











Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие переговоры в Стамбуле. Он заявил, что вопреки словам журналистов Владимир Путин был полностью вовлечен в процесс, и выразил надежду, что им удастся прийти к мирному урегулированию конфликта.

«У нас хорошие отношения с Путиным, я думаю, мы сможем достичь сделки. Мы должны встретиться и, скорее всего, запланируем это», — рассказал Трамп в интервью Fox News.

При этом, если сделка все-таки не состоится, США могут ввести новые «разрушительные» санкции против России. «Пришло время разделывать индейку. <…> У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая», — считает Трамп.

Американский лидер отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет козырей и он по-прежнему считает его «величайшим торгашом в мире».

Переговоры в Турции длились почти два часа. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны представят свое видение прекращения огня и в ближайшие дни обменяются пленными 1000 на 1000 — это крупнейший обмен с начала боевых действий.

Украина запросила встречу президентов, и Москва приняла это к сведению. Российская сторона удовлетворена результатом, отметил Мединский.