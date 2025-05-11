Путин: Киев пять тысяч раз нарушил пасхальное перемирие

Несмотря на атаки, Путин предложил Киеву возобновить переговоры Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин заявил, что все предложения России о прекращении огня были саботированы Киевом. На ночной пресс-конференции в Кремле президент привел конкретные цифры: «Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный, хочу это подчеркнуть, 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз».

Третье перемирие было объявлено накануне Дня Победы. По словам Путина, Киев не то что не откликнулся на предложение, а тут же начал наносить масштабные удары.

«Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу РФ в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак», — сообщил президент.

Он отметил, что Киев «пытался запугать» и лидеров стран, которые решили приехать в Москву на празднование юбилея Победы.

«У меня вот какая возникла мысль. Поделюсь с вами: кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, — это лидеры не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения», — заявил политик.

Вместе с тем Путин предложил Киеву вернуться за стол переговоров. Он назначил встречу в Стамбуле 15 марта. Уже завтра президент планирует пообщаться с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.