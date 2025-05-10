Под Петербургом поймали домработницу с 25 миллионами рублей. Владелец хранил их на балконе: новости 10 мая

Женщина оборвала связи с работодателем и скрылась в деревне Источник: Петербургская полиция / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 мая.

Индия и Пакистан договорились прекратить огонь

Индия и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Оно вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что страны договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

За несколько часов до перемирия армия Пакистана сообщила, что Индия атаковала авиабазы пакистанских ВВС Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. Они уточнили, что ракеты удалось перехватить.

В качестве ответа Пакистан начал военную операцию «Буньян-ум-Марсус» против Индии. По данным телеканала Geo, прошла масштабная кибератака. В результате 70% электросетей Индии вышли из строя.

Это не первое обострение конфликта между странами. 8 мая истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории. В нем участвовало в общей сложности 125 истребителей.

Сложные отношения между странами обострились после крупнейшего за последние годы теракта в Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек, в том числе и иностранный турист. Подробности о начале конфликта мы рассказывали в отдельном материале.

Советская космическая станция вернулась на Землю спустя полвека

Советская автоматическая станция «Космос-482» сошла с орбиты и упала в Индийском океане, сообщили в Роскосмосе. Ее запустили весной 1972 года для исследования Венеры. Однако из-за неисправности разгонного блока он остался на высокой эллиптической орбите Земли и постепенно приближался к планете.

«Аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в сообщении.

Умерла старейшая сотрудница Первого канала

Умерла режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» и старейший сотрудник Первого канала Калерия Кислова. Ей было 99 лет.

«Сегодня ушла из жизни легенда отечественного телевидения, благодаря которой мы увидели кадры самых эпохальных событий XX века. Режиссер программы „Время“ Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним», — написала корреспондент Первого канала Кристина Левиева в своем Telegram-канале.

Кислова начала свой путь в 1961 году в качестве ассистента режиссера в Новосибирской студии. В этом же году она стала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения, а в 1974 году — в Главной редакции информации ЦТ. Через три года ее назначили главным режиссером редакции. Кислова руководила съемками Олимпиады-1980, первого телемоста между СССР и США. С 1975 года фактически была личным режиссером Леонида Брежнева. В 2006 году ушла с должности главного режиссера и стала режиссером-консультантом.

В России выросли пенсии

Средний размер социальной пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 15 520 рублей, тогда как годом ранее он был 13 482 рубля.

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2025 года проиндексировали на 14,75%.

Пенсии по старости тоже выросли. 25 071 рубль против 22 418 рублей. Пенсии по инвалидности увеличились до 15 643 рублей с 13 718 рублей, а по потере кормильца — до 16 996 рублей с 15 134 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные соцфонда.

Средний размер назначенных пенсий в России в апреле 2024 года составлял 20 941 рубль, а в апреле 2025 года — 23 448 рублей.

Ветеранам хотят увеличить выплаты

Ветеранам Великой Отечественной войны необходимо в два раза увеличить ежемесячные выплаты. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в Правительство РФ.

Сейчас ежемесячная денежная выплата составляет:

для инвалидов войны — 3088 рублей;

для участников Великой Отечественной войны — 2316 рублей;

для категорий «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» — 1699 рублей.

Также предполагается уточнение правил выплат компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносов за капремонт для детей и членов семей ветеранов ВОВ. Парламентарии считают, что меры поддержки должны распространяться и на близких ветеранов. Авторы инициативы направили обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать предложение и предоставить информацию о возможных бюджетных расходах, пишет РИА Новости.

Задержали домработницу с 25 миллионами рублей

Под Петербургом полиция задержала домработницу, подозреваемую в краже 25 миллионов рублей. Владельцем крупной суммы оказался 43-летний гендиректор фирмы, которая предлагает глэмпинг — отдых на природе со всеми удобствами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По его словам, деньги хранились в коробке на балконе его квартиры. Владелец обнаружил пропажу после возвращения из поездки в Екатеринбург.

Подозрение пало на 48-летнюю домработницу, которая перестала выходить на связь. Оперативники установили, что женщина скрывалась в деревне Коваши Ломоносовского района Ленобласти. Ее задержали, похищенные деньги изъяли.