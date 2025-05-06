«Не суйте в рот что попало». Рассказываем, как отдохнуть в Абхазии и выжить

Питаться нужно только в проверенных местах Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сочинка Лилия Геворкян выросла в Абхазии, провела там свое прекрасное детство и юность, но в начале 90-х, когда в республике началась война, ее родители бросили дом, забрали детей и срочно уехали в Россию. Сейчас она ездит в республику в качестве туристки. И делает это очень часто, потому что скучает по родине.

— Это мое место силы. Нашего дома в Гагре давно нет, на участке другие люди построили новый дом. Но я всегда хочу в Абхазию и еду туда, как только выдается несколько свободных дней. Просто дышу, гуляю, наслаждаюсь. Считаю, что сейчас это самое лучшее место для отдыха. Просто нужно знать, где отдыхать, что есть и пить, — рассказывает SOCHI1.RU Лилия.

По ее словам, в Абхазии хорошо в любое время года, даже зимой. Там живут очень хорошие и гостеприимные люди, но есть и те, кто ради наживы и быстрого заработка идет на разные ухищрения, чтобы обмануть наивных туристов. А они и сами рады обманываться. Покупают сомнительный алкоголь с рук, едят продукты, купленные на улице.

— Главное правило хорошего отдыха — не суйте в рот что попало. Моя московская подруга на чем свет кроет отдых в Абхазии, где она отравилась купленным на рынке вином и вяленой рыбой, которые приобрела в открытом уличном киоске. А потом полгода восстанавливала своей желудок. Кто ей виноват, что она ела и пила всякую гадость? — недоумевает женщина.

Продукты нужно покупать только в магазинах, но не в киосках Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Настоящего вина почти нет

Главный совет от Лилии Геворкян — никогда не покупать вино, чачу и коньяк на рынках и у случайных торговцев. Виноградников в Абхазии почти нет, зато вином торгуют на каждом шагу. Что намешали в полуторалитровые бутылки с пойлом, неизвестно.

— Вино я беру только у своих друзей, которые делают для себя. Они выращивают виноград, у них свой сад. Там и чача хорошая, всегда привожу мужу. Но люди делают напитки только для себя, на продажу даже у них не хватает. Если уж без вина не представляете отдых в Абхазии, покупайте местное заводское в бутылках — «Апсны», «Лыхны», «Диоскурия» и другие. Оно, конечно, порошковое. Но, по крайней мере, не отравитесь, это уж точно. Есть неплохое абхазское шампанское, — утверждает Лилия.

Она не советует покупать тур на дегустацию вина и на абхазское застолье. Чем там накормят и напоят, неизвестно.

Даже водой можно отравиться Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Водой из крана только мыться

В Абхазии нельзя пить воду из-под крана. Об этом предупреждала даже главный санитарный врач республики. Сети практически везде изношены на 80–90 процентов, поэтому неизвестно, что попадает в водопровод.

— Рекомендую покупать питьевую воду только в магазинах. В Абхазии есть местная очень вкусная минералка. И недорогая. Даже для чая не рекомендуют использовать водопроводную воду. Лучше перестраховаться и в чайник наливать тоже из бутылки, — говорит Лилия.

В прошлом году она снимала квартиру в Гагре, мало того что с водой была напряженка, ее давали только ночью, да еще она была коричневого цвета с маленькими камушками. И пахла какой-то тиной.

Также Лилия не рекомендует на экскурсиях пить из якобы минеральных источников, гиды часто предлагают это сделать, а также из «чистейших» рек и водопадов. Экскурсоводы часто уверяют, что вода там, как слеза, но это не так.

Покупать еду на пляжах не стоит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Не ешьте на пляжах

Опытная путешественница рекомендует вообще не есть на пляжах, а уж тем более покупать еду у пляжных торговцев. Чебуреки, рыбу, нарезанные фрукты.

— Я предпочитаю совсем не есть на пляже, даже фрукты с собой не беру. После того как вышла из воды, сразу прополоскала рот и руки бутилированной водой, а потом еще руки обработала антибактериальными салфетками. Никогда никакого ротавируса у меня не было. А вот мои друзья из Ростова, которые ели купленный на пляже порезанный арбуз, слегли, — рассказывает Лилия.

Отпуск был безнадежно испорчен, а потом туристы рассказывали всем, как ужасно отдохнули в Абхазии, потому что неделю пролежали в номере с температурой и рвотой.

— В Гагре есть множество хороших и проверенных столовых и кафе на набережной. Проголодался — иди и нормально поешь. Почему нужно всë время жевать на пляже, не понимаю, — говорит Лилия.

Рыбу вообще не стоит покупать в Абхазии. В конце апреля в Гагре зафиксировали три случая ботулизма. Люди заболели после употребления морепродуктов. Своей морской продукции в Абхазии почти нет, тем более морепродуктов, ее завозят из Турции и России. Поэтому мидии лучше в ресторанах не заказывать, а есть традиционную абхазскую еду, например. Мамалыгой с сыром, хачапури, жареным копченым мясом, сулугуни точно не отравитесь.

Даже если очень хочется расслабиться и отключить мозги, делать это полностью нельзя Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Питаться только в проверенных местах

Часто туристы на отдыхе расслабляются и теряют контроль. Но о собственной безопасности всë равно забывать не стоит, тем более в Абхазии. Рестораны и столовые нужно выбирать проверенные. Для этого можно почитать отзывы об абхазских объектах общепита, сейчас их много в интернете. Или спрашивать у местных жителей, куда ходят они.

— В Абхазии много объектов общественного питания, которые работают десятилетиями. Вот туда и нужно ходить. Выбирать, где сидят местные. Не забудьте, что 10 процентов чаевых уже включено в счет в ресторанах и кафе. Алкоголь в заведениях заказывайте в бутылках, откажитесь от домашней чачи. Она есть в меню практически всех заведений. Ее происхождение неизвестно, — говорит Лилия.