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Страна и мир В России началась вторая сокращенная рабочая неделя: как будем отдыхать

В России началась вторая сокращенная рабочая неделя: как будем отдыхать

Поработать придется всего три дня

1 907
4 комментария
С 8 по 11 мая можно смело продолжить пикник с шашлыками | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUС 8 по 11 мая можно смело продолжить пикник с шашлыками | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 8 по 11 мая можно смело продолжить пикник с шашлыками

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня россияне вновь вышли на работу после продолжительных выходных, однако эта неделя тоже будет сокращенной. Рабочие дни продлятся с 5 по 7 мая, а следующие майские выходные будут посвящены празднованию Дня Победы. Рассказываем, сколько будем отдыхать в этот раз.

Каникулы в честь Дня Победы будут с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. Такую возможность россиянам предоставили благодаря переносу праздничного воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. Но вот 7 мая все-таки придется отработать полный рабочий день вместо привычного сокращенного, потому что после него следует обычный выходной день, 8 мая, а не сам праздник.

Напоминаем, что в мае 31 день: 18 рабочих и 13 нерабочих. Из них 9 — стандартные выходные (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая) и четыре — праздничные. Примечательно, что регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные праздничные дни сверх тех, что предлагают на федеральном уровне.

Также можно организовать продолжительный отдых и использовать для этого дни между выходными — с 5 по 7 мая — в качестве отпускных. Другой вариант — взять отпуск с 12 мая. Тогда к отпускным дням добавятся нерабочие праздничные дни.

Однако с точки зрения расчета отпускных май — не самый удачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. Именно от количества рабочих дней в месяце, когда сотрудник уходит в отпуск, зависит размер выплаты.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаБольше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

После мая нас ждут еще одни длинные выходные. Россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня в честь государственного праздника День России, который отмечается 12 июня. 11 июня по правилам станет сокращенным рабочим днем. Если у вас не было возможности взять отпуск летом, то расстраиваться не стоит, насладиться теплыми днями все-таки получится у всех.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выходные Майские Каникулы Отдых Производственный календарь
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Комментарии
4
Гость
5 мая, 08:54
Если думаете что вы плохо существуете, съездити в нищую Кострому или Буй, отличная психотерапия и понимание что нас ждёт оглушительный прорыв тоже по плану Табрического
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