В России началась вторая сокращенная рабочая неделя: как будем отдыхать

С 8 по 11 мая можно смело продолжить пикник с шашлыками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня россияне вновь вышли на работу после продолжительных выходных, однако эта неделя тоже будет сокращенной. Рабочие дни продлятся с 5 по 7 мая, а следующие майские выходные будут посвящены празднованию Дня Победы. Рассказываем, сколько будем отдыхать в этот раз.

Каникулы в честь Дня Победы будут с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. Такую возможность россиянам предоставили благодаря переносу праздничного воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. Но вот 7 мая все-таки придется отработать полный рабочий день вместо привычного сокращенного, потому что после него следует обычный выходной день, 8 мая, а не сам праздник.

Напоминаем, что в мае 31 день: 18 рабочих и 13 нерабочих. Из них 9 — стандартные выходные (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая) и четыре — праздничные. Примечательно, что регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные праздничные дни сверх тех, что предлагают на федеральном уровне.

Также можно организовать продолжительный отдых и использовать для этого дни между выходными — с 5 по 7 мая — в качестве отпускных. Другой вариант — взять отпуск с 12 мая. Тогда к отпускным дням добавятся нерабочие праздничные дни.

Однако с точки зрения расчета отпускных май — не самый удачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. Именно от количества рабочих дней в месяце, когда сотрудник уходит в отпуск, зависит размер выплаты.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









