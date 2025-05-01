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Страна и мир Новые законы Новые штрафы, изменение Уголовного кодекса и лимиты на переводы в банках: законы мая

Новые штрафы, изменение Уголовного кодекса и лимиты на переводы в банках: законы мая

Собрали все изменения, которые начнут действовать в последний месяц весны

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3 комментария
Чтобы вам не искать, что нас ждет впереди, мы собрали все изменения в одном материале | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUЧтобы вам не искать, что нас ждет впереди, мы собрали все изменения в одном материале | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Чтобы вам не искать, что нас ждет впереди, мы собрали все изменения в одном материале

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в мае 2025 года.

Повышенные пенсии и единоразовые выплаты

С 1 мая некоторым категориям пенсионеров поднимут ежемесячные выплаты. Среди них 80-летние юбиляры, те, кто получит инвалидность первой группы, а также сотрудники авиаотрасли и угольной промышленности. Заметят увеличение выплат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Помимо этого, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единоразовые выплаты. Их размер будет варьироваться от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории ветерана. Подробнее о том, кого ждет индексация пенсий и единоразовые выплаты, мы рассказали в отдельном материале.

Расширение перечня иноагентов

Иностранными агентами в России с 2 мая будут признавать тех, кто:

  1. Оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна.

  2. Помогает иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России.

  3. Вовлекает граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.

Борьба с диверсантами и защита от беспилотников

С 2 мая изменится и Уголовный кодекс России. Раньше уголовная ответственность наступала только за диверсии, содействие им, прохождение обучения для диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Теперь и за сокрытие преступлений, предусмотренных статьями 281, 281.1, 281.2 и 281.3 УК РФ, будет грозить штраф до 100 тысяч рублей или принудительные работы до года, или лишение свободы на тот же срок.

С этого же числа для борьбы с беспилотниками работникам ведомственной охраны разрешат применять специальные средства или огнестрельное оружие. Причем не только на охраняемом ими объекте, но и за его пределами.

Новые основания для получения статуса ветеранов боевых действий

Теперь такой статус получат те, кто участвовал в отражении вторжения на территорию России, например в Курскую область. Стать ветераном боевых действий с 2 мая смогут военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований.

Ограничения в параллельном импорте

Из списка товаров, которые ввозились по параллельному импорту, исключат некоторые детали для машин от марок Kia и Hyundai. В частности, завозить не будут трубки, пластмассовые шланги, стеклянные зеркала, винты, болты и гайки из черных металлов. Мера начнет действовать с 8 мая.

Лимит на переводы вместо блокировки карты

С 9 мая банки смогут вводить лимиты на переводы вместо блокировки банковской карты. Это коснется клиентов, которые замечены в подозрительных операциях. Им установят лимит до 100 тысяч рублей в месяц. Такая мера, уверяют парламентарии, поможет людям, чьи данные были скомпрометированы и использованы мошенниками.

Помимо этого, банки сократят содержание кредитной истории человека. Из личной информации там будут Ф. И. О. и дата рождения, а вот место рождения уберут. Также в кредитной истории останутся паспортные данные, ИНН и СНИЛС.

Реестр должников по алиментам

Ближе к концу месяца, 25 мая, в России появится реестр, в котором будут собраны сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск. Информация о них будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не погасят полностью.

Ужесточения для защиты персональных данных

С 30 мая для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, изменятся суммы штрафов. Они будут зависеть от масштаба утечки: на первый раз штраф составит до 15 млн рублей для юрлиц. При повторении ситуации заплатить придется уже оборотный штраф до 3% выручки.

Помимо этого, появится административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Новые законы Пособия и выплаты Реестр иноагентов Алименты Пенсия Беспилотники Ветеран Параллельный импорт Персональные данные Мошенники
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Комментарии
3
Гость
1 час
с нетерпением ждём цифровой рубль и чип во лбу - люди простые люди просили умоляли об этом!
Гость
1 час
да в принципе все кроме глупости в виде иноагентов нормально. 2 и 3 пункт это называется шпион. а что с ними делать мы знаем)
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