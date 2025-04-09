«Я рад, что освободили меня». Как Михаила Ефремова тайно вывозили из белгородской колонии в Москву: репортаж

Михаил Ефремов вышел на свободу из ИК-4 в Белгородской области Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня, 9 апреля, на свободу вышел актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Летом 2020 года пьяный артист на внедорожнике вылетел на встречку и врезался в небольшой фургон. За рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующий день он скончался от полученных травм.

Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Но до конца срок он не отбыл: в конце марта суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. MSK1.RU отправился к колонии № 4 в Белгородской области, где отбывал наказание Ефремов. Подробности — в репортаже.

Источник: Городские медиа

Как встречали Ефремова

Алексеевку, небольшой город в 180 километрах к востоку от Белгорода, журналисты наводнили еще за несколько дней до выхода Михаила Ефремова из колонии. Первых слов освободившегося актера ждали региональные и федеральные СМИ. Внимания к колонии — режимному объекту — было столько, что силовикам пришлось оцепить здание.

Территорию вокруг колонии оцепили перед освобождением Михаила Ефремова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Алексеевку приехали десятки журналистов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как выяснилось позже, в колонии заранее подготовились к «секретной операции»: из ИК Ефремова вывезли ранним утром, минуя дежурящих у главного выхода представителей прессы. Уже после восьми утра оцепление сняли, а к ИК пришел довольный адвокат актера Юрий Падалко. От него-то все и узнали, что увидеть первые эмоции Ефремова после освобождения не получится.

«Никакой спецоперации. Всё по закону. Отбыл по месту своей регистрации, в город Москву, как вступило в силу решение суда, — огорошил присутствующих защитник Ефремова. — Всё изумительно, результат прекрасный, мы четыре года к этому шли».

Новость о выходе артиста из колонии сообщил его адвокат Юрий Падалко Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Как сидел Ефремов

Исправительную колонию № 4 в Белгородской области в народе прозвали «звездной». Здесь, помимо Ефремова, отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, приговоренные за участие в драке в центре Москвы.

Колония эта довольно большая. Она разделена на две части: в одной — общий режим, в другой — колония-поселение. Входов на территорию несколько. Неудивительно, что выход Ефремова смог остаться незамеченным. Но главный вход выглядит особенно солидно — обложен кирпичом и «украшен» говорящим плакатом: «Пронес телефон — сменил фасон». Интернет подсказывает, что «держать фасон» на тюремном жаргоне значит «вести себя достойно».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К слову, самым злостным нарушением заключенного Ефремова было использование смартфона. Его нашли у актера в апреле 2023 года, после чего артиста отправили в штрафной изолятор.

«Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал», — объяснялся актер перед судом по УДО.

Напротив главного входа — двухэтажное синее здание. Это администрация исправительного учреждения. О том, что мы находимся в Белгородской области, напоминают табличка «Укрытие» и разложенные на крыльце мешки с песком. Так здания укрепляют от обстрелов БПЛА, чтобы можно было спрятаться во время прилета.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Здание администрации колонии укреплено мешками с песком Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Рядом — помещение для родственников осужденных, где они ожидают встречи с близкими. Позаботились и о детях: установили песочницу и горки.

Песочница возле ИК-4 Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С другой стороны колонии есть пара жилых домов. Из их окон видно стройные ряды кругов колючей проволоки.

Так выглядит территория колонии, где сидел Ефремов, сверху Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Известно, что на территории ИК-4 можно освоить профессию токаря, каменщика или повара. А еще там работают производства: до того как у Ефремова обострились проблемы со здоровьем, он работал в швейном цеху.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В ИК актер умудрился продолжить заниматься творчеством и даже победил во всероссийском конкурсе по роману Достоевского «Преступление и наказание» среди осужденных — написал сценарий для короткометражного фильма.

«Рад, что освободили меня»

Тем временем журналисты уже собирались у дома Михаила Ефремова в центре Москвы. Здесь, в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке, артист проживал до приговора суда. Элитное здание располагается рядом со Старым Арбатом.

К обеду к «Дому у писателей» пришла девушка, похожая на дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой — Веру. Она попросила прессу выйти из подъезда. А затем удалилась сама.

Источник: Валерия Животовская / MSK1.RU











Кстати, Вера Ефремова решила пойти по стопам отца — учится в Школе-студии МХАТ и даже снялась в коротком метре, сценарий к которому ее отец написал в колонии.

Домой артист приехал к 16 часам по Москве. Михаила Ефремова, которому ближайшие три года запрещено садиться за руль, привез его друг — актер Никита Стоцкий.

«Ребята, чувствую себя не очень, — сказал актер. — Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего».

Источник: Валерия Животовская / MSK1.RU

Почему Ефремова отпустили

Перед приговором прокурор просил для Михаила Ефремова одно из самых суровых наказаний из возможных по его статье — 11 лет колонии. В итоге Пресненский суд назначил артисту восемь лет в колонии, затем в апелляции срок сократили до 7,5.

Однако любой заключенный (даже тот, кто получил пожизненное) имеет право просить об условно-досрочном освобождении. Этой возможностью и воспользовался Ефремов. Защита артиста ссылалась на проблемы со здоровьем. По словам адвоката, их нужно решать в специализированных больницах, которых нет в системе ФСИН.

Михаил Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она проявляется постоянным кашлем с мокротой, хрипами и общей слабостью.

Судья, которая рассматривала прошение Ефремова, больше внимания уделила не вопросам его здоровья, а его нарушениям режима ИК. В материалах ФСИН было указано, что актер покидал рабочее место в тюрьме, чтобы попить чай, и хранил мобильный телефон.

Ефремов при этом заверил, что больше никогда не станет употреблять алкоголь.

«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию», — заявил Михаил Ефремов на заседании, где присутствовал по видеосвязи.

Главный мой враг — алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. В колонии для меня произошла переоценка ценностей. Михаил Ефремов

Руководство ИК-4 не возражало против УДО. Судью слова актера тоже убедили, и спустя 4,5 года Ефремов вернулся на свободу.

Смертельное ДТП

Авария с участием Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в центре Москвы. Джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. На следующий день от многочисленных травм мужчина скончался в больнице. Позже в крови актера обнаружили следы наркотиков и алкоголя.

Первоначально Михаил Ефремов признал вину, разговаривал с журналистами, записал видео с покаянием и выразил готовность оказать семье погибшего посильную помощь. Позже он попросил прощения у потерпевшей стороны, но она извинений не приняла.

Когда полиция завершила расследование, защита Ефремова заявила, что располагает доказательствами его невиновности, а Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП.

Скандальный процесс

Суд над Ефремовым стал одним из самых резонансных процессов современной России, в том числе из-за одиозной линии защиты адвоката Эльмана Пашаева. С его стороны звучали версии о том, что в машине произошел сбой электроники, а также о том, что за рулем находился другой человек — «известный и непростой».

Отношения с адвокатом Эльманом Пашаевым у актера не заладились Источник: пресс-служба суда / агентство «Москва»

Скандальный адвокат сейчас сам находится под следствием — по версии СК, он предлагал мужу арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской заплатить деньги за освобождение «королевы марафонов» от ответственности по уголовному делу.

В первых показаниях в суде актер заявил, что видео, где он говорит о своей виновности, смонтировано и он не готов брать вину «за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну». Но к концу процесса, во время прений, Михаил Ефремов всё же признал вину официально.

Спустя 10 месяцев после приговора Ефремову троих свидетелей защиты приговорили к исправительным работам за ложные показания по его делу.

Что будет с Ефремовым дальше

В разговоре с MSK1.RU адвокат Юрий Падалко обозначил, какие ограничения наложены на актера. По приезде в Москву он должен будет зарегистрироваться по месту жительства в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), а затем регулярно там отмечаться. Чтобы выехать из города, ему необходимо будет получить специальное разрешение от инспектора.

Журналисты теперь штурмуют квартиру Ефремова в Плотниковом переулке Источник: Валерия Животовская / MSK1.RU











Дополнительное наказание — запрет на управление автомобилем в течение трех лет после освобождения — Алексеевский суд оставил в силе. Поэтому садиться за руль в ближайшее время ему запрещено.

Кроме того, по закону любое административное правонарушение может стать причиной ходатайства о возвращении освободившегося в колонию.

В остальном Михаил Ефремов никак не ограничен. После лечения он планирует продолжить заниматься карьерой.