«Я рад, что освободили меня». Как Михаила Ефремова тайно вывозили из белгородской колонии в Москву: репортаж

Сегодня, 9 апреля, на свободу вышел актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Летом 2020 года пьяный артист на внедорожнике вылетел на встречку и врезался в небольшой фургон. За рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующий день он скончался от полученных травм.
Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Но до конца срок он не отбыл: в конце марта суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. MSK1.RU отправился к колонии № 4 в Белгородской области, где отбывал наказание Ефремов. Подробности — в репортаже.
Как встречали Ефремова
Алексеевку, небольшой город в 180 километрах к востоку от Белгорода, журналисты наводнили еще за несколько дней до выхода Михаила Ефремова из колонии. Первых слов освободившегося актера ждали региональные и федеральные СМИ. Внимания к колонии — режимному объекту — было столько, что силовикам пришлось оцепить здание.
Как выяснилось позже, в колонии заранее подготовились к «секретной операции»: из ИК Ефремова вывезли ранним утром, минуя дежурящих у главного выхода представителей прессы. Уже после восьми утра оцепление сняли, а к ИК пришел довольный адвокат актера Юрий Падалко. От него-то все и узнали, что увидеть первые эмоции Ефремова после освобождения не получится.
«Никакой спецоперации. Всё по закону. Отбыл по месту своей регистрации, в город Москву, как вступило в силу решение суда, — огорошил присутствующих защитник Ефремова. — Всё изумительно, результат прекрасный, мы четыре года к этому шли».
Как сидел Ефремов
Исправительную колонию № 4 в Белгородской области в народе прозвали «звездной». Здесь, помимо Ефремова, отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, приговоренные за участие в драке в центре Москвы.
Колония эта довольно большая. Она разделена на две части: в одной — общий режим, в другой — колония-поселение. Входов на территорию несколько. Неудивительно, что выход Ефремова смог остаться незамеченным. Но главный вход выглядит особенно солидно — обложен кирпичом и «украшен» говорящим плакатом: «Пронес телефон — сменил фасон». Интернет подсказывает, что «держать фасон» на тюремном жаргоне значит «вести себя достойно».
К слову, самым злостным нарушением заключенного Ефремова было использование смартфона. Его нашли у актера в апреле 2023 года, после чего артиста отправили в штрафной изолятор.
«Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал», — объяснялся актер перед судом по УДО.
Напротив главного входа — двухэтажное синее здание. Это администрация исправительного учреждения. О том, что мы находимся в Белгородской области, напоминают табличка «Укрытие» и разложенные на крыльце мешки с песком. Так здания укрепляют от обстрелов БПЛА, чтобы можно было спрятаться во время прилета.
Рядом — помещение для родственников осужденных, где они ожидают встречи с близкими. Позаботились и о детях: установили песочницу и горки.
С другой стороны колонии есть пара жилых домов. Из их окон видно стройные ряды кругов колючей проволоки.
Известно, что на территории ИК-4 можно освоить профессию токаря, каменщика или повара. А еще там работают производства: до того как у Ефремова обострились проблемы со здоровьем, он работал в швейном цеху.
В ИК актер умудрился продолжить заниматься творчеством и даже победил во всероссийском конкурсе по роману Достоевского «Преступление и наказание» среди осужденных — написал сценарий для короткометражного фильма.
«Рад, что освободили меня»
Тем временем журналисты уже собирались у дома Михаила Ефремова в центре Москвы. Здесь, в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке, артист проживал до приговора суда. Элитное здание располагается рядом со Старым Арбатом.
К обеду к «Дому у писателей» пришла девушка, похожая на дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой — Веру. Она попросила прессу выйти из подъезда. А затем удалилась сама.
Кстати, Вера Ефремова решила пойти по стопам отца — учится в Школе-студии МХАТ и даже снялась в коротком метре, сценарий к которому ее отец написал в колонии.
Домой артист приехал к 16 часам по Москве. Михаила Ефремова, которому ближайшие три года запрещено садиться за руль, привез его друг — актер Никита Стоцкий.
«Ребята, чувствую себя не очень, — сказал актер. — Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего».
Почему Ефремова отпустили
Перед приговором прокурор просил для Михаила Ефремова одно из самых суровых наказаний из возможных по его статье — 11 лет колонии. В итоге Пресненский суд назначил артисту восемь лет в колонии, затем в апелляции срок сократили до 7,5.
Однако любой заключенный (даже тот, кто получил пожизненное) имеет право просить об условно-досрочном освобождении. Этой возможностью и воспользовался Ефремов. Защита артиста ссылалась на проблемы со здоровьем. По словам адвоката, их нужно решать в специализированных больницах, которых нет в системе ФСИН.
Михаил Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она проявляется постоянным кашлем с мокротой, хрипами и общей слабостью.
Судья, которая рассматривала прошение Ефремова, больше внимания уделила не вопросам его здоровья, а его нарушениям режима ИК. В материалах ФСИН было указано, что актер покидал рабочее место в тюрьме, чтобы попить чай, и хранил мобильный телефон.
Ефремов при этом заверил, что больше никогда не станет употреблять алкоголь.
«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию», — заявил Михаил Ефремов на заседании, где присутствовал по видеосвязи.
Главный мой враг — алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. В колонии для меня произошла переоценка ценностей.
Руководство ИК-4 не возражало против УДО. Судью слова актера тоже убедили, и спустя 4,5 года Ефремов вернулся на свободу.
Смертельное ДТП
Авария с участием Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в центре Москвы. Джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. На следующий день от многочисленных травм мужчина скончался в больнице. Позже в крови актера обнаружили следы наркотиков и алкоголя.
Первоначально Михаил Ефремов признал вину, разговаривал с журналистами, записал видео с покаянием и выразил готовность оказать семье погибшего посильную помощь. Позже он попросил прощения у потерпевшей стороны, но она извинений не приняла.
Когда полиция завершила расследование, защита Ефремова заявила, что располагает доказательствами его невиновности, а Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП.
Скандальный процесс
Суд над Ефремовым стал одним из самых резонансных процессов современной России, в том числе из-за одиозной линии защиты адвоката Эльмана Пашаева. С его стороны звучали версии о том, что в машине произошел сбой электроники, а также о том, что за рулем находился другой человек — «известный и непростой».
Скандальный адвокат сейчас сам находится под следствием — по версии СК, он предлагал мужу арестованной «королевы марафонов» Елены Блиновской заплатить деньги за освобождение «королевы марафонов» от ответственности по уголовному делу.
В первых показаниях в суде актер заявил, что видео, где он говорит о своей виновности, смонтировано и он не готов брать вину «за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну». Но к концу процесса, во время прений, Михаил Ефремов всё же признал вину официально.
Спустя 10 месяцев после приговора Ефремову троих свидетелей защиты приговорили к исправительным работам за ложные показания по его делу.
Что будет с Ефремовым дальше
В разговоре с MSK1.RU адвокат Юрий Падалко обозначил, какие ограничения наложены на актера. По приезде в Москву он должен будет зарегистрироваться по месту жительства в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), а затем регулярно там отмечаться. Чтобы выехать из города, ему необходимо будет получить специальное разрешение от инспектора.
Дополнительное наказание — запрет на управление автомобилем в течение трех лет после освобождения — Алексеевский суд оставил в силе. Поэтому садиться за руль в ближайшее время ему запрещено.
Кроме того, по закону любое административное правонарушение может стать причиной ходатайства о возвращении освободившегося в колонию.
В остальном Михаил Ефремов никак не ограничен. После лечения он планирует продолжить заниматься карьерой.
«Он талантливый артист, он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Даже здесь [в колонии] снимал фильмы короткие, насколько возможно было. Дай бог жизнь сложится дальше», — заключил адвокат Ефремова.