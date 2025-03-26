«Не доходят переводы, а деньги списываются»: в СБП произошел сбой

Россияне не могут совершить денежные переводы по СБП Источник: Sbp.nspk.ru











У СБП (Система быстрых платежей) случился сбой. Пользователи столкнулись с проблемами при денежных переводах. О массовых проблемах свидетельствует сайт Downdetector.su.

По информации сайта, за час зарегистрировано более шести тысяч жалоб на СБП. Больше всего проблем наблюдается у пользователей из Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Свердловской областей, Новосибирска, а также Москвы и Подмосковья.

Сбои в системе СБП Источник: Downdetector.su











Клиенты российских банков столкнулись с проблемой при попытке осуществить перевод денежных средств со своих карт через СБП. При попытке совершить перевод система выдает сообщение о временной недоступности сервиса и предлагает повторить попытку через 10 минут. Причины сбоя не были указаны.

«СБП не работает ни в одном банке, везде на перевод средств ответ один: невозможен, позже попробуйте», — передает еще один пользователь в комментарии на сайте Downdetector.su.

Больше всего из-за сбоя переживают те, кто смог перевести деньги в это время, потому что до получателя они не доходят.

«У меня 80 тысяч за машину в системе остались, мне что делать? Продал машину, деньги ушли от покупателя, но не пришли мне, стоим ждем», — жалуется Артур.

«Не доходят переводы, а деньги списываются», — подтвердила Елизавета.

Городские медиа отправили запрос Национальной системе платежных карт. Ожидаем подробностей, чтобы дополнить новость.

Обновлено (11:38 мск). В НСПК фиксируют проблемы в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили РБК в компании. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно.