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Страна и мир «Не доходят переводы, а деньги списываются»: в СБП произошел сбой

«Не доходят переводы, а деньги списываются»: в СБП произошел сбой

За час поступило более шести тысяч жалоб о невозможности совершить переводы

625
4 комментария
Россияне не могут совершить денежные переводы по СБП | Источник: Sbp.nspk.ruРоссияне не могут совершить денежные переводы по СБП | Источник: Sbp.nspk.ru

Россияне не могут совершить денежные переводы по СБП

Источник:

У СБП (Система быстрых платежей) случился сбой. Пользователи столкнулись с проблемами при денежных переводах. О массовых проблемах свидетельствует сайт Downdetector.su.

По информации сайта, за час зарегистрировано более шести тысяч жалоб на СБП. Больше всего проблем наблюдается у пользователей из Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Свердловской областей, Новосибирска, а также Москвы и Подмосковья.

Сбои в системе СБП | Источник: Downdetector.suСбои в системе СБП | Источник: Downdetector.su

Сбои в системе СБП

Источник:

Клиенты российских банков столкнулись с проблемой при попытке осуществить перевод денежных средств со своих карт через СБП. При попытке совершить перевод система выдает сообщение о временной недоступности сервиса и предлагает повторить попытку через 10 минут. Причины сбоя не были указаны.

«СБП не работает ни в одном банке, везде на перевод средств ответ один: невозможен, позже попробуйте», — передает еще один пользователь в комментарии на сайте Downdetector.su.

Больше всего из-за сбоя переживают те, кто смог перевести деньги в это время, потому что до получателя они не доходят.

«У меня 80 тысяч за машину в системе остались, мне что делать? Продал машину, деньги ушли от покупателя, но не пришли мне, стоим ждем», — жалуется Артур.

«Не доходят переводы, а деньги списываются», — подтвердила Елизавета.

Городские медиа отправили запрос Национальной системе платежных карт. Ожидаем подробностей, чтобы дополнить новость.

Обновлено (11:38 мск). В НСПК фиксируют проблемы в обработке операций через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили РБК в компании. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно.

Обновлено (12:09 мск). Трудности в обработке операций через СБП устранены, все сервисы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт.

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СБП Банк Сбой Перевод Денежные переводы
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Комментарии
4
Гость
3 часа
отказывайтесь от налички говорили они
Гость
33 минуты
...дедушка ..а что это такое..цифровое рабство и цифровые деньги?.. ну как тебе сказать...внучка...видишь цыганка стоит ?..
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