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Страна и мир обзор Протесты в Турции вышли на новый уровень, а России грозит эпидемия смертельной болезни: главные события недели

Протесты в Турции вышли на новый уровень, а России грозит эпидемия смертельной болезни: главные события недели

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3 комментария
Лечения от нового заболевания легких еще не нашли | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Лечения от нового заболевания легких еще не нашли | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Лечения от нового заболевания легких еще не нашли

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

По России распространяется смертельная «попкорновая болезнь»

По России распространяется «попкорновая болезнь» (официальное название — EVALI), которая возникает из-за курения вейпов. Главная опасность в том, что она может привести к инвалидизации или даже к летальному исходу, а лечения от нее нет. Один из первых случаев заболевания выявили у подростка в Томске.

Болезнь проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. EVALI выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

ЦБ сохранил ключевую ставку

Центральный банк решил сохранить ключевую ставку 21%. Показатель держится на рекордном для страны уровне с октября 2024 года.

Свое решение регулятор объяснил тем, что рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По ожиданиям экспертов, снижение ключевой ставки стоит ожидать не раньше второй половины года.

В Лондоне взорвалась электроподстанция

В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции. В результате без света остались тысячи людей.

Местные жители делятся кадрами пожара в соцсетях

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Также была нарушена работа аэропорта Хитроу. Из-за проблем с электроэнергией отменили 1357 рейсов. Самолеты направили в другие аэропорты. Многие авиакомпании просто отменили рейсы.

В России изменят порядок призыва на срочную службу

В России с 1 апреля изменятся правила призыва. Решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Согласно законопроекту призывников ждет еще ряд изменений:

  • если человека не призвали в весенний призыв, то это могут сделать осенью;

  • призывать человека смогут во время проведения призывных кампаний;

  • в городах федерального значения смогут создавать одну призывную комиссию;

  • одну призывную комиссию также смогут создавать в нескольких муниципальных районах или городских округах.

Военным пенсионерам пообещали увеличение пенсий

Пенсии военных пенсионеров вырастут на 4,5%. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов.

По его словам, в октябре 2025 года предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих, что также повлияет на выплаты пенсионерам, проходившим службу в Вооруженных силах и правоохранительных структурах.

Протесты в Турции

Правоохранительные органы получили ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. Тогда же под конвоем его доставили в суд. Политика подозревают в коррупции, взяточничестве и подкупе. При этом Имамоглу — основной политический соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они представляют разные партии.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций. Но люди продолжили выходить на улицы.

Кадры во время задержания мэра

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Только 22 марта на акцию в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралось порядка миллиона человек. Об этом сообщил лидер оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель. Для разгона протестующих полиция использовала перцовый газ и водометы. Часть митингующих бросала в представителей правоохранительных органов камни, палки и различные предметы.

Затем появились сообщения о том, что местным телеканалам запретили вести трансляции с мест проведения митингов. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла эту информацию. Телеканалам направили предупреждение, поскольку по местным законам власти вправе приостановить вещание, если во время эфира людей призывают выходить на улицы, а также передают заявления людей, которые выступают как представители незаконных организаций, используют выражения и передачи, содержащие оскорбления и угрозы в адрес властей, членов судебной системы, ведущих расследование и правоохранительных органов.

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Комментарии
3
Гость
23 марта, 14:58
надо помочь братскому турецкому вождю подавить народные протесты, как помогли сербскому всё должно быть только по плану и только как хочет власть несменяемая
Гость
23 марта, 16:51
Коровий вирус!... Страшно
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