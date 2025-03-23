Протесты в Турции вышли на новый уровень, а России грозит эпидемия смертельной болезни: главные события недели

Лечения от нового заболевания легких еще не нашли Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.



По России распространяется смертельная «попкорновая болезнь»



По России распространяется «попкорновая болезнь» (официальное название — EVALI), которая возникает из-за курения вейпов. Главная опасность в том, что она может привести к инвалидизации или даже к летальному исходу, а лечения от нее нет. Один из первых случаев заболевания выявили у подростка в Томске.



Болезнь проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. EVALI выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.



ЦБ сохранил ключевую ставку



Центральный банк решил сохранить ключевую ставку 21%. Показатель держится на рекордном для страны уровне с октября 2024 года.



Свое решение регулятор объяснил тем, что рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По ожиданиям экспертов, снижение ключевой ставки стоит ожидать не раньше второй половины года.



В Лондоне взорвалась электроподстанция

В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции. В результате без света остались тысячи людей.



Местные жители делятся кадрами пожара в соцсетях Источник: Sahil45BH / X

Также была нарушена работа аэропорта Хитроу. Из-за проблем с электроэнергией отменили 1357 рейсов. Самолеты направили в другие аэропорты. Многие авиакомпании просто отменили рейсы.

В России изменят порядок призыва на срочную службу

В России с 1 апреля изменятся правила призыва. Решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Согласно законопроекту призывников ждет еще ряд изменений:

если человека не призвали в весенний призыв, то это могут сделать осенью;

призывать человека смогут во время проведения призывных кампаний;

в городах федерального значения смогут создавать одну призывную комиссию;

одну призывную комиссию также смогут создавать в нескольких муниципальных районах или городских округах.

Военным пенсионерам пообещали увеличение пенсий



Пенсии военных пенсионеров вырастут на 4,5%. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов.

По его словам, в октябре 2025 года предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих, что также повлияет на выплаты пенсионерам, проходившим службу в Вооруженных силах и правоохранительных структурах.



Протесты в Турции



Правоохранительные органы получили ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. Тогда же под конвоем его доставили в суд. Политика подозревают в коррупции, взяточничестве и подкупе. При этом Имамоглу — основной политический соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они представляют разные партии.

Тогда же глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обстановкой в стране власти запретили проведение в городе массовых политических акций. Но люди продолжили выходить на улицы.

Кадры во время задержания мэра Источник: Mash / Telegram

Только 22 марта на акцию в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу собралось порядка миллиона человек. Об этом сообщил лидер оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии Озгюр Озель. Для разгона протестующих полиция использовала перцовый газ и водометы. Часть митингующих бросала в представителей правоохранительных органов камни, палки и различные предметы.