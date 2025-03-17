«И удаляла, и перезагружала — не работает»: у «Яндекс Go» случился масштабный сбой

В работе сервиса «Яндекс Go» произошел массовый сбой. Пользователи не могут вызвать такси и зайти в приложение. Сбои в работе сервиса зафиксировал сайт Downdetector. За час на работу сервиса поступило почти 2,3 тыс. жалоб россиян.
«Вызвала такси в аэропорт в Новосибирске. Машина приехала, я села, но водитель сказал, что не знает, куда меня везти, попросил поставить конечный адрес. Я сказала, что сразу ставила аэропорт. Мы поехали. При этом у него в приложении навигатор показывал, будто он стоит на адресе, идет платное ожидание, а у меня, что просто машина ждет», — поделилась читательница Городских медиа.
Проблему оперативно решили, когда читательница обратилась в службу поддержки. Она отметила, что примерно через 20 минут пути всё пришло в норму.
Некоторым из пользователей приходится удалять приложение в надежде, что сервис заработает.
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Больше всего сбоев по данным сервиса Downdetector зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. Число жалоб за последний час достигло почти 4 тысяч.
Сбои также наблюдаются в работе сервисов «Яндекс Еда», «Яндекс Про» и «Яндекс Музыка».
«У ряда пользователей „Яндекс Go“ возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — пояснили РБК в пресс-службе сервиса.
Городские медиа тоже запросили комментарий в пресс-службе сервиса. Ожидаем ответ, чтобы дополнить новость.
Обновлено (16:40 мск): В Роскомнадзоре прокомментировали причины сбоя у сервисов «Яндекс GO». В ведомстве отметили, что причиной перебоев у сервисов стал сбой в инфраструктуре компании.