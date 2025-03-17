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Страна и мир «И удаляла, и перезагружала — не работает»: у «Яндекс Go» случился масштабный сбой

«И удаляла, и перезагружала — не работает»: у «Яндекс Go» случился масштабный сбой

Россияне жалуются на проблемы в работе приложения

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4 комментария
Сбои зафиксировали в шести регионах России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСбои зафиксировали в шести регионах России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сбои зафиксировали в шести регионах России

Источник:

В работе сервиса «Яндекс Go» произошел массовый сбой. Пользователи не могут вызвать такси и зайти в приложение. Сбои в работе сервиса зафиксировал сайт Downdetector. За час на работу сервиса поступило почти 2,3 тыс. жалоб россиян.

«Вызвала такси в аэропорт в Новосибирске. Машина приехала, я села, но водитель сказал, что не знает, куда меня везти, попросил поставить конечный адрес. Я сказала, что сразу ставила аэропорт. Мы поехали. При этом у него в приложении навигатор показывал, будто он стоит на адресе, идет платное ожидание, а у меня, что просто машина ждет», — поделилась читательница Городских медиа.

Проблему оперативно решили, когда читательница обратилась в службу поддержки. Она отметила, что примерно через 20 минут пути всё пришло в норму.

скрин переписки со службой поддержки сервиса «Яндекс Go» | Источник: читательница Городских медиаскрин переписки со службой поддержки сервиса «Яндекс Go» | Источник: читательница Городских медиа

скрин переписки со службой поддержки сервиса «Яндекс Go»

Источник:

Некоторым из пользователей приходится удалять приложение в надежде, что сервис заработает.

«„Яндекс Такси“ не работает: и удаляла, и перезагружала, и по номеру телефона заходила, и через почту. Крутится-крутится колесо посередине экрана. И всё», — сообщает одна из пользователей сервиса «Яндекс Go».

Больше всего сбоев по данным сервиса Downdetector зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. Число жалоб за последний час достигло почти 4 тысяч.

Сбои также наблюдаются в работе сервисов «Яндекс Еда», «Яндекс Про» и «Яндекс Музыка».

Источник: Downdetector.suИсточник: Downdetector.su
Источник:

«У ряда пользователей „Яндекс Go“ возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — пояснили РБК в пресс-службе сервиса.

Городские медиа тоже запросили комментарий в пресс-службе сервиса. Ожидаем ответ, чтобы дополнить новость.

Обновлено (16:40 мск): В Роскомнадзоре прокомментировали причины сбоя у сервисов «Яндекс GO». В ведомстве отметили, что причиной перебоев у сервисов стал сбой в инфраструктуре компании.

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Комментарии
4
Гость
17 марта, 16:17
Новость дня!!!
Гость
17 марта, 16:40
Новость века!!!!!
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