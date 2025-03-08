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Страна и мир обзор Россиянин спас двух туристок от изнасилования в Таиланде. Он сам попал в больницу: новости 8 марта

Россиянин спас двух туристок от изнасилования в Таиланде. Он сам попал в больницу: новости 8 марта

Что произошло за сутки

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9 комментариев
Кадр из отеля в Таиланде | Источник: The Nation/ANNКадр из отеля в Таиланде | Источник: The Nation/ANN

Кадр из отеля в Таиланде

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 марта.

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. В праздничной речи он пожелал представительницам прекрасного пола успехов, здоровья, благополучия и счастья с дорогими людьми.

— В нашей стране традиционно особое, очень теплое и искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду, — сказал Путин.

Путин поблагодарил женщин 8 марта

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Он отметил, что женщины вдохновляют своих мужчин на прекрасные поступки. Благодаря дамам они становятся лучше и сильнее, защищая свою семью, дом и Родину.

Русский турист спас девушек в Таиланде

44-летний турист из России спас двух девушек от изнасилования.

Девушки — туристки из Финляндии. Они отдыхали в отеле на Пхукете, когда к ним в номер вломились трое нападавших.

Мимо номера в это время шел россиянин. По информации The Star, его имя — Александр Белинский. Александр увидел, что происходит что-то плохое, и кинулся на помощь туристкам. Он попытался остановить насильников, те в ответ начали его бить. В итоге насильники ушли, однако россиянин заплатил за это травмами.

Источник: The Nation/ANNИсточник: The Nation/ANN
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— Он попал в больницу с травмами лица. Его состояние стабильно. Полицейские сообщили, что они просматривают записи с камер безопасности отеля, чтобы идентифицировать и отследить преступников, — пишет The Star.

В Аргентине произошло наводнение

Сильное наводнение произошло в Аргентине. Стихийное бедствие затронуло город Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес, погибли 10 человек. Власти не исключают, что число жертв может вырасти.

Машины уходят под воду

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Более 1000 местных жителей эвакуировали. Наводнение случилось из-за сильных дождей, которые начались 7 марта. В пострадавшем районе выпало 400 миллиметров осадков, что является историческим максимумом для города.

Петросян попал в больницу

Юмориста Евгения Петросяна в субботу, 8 марта, экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение.

По данным СМИ, ему стало плохо во время семейного праздника. Его супруга подтвердила информацию о том, что артист находится в больнице. Она подчеркнула, что это не реанимационное отделение.

Telegram заблокировали в Чечне и Дагестане

Мессенджер Telegram заблокировали на территории Чечни и Дагестана. Об этом заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

По его словам, это вопрос информационной безопасности. Он отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы».

Блогер-миллионник Саша Митрошина признала вину в отмывании денег

Блогеру Саше Митрошиной (Матерь Бложья) предъявили обвинение. Она признала вину в полном объеме. 10 марта следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

По данным следствия, уклоняясь от выплаты налогов, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей за период с 2019 по 2022 год. Прибыль она распределяла на счетах трех ИП. В 2021 году из 127 миллионов она легализовала 60 миллионов, приобретя недвижимость.

Девушку задержали 7 марта в Краснодарском крае. Туда она прилетела из Дубая. После того как в отношении нее завели дело, блогер попыталась скрыться от следствия. Именно поэтому ее объявили в розыск. 8 марта ее доставили в следственное управление по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.

Умер композитор Геннадий Банщиков

Скончался советский и российский композитор Геннадий Банщиков, сообщила пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга. Он долгое время болел.

Банщиков писал музыку для оркестра и кино | Источник: Союза композиторов Санкт-Петербурга / «ВКонтакте»Банщиков писал музыку для оркестра и кино | Источник: Союза композиторов Санкт-Петербурга / «ВКонтакте»

Банщиков писал музыку для оркестра и кино

Источник:

— С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков — выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы, — говорится в сообщении. Информацию о дате и месте прощания обещали разместить дополнительно.

Банщиков писал оркестровую музыку, сонаты, музыку к опере, балету. Также он сочинял композиции к фильмам. В числе его работ — музыка к кинолентам «Меня ждут на земле» (12+), «Разбег» (6+), «Миф о Леониде» (0+) и другие.

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Комментарии
9
Гость
1 час
Сегодня был на кладбище - от края до края и всё новые и новые
Гость
1 час
случайно прочитал что в дотационной братской Южной Осетии мужчины выходят на пенсию в 60 а женщины в 55 Вот это жизнь по плану Таврического в многопрлярном Мире, вот это я понимаю а про остальные братские дотационные страны прочитайте сами пока не отключили интернет
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