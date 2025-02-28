Одна из крупнейших атак, новые переговоры и смена президента Украины: главное об СВО за неделю

Российские военные отражают атаки на Курскую область Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











На этой неделе прошли вторые переговоры между США и Россией. Стороны настраивают дипломатическую работу после появления преград при прошлой администрации Штатов и планируют новые встречи. Параллельно американские власти пытаются урегулировать вопрос возвращения долгов Украины, но Киев пока не готов идти на все условия. Бои в зоне спецоперации продолжаются, и огонь в ближайшее время не прекратится.

Взаимные удары

На текущей неделе прошла одна из крупнейших атак на российские регионы с начала года. За ночь 26 февраля над территорией РФ сбили 128 беспилотников. Больше всего дронов обнаружили над Краснодарским краем, 83, еще 30 над Крымом. Также беспилотники перехватили над акваториями Азовского и Черного морей, а также над Брянской и Курской областями.

Местные жители сообщили о ярких вспышках в небе Источник: SHOT / Telegram

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил ВСУ в попытке совершить террористическую атаку на гражданские объекты в регионе. Он подчеркнул, что в результате происшествия повреждения получили три дома в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка.

Кроме того, Украина не оставляет попыток прорваться в Курскую область. ВСУ 23 февраля четыре раза за сутки пытались контратаковать регион. Российские военные их отразили и нанесли удар по формированиям 12 украинских бригад и двух полков в районах 17 приграничных населенных пунктов.

Российская сторона же уничтожает военную инфраструктуру на Украине. ВС РФ 25 февраля ударили по аэродромам страны с помощью оружия воздушного базирования и беспилотников. В Минобороны подчеркнули, что им удалось достигнуть всех целей.

Россия не собирается вводить режим прекращения огня в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такие меры возможны только после достижения соглашений, которые устроят страну во время переговорного процесса.

Переговоры между странами

Обсуждения мира начались относительно недавно. В Турции 27 февраля прошел второй раунд переговоров между США и Россией. Стороны общались за закрытыми дверями более шести часов. В Госдепе США сообщили, что на встрече обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий и договорились о новой встрече в ближайшем будущем.

Трамп отметил, что переговоры дипломатов продвигаются достаточно быстро. Однако перспективы могут быть разными.

— Это (прекращение конфликта. — Прим. ред.) произойдет либо относительно скоро, либо никогда, — подчеркнул президент США.

На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер сказал, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным и не верит, что глава российского государства нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине.

«Доверяй и проверяй. Я знаю многих людей, которым ты бы сказал, что у них нет шансов тебя обмануть. И они худшие люди в мире. Я знаю других, которым вы гарантировали бы, что они вас обманут. И знаете что? Они на 100% честны, поэтому вы никогда не знаете, что получите. Нет, я уверен, что если мы заключим сделку, то она останется в силе», — сказал Трамп на встрече журналистам Источник: Fox News

Стремление Штатов поддерживать контакты с российской стороной не означает, что Украине придется согласиться со всеми условиями. Американский президент заявил, что хочет помочь Киеву вернуть как можно больше территорий.

Он сообщил, что в пятницу подпишет с Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа на Украине. По мнению главы американского Минфина Скотта Бессента, оно будет выгодно и Вашингтону, и Киеву. Министр подтвердил, что сделка затронет стратегические минералы, нефть и газ, но она не включает какие-либо гарантии безопасности для Украины. Именно за счет этих ресурсов Штаты планируют вернуть себе деньги, переданные Украине для военной помощи.

Пока все переговоры с Россией, касательно ситуации на Украине проходили без участия киевских властей. Во многом это связано с запретом на подобные мероприятия, которые действуют в стране. Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своей готовности к возобновлению мирных переговоров для разрешения конфликта. Но он выдвинул свое условие: в них должны принимать участие европейские страны.

Европа, которая, как и Украина, осталась в стороне в вопросе мирного решения конфликта, не оставляет попыток вернуться в большую игру. Путин на заседании коллегии ФСБ не исключил, что некоторые западные элиты будут пытаться вставлять палки в колеса.

Пока же европейские лидеры пытаются навязать свои условия Штатам. Во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США Трамп дал ему понять, что дополнительных гарантий Украине никто обещать не будет. После встречи президент США сообщил журналистам, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне, но Штаты стремятся предотвратить такое развитие событий.

Некоторые страны и вовсе хотят отправить своих военных на Украину. Такой вариант рассматривает, например, Швейцария. Свое участие в миротворческой миссии также не исключила Турция, если будет такая необходимость. Трамп же заявил, что поддерживает статью о коллективной безопасности НАТО, но отправка военного контингента на Украину ее не задействует.

В пользу разрешения конфликта также сыграет, что Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию об урегулировании ситуации на Украине, предложенную Штатами. Члены Совбеза «выражают глубокую скорбь в связи с трагической гибелью людей в рамках конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что это может стать начальной точкой для мирного решения.

Выборы на Украине

Вопрос доверия граждан Украины Зеленскому стоит на повестке уже не первый день. Как сообщают американские СМИ, окружение президента США рассматривает возможность его замены. Дело в том, что украинский лидер препятствует попыткам США достичь мирного соглашения по конфликту.

Путин тоже высказался о роли Зеленского в мирном урегулировании. По словам президента РФ, украинский лидер уклоняется от переговоров.

— Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы, — сказал Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Именно из-за нежелания устраивать выборы на Украине Владимир Зеленский отказывается от переговоров, уверен Путин Источник: Зарубин / Telegram

Шансы на победу Зеленского в выборах российский президент оценил как нулевые. По его данным, рейтинг нынешнего украинского лидера в два раза ниже, чем у его ближайшего возможного соперника — бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению Путина, Зеленский является фактором разложения общества, армии и государства, а его уход был бы Украине на руку.