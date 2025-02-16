Невозможно оплатить покупки и проверить счета: в крупнейшем банке произошел масштабный сбой

Люди остались без покупок Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами в работе сервисов компании. Сбои фиксировались по всей стране. Трудности возникли на фоне проведения технических работ.

По данным «Сбой.РФ», больше всего людей испытывало проблемы в Москве, Хабаровском крае, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, а также Челябинской областях. За сутки зафиксировано более 36 тысяч жалоб.

Клиенты сообщали, что не могут оплатить товар в магазинах, услуги ЖКХ и другие. У них не получалось даже зайти в онлайн-банк и перевести деньги. Некоторые пользователи пожаловались, что у них не отображаются деньги на счетах.

— Могли наблюдаться частичные затруднения с проведением некоторых операций Сбербанка в связи с плановым проведением технических работ в ночное время. В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности, — сообщили Городским медиа в пресс-службе компании.