Мост в Перу рухнул, когда по нему ехал автобус, погибли люди: новости 15 февраля

Людей пришлось доставать из воды Источник: Renato Pajuelo / AFP











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 февраля.

На Алтае произошло мощное землетрясение

В Республике Алтай утром 15 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Оно было зафиксировано в 1,3 километра к юго-востоку от населенного пункта Бельтир в Кош-Агачском районе. Также толчки почувствовали в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.

Эпицентр землетрясения зафиксировали рядом с селом Бельтир Источник: Аржан Майман

Землетрясение привело к кратковременному отключению электричества в части села Кош-Агач, пишет NGS22.RU. В средней общеобразовательной школе населенного пункта Купчегень Онгудайского района обвалилась штукатурка. В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что ввел режим повышенной готовности.

В Перу под автобусом разрушился мост

В Перу под автобусом сломался мост. Погибли два человека, еще порядка 40 получили ранения, сообщил портал Infobae.

Конструкция моста рухнула, когда по нему двигался автобус с более чем 50 пассажирами. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. По данным полиции, среди погибших оказались водитель и один из пассажиров.

Автобус частично оказался в воде, кабину водителя полностью смяло. Властям Перу предстоит выяснить, почему конструкция не выдержала.

Зеленский оценил шансы на выживание Украины

Шансы Украины на выживание окажутся очень низкими, если США откажутся предоставлять Киеву помощь. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC.

— Вероятно, это будет очень-очень сложно <…>. У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов, — сказал Зеленский.

По данным источников NBC, США хотели направить войска для обеспечения безопасности редкоземельных минералов Украины и получить к ним доступ. С таким предложением якобы администрация президента США Дональда Трампа обратилась к украинским властям. Однако Зеленский не подписал соглашение.

В Екатеринбурге украли немую девочку

В Екатеринбурге 15-летнюю девочку увел с собой неизвестный мужчина. Она имеет особенности развития и не может за себя постоять.

— Я оставил ее в машине на десять минут. Выхожу — ее нет. Посмотрел записи с камер и увидел, что к машине подошел мужик, по виду — ему за 55 лет. Он открыл дверь, дочь вышла, подошла к магазину. Они постояли, она хотела зайти в магазин, он взял за руку и через дорогу увел ребенка, — рассказал отец пропавшей.

Люди заметили похожую пару. Девочка остановилась и не хотела идти дальше. Тогда мужчина взял ее на руки и пронес несколько метров со словами «никому я тебя не отдам», пишет E1.RU.

Девочку удалось найти. Ее доставили в больницу на обследование. Подозреваемого в похищении задержали, полицейские допрашивают его.

В Москве сорвали вечеринку с Ириной Хакамадой

В Москве в ночь с 14 на 15 февраля силовики провели рейд в отеле Savoy, где на вечеринке в честь Дня святого Валентина выступала с DJ-сетом политик и писатель Ирина Хакамада, пишет MSK1.RU.

По данным «Известий», организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тысяч рублей, также им обещали «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.

Ирина Хакамада должна была играть DJ-сет на мероприятии Источник: Рен.ТВ / Telegram

РЕН ТВ сообщил, что кинологи обнаружили в отеле пакетики «с неизвестным белым веществом», а в одной из машин, припаркованных рядом с Savoy, ― оружие. Предварительно задержали 20 человек.

Полиция поймала наркоторговцев на капибару

В Перу провели необычную операцию. Полицейский переоделся в капибару, чтобы усыпить бдительность наркоторговцев. Об этом ведомство рассказало на своей странице в X.

— Капибара в действии. В Лурине (город в Перу) группа «Терна», используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков, — говорится в посте ведомства.

Полицейский-капибара доволен результатом Источник: PoliciaPeru / X









