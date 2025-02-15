НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

облачно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

с-з.

 747мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Не записаться к врачу
70-летняя фанатка BTS
Информация о насильнике
Лотерейный эксперимент
Репортаж из заброшки
Новый директор ТЮЗа
Продают здание поликлиники
Продали известный ресторан
Как отдохнуть зимой по-русски
Страна и мир Мост в Перу рухнул, когда по нему ехал автобус, погибли люди: новости 15 февраля

Мост в Перу рухнул, когда по нему ехал автобус, погибли люди: новости 15 февраля

Что произошло за сутки

251
5 комментариев
Людей пришлось доставать из воды | Источник: Renato Pajuelo / AFPЛюдей пришлось доставать из воды | Источник: Renato Pajuelo / AFP

Людей пришлось доставать из воды

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 февраля.

На Алтае произошло мощное землетрясение

В Республике Алтай утром 15 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Оно было зафиксировано в 1,3 километра к юго-востоку от населенного пункта Бельтир в Кош-Агачском районе. Также толчки почувствовали в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.

Эпицентр землетрясения зафиксировали рядом с селом Бельтир

Источник:

Землетрясение привело к кратковременному отключению электричества в части села Кош-Агач, пишет NGS22.RU. В средней общеобразовательной школе населенного пункта Купчегень Онгудайского района обвалилась штукатурка. В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что ввел режим повышенной готовности.

В Перу под автобусом разрушился мост

В Перу под автобусом сломался мост. Погибли два человека, еще порядка 40 получили ранения, сообщил портал Infobae.

Конструкция моста рухнула, когда по нему двигался автобус с более чем 50 пассажирами. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. По данным полиции, среди погибших оказались водитель и один из пассажиров.

Автобус частично оказался в воде, кабину водителя полностью смяло. Властям Перу предстоит выяснить, почему конструкция не выдержала.

Зеленский оценил шансы на выживание Украины

Шансы Украины на выживание окажутся очень низкими, если США откажутся предоставлять Киеву помощь. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC.

— Вероятно, это будет очень-очень сложно <…>. У нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов, — сказал Зеленский.

По данным источников NBC, США хотели направить войска для обеспечения безопасности редкоземельных минералов Украины и получить к ним доступ. С таким предложением якобы администрация президента США Дональда Трампа обратилась к украинским властям. Однако Зеленский не подписал соглашение.

В Екатеринбурге украли немую девочку

В Екатеринбурге 15-летнюю девочку увел с собой неизвестный мужчина. Она имеет особенности развития и не может за себя постоять.

— Я оставил ее в машине на десять минут. Выхожу — ее нет. Посмотрел записи с камер и увидел, что к машине подошел мужик, по виду — ему за 55 лет. Он открыл дверь, дочь вышла, подошла к магазину. Они постояли, она хотела зайти в магазин, он взял за руку и через дорогу увел ребенка, — рассказал отец пропавшей.

Люди заметили похожую пару. Девочка остановилась и не хотела идти дальше. Тогда мужчина взял ее на руки и пронес несколько метров со словами «никому я тебя не отдам», пишет E1.RU.

Девочку удалось найти. Ее доставили в больницу на обследование. Подозреваемого в похищении задержали, полицейские допрашивают его.

В Москве сорвали вечеринку с Ириной Хакамадой

В Москве в ночь с 14 на 15 февраля силовики провели рейд в отеле Savoy, где на вечеринке в честь Дня святого Валентина выступала с DJ-сетом политик и писатель Ирина Хакамада, пишет MSK1.RU.

По данным «Известий», организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тысяч рублей, также им обещали «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.

Ирина Хакамада должна была играть DJ-сет на мероприятии

Источник:

РЕН ТВ сообщил, что кинологи обнаружили в отеле пакетики «с неизвестным белым веществом», а в одной из машин, припаркованных рядом с Savoy, ― оружие. Предварительно задержали 20 человек.

Полиция поймала наркоторговцев на капибару

В Перу провели необычную операцию. Полицейский переоделся в капибару, чтобы усыпить бдительность наркоторговцев. Об этом ведомство рассказало на своей странице в X.

— Капибара в действии. В Лурине (город в Перу) группа «Терна», используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков, — говорится в посте ведомства.

Полицейский-капибара доволен результатом | Источник: PoliciaPeru / XПолицейский-капибара доволен результатом | Источник: PoliciaPeru / X

Полицейский-капибара доволен результатом

Источник:

Операция произошла в День святого Валентина. На кадрах мужчина открывает дверь замаскированному полицейскому с зеленым рюкзаком, украшенным сердечками. После чего «капибара» врывается внутрь и производит задержание. В ходе операции правоохранителям удалось изъять 1,7 тысячи доз запрещенных веществ.

ПО ТЕМЕ
Автобус Землетрясение Владимир Зеленский Итоги дня Ирина Хакамада
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Сегодня день вывода наших войск из Афганистана, тогда это называлось отдавать интернациональный долг Вспомните сколько там погибло, вернулось инвалидами, стали бандитами, сколько наших народных денег было на это истрачено История ничему не учит и ходит по кругу
Гость
19 минут
Грозный стал официальной культурной столицей России Мамой клянусь дон 🌙🔪
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление