«Начальница обязуется не звонить в периоды овуляции жены»: как на всю страну прогремел скандал про звонки во время секса

В известном телеграм-канале постепенно выкладывали сначала заявление пермяка о том, что начальница названивает ему ночами (на фото справа), а позже уже якобы жена пермяка выложила видео с тестом на беременность с двумя полосками, рассказав, что после радостного события они с мужем простили начальницу Источник: ЧП Пермь / Telegram











23 января сначала в известном пермском паблике, а немного позже и во многих СМИ растиражировали новость о менеджере, который собрался засудить свою начальницу из-за ночных звонков. Мол, по этой причине он не мог заниматься сексом с супругой — и пара не смогла зачать ребенка. История превратилась в сериал: были посты, что жена менеджера всё же забеременела и он простил начальницу. Но всё оказалось фейком.

Дзержинский суд опроверг информацию о таком заявлении и вообще о мировом соглашении. В суде рассказали, что на самом деле в картотеке есть гражданское дело истца и ответчика с похожими фамилиями (там тоже драма, но про другое, о ней ниже). А наши коллеги из 59.RU решили узнать у адвоката Ивана Хозяйкина, реально ли пожаловаться в суд на своего работодателя за ночные дозвоны и сорванный секс с супругой и будет ли за это компенсация.

«Тот долго терпел, но психанул»

Новость о споре подчиненного с начальницей из-за сорванного секса с супругой появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь». Паблик привел скриншот заявления сотрудника на свою начальницу.

— А он хорош!!! Перлы из суда. В Перми начальница мешала мужику заниматься сексом с женой, тот долго терпел, но психанул и написал на начальницу заяву, — в посте в красках рассказали о случившемся.

В скриншоте заявления есть подробная распечатка ночных звонков начальницы Источник: ЧП Пермь / Telegram











Заявитель — менеджер по логистике из Перми — якобы требовал крупную компенсацию за поздние звонки, отвлекающие его от секса с женой. В заявлении было написано, что начальница звонит ночами «по дурацким вопросам или указаниями по поводу завтрашнего дня» и после этого у мужчины пропадает «настроение продолжать процесс зачатия». Истец требовал компенсацию в размере маткапитала за третьего ребенка, то есть почти 800 тысяч рублей.

Через несколько дней всё в том же телеграм-канале сообщили, что начальница и подчиненный заключили мировое соглашение и она выплатит ему 50 тысяч рублей. Пост вновь сопровождался документом — тем самым мировым соглашением.

— Также начальница обязуется не звонить работнику в периоды овуляции жены. Ну а работник будет сообщать график овуляции жены начальнице, — говорилось в посте. — Ну вот теперь заживет хорошо.

А вот якобы мировое соглашение Источник: ЧП Пермь / Telegram











Ну а далее в соцсетях рассказали о счастливом финале этой истории: жена менеджера забеременела — и он простил начальницу. На этот раз в «ЧП Пермь» выложили видео, которое сняла якобы жена истца. В кадре женщина показывает тест на беременность с двумя полосками.

— Хотела всем сказать большое спасибо, кто переживал за эту ситуацию, — говорит женский голос. — У нас вот, видите, радостное событие. В принципе, всё хорошо получилось. И начальницу простили, деньги решили не брать. Всё, получается, ждите маленького пермяка!

На видео пермячка радуется тому, что тест на беременность положительный Источник: ЧП Пермь / Telegram

Не начальница, а соседка, не звонила, а затопила

Фамилии истца и ответчика на документах, которые публиковал паблик, были частично закрыты. При этом в картотеке Дзержинского суда Перми действительно есть гражданское дело с похожими фамилиями. Совпадают у них и даты, и категория иска — они связаны с возмещением ущерба.

Но всё же, как сообщили 59.RU в пресс-службе Дзержинского районного суда, история про начальницу и подчиненного — фейк. Об этом даже написали на сайте суда.

— Данного рода исковое заявление (о взыскании с начальницы денежной компенсации в размере материнского капитала за третьего ребенка — 775 628 рублей) в Дзержинский районный суд Перми не поступало, — говорится в опровержении суда. — Мировое соглашение, датируемое 29.01.2025, по которому начальница обязалась выплатить мужчине 50 тысяч рублей и ограничить количество звонков в нерабочее время, а мужчина — ежемесячно сообщать личную информацию, в суд также не поступало и не утверждалось. Просим СМИ, являющееся первоисточником ложной информации, а также журналистов, распространивших недостоверную информацию, написать и распространить опровержение.

Уже в разговоре с журналистом 59.RU в пресс-службе суда объяснили: тот иск, который есть в их картотеке, — о том, что квартиру пермяка затопила соседка. Он требует возместить ущерб за испорченное жилье.

В суде указали, что на самом деле фейк легко было раскрыть: в скриншоте заявления использовали несуществующую печать их суда, кроме того, фигурировали адреса истца и ответчика, которые не относятся к Дзержинскому району, а мировое соглашение невозможно оформить за несколько дней. На это требуется минимум два месяца.

— Ни один суд не утвердит мировое соглашение за несколько дней, — подчеркнули в суде.

Корреспондент 59.RU связался с администратором телеграм-канала «ЧП Пермь», где впервые появились посты о секс-скандале с работодателем, и спросил, откуда их администратор взял заявление мужчины и документ о мировом соглашении, а также перепроверяли ли сотрудники паблика поступившую им информацию.

— Информацию прислал подписчик, я не проверял, — коротко ответил на вопросы администратор телеграм-канала.

А если начальница реально звонит, можно ли отсудить деньги?

Мы связались со старшим партнером адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иваном Хозяйкиным и решили разобрать с ним эту любопытную ситуацию, как если бы это случилось в действительности.

— Сам по себе факт звонка никаких нравственных страданий не образует, то есть основанием для взыскания морального вреда не является, — отметил Иван Хозяйкин. — Для того чтобы оценить, причинил ли разговор какие-либо страдания, необходимо знать его суть, в частности имели ли место оскорбления, угрозы или иные противоправные действия. Также нужно зафиксировать последствия такого ночного звонка: проснулись, испугались, подскочило давление, а также причинно-следственную связь между звонком и наступившими последствиями.

Адвокат уточнил: применительно к рассматриваемому случаю необходимо доказать, что проблемы в семье возникли именно из-за звонков от начальника. По словам эксперта, возможна и ситуация, когда в трудовом договоре прописаны условия об ограничении звонков от работодателя в нерабочее время.

— Тогда возможна компенсация за нарушение условий договора, — добавляет адвокат. — Любое дело может закончиться заключением мирового соглашения, главное, что бы его условия не противоречили действующему законодательству.