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Страна и мир Не работает интернет и почта: в России произошел очередной масштабный сбой

Не работает интернет и почта: в России произошел очередной масштабный сбой

Проблемы наблюдаются уже сутки

279
3 комментария
Россияне не могут посмотреть телевизор или воспользоваться домашним интернетом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссияне не могут посмотреть телевизор или воспользоваться домашним интернетом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне не могут посмотреть телевизор или воспользоваться домашним интернетом

Источник:

В России произошел масштабный сбой в работе операторов связи. На этот раз пользователи пожаловались на работу Ростелекома.

Люди в основном сообщают, что у них не работает домашний интернет и телевидение. Больше всего жалоб поступает из Чувашской Республики, Нижегородской, Мурманской и Ульяновской областей.

В Роскомнадзоре уже назвали возможную причину произошедшего.

— С 10:45 (мск) ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО «Ростелеком». По предварительной информации, причина — сбой на инфраструктуре оператора связи, — сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

Также в данный момент наблюдается сбой в работе «Почты России». По данным сайта по мониторингу сбоев, у пользователей не загружается сайт, они не могут отследить свои посылки. Люди сообщают, что проблема наблюдается еще со вчерашнего дня.

На прошлой неделе похожие проблемы возникли у клиентов МТС, «Мегафона», YOTA, «Билайна», T2, Ростелекома, «Уфанета», «Сибсетей», Wifire и Netbynet. Люди не могли войти в личный кабинет. Также они жаловались на работу приложений, различных сайтов и телевидения. С начала года это уже четвертый подобный сбой.

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Комментарии
3
Гость
3 минуты
Чебурнет шагает по стране 😂😂😂
Гость
41 минута
Пора привыкнуть. Всё нормально. Просто оборудование старое и постепенно выходит из строя. А из за санкций обновить его никак.
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