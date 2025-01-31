Не работает интернет и почта: в России произошел очередной масштабный сбой

Россияне не могут посмотреть телевизор или воспользоваться домашним интернетом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России произошел масштабный сбой в работе операторов связи. На этот раз пользователи пожаловались на работу Ростелекома.

Люди в основном сообщают, что у них не работает домашний интернет и телевидение. Больше всего жалоб поступает из Чувашской Республики, Нижегородской, Мурманской и Ульяновской областей.

В Роскомнадзоре уже назвали возможную причину произошедшего.

— С 10:45 (мск) ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО «Ростелеком». По предварительной информации, причина — сбой на инфраструктуре оператора связи, — сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

Также в данный момент наблюдается сбой в работе «Почты России». По данным сайта по мониторингу сбоев, у пользователей не загружается сайт, они не могут отследить свои посылки. Люди сообщают, что проблема наблюдается еще со вчерашнего дня.