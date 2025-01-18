«Если не можешь идти — ползи, тварь». Бойца из Тюмени отправили воевать на костылях — жена пытается вернуть мужа

Виктор и Светлана. У пары пятеро детей, четверо из них несовершеннолетние Источник: предоставлено Светланой Ивановой

Жительница Тюменской области Светлана Иванова добивается возвращения из зоны СВО своего мужа Виктора. Он подписал контракт с Минобороны в конце ноября 2023 года, а через месяц военный получил ранение в ногу. По словам жены, супруга на костылях снова отправили воевать. Подробности — в материале 72.RU.

Ранение и долгая реабилитация

45-летний Виктор Иванов на гражданке работал водителем. Светлана говорит, супруг решил подписать контракт, чтобы «быть примером для сына», который учится в военном училище. В армии он получил должность стрелка мотострелкового отделения. Через месяц после службы Виктора ранило.

— Его ранило в Авдеевке. У ноги разорвался кассетный подшипник. Пополам сломалась коленная чашечка, был перелом в тазобедренном суставе, — говорит Светлана Иванова.

Осколки из ноги военного достали в Горловке. Врачи поставили диагноз «Минно-взрывное ранение. Огнестрельное осколочное сквозное ранение левой нижней конечности с внутрисуставным переломом левой бедренной кости. Огнестрельное ранение кисти с переломом фаланги пальца». Потом солдата отправили в Ростов на военном поезде — в вагоне ногу поместили в аппарат Илизарова. После этого Виктор поехал в Москву на операцию.

— В колено вставили 4 самореза. Убрали полфаланги пальца на руке, чтобы не было гангрены. После Москвы отправили в санаторий «Волга» на три недели, потом обратно вернулся в часть. Затем поехал в Екатеринбург на ВВК, там ему поставили категорию «временно не годен», — рассказывает Светлана Иванова.

Снимок колена после операции Источник: предоставлено Светланой Ивановой

После санатория Виктору дали отпуск, оформили больничный. Он приехал в Ишим к семье на два месяца. Светлана говорит: муж похудел на 40 килограммов, всё время передвигался на костылях и жаловался на боли в ноге.

— Колено опухшее, отекшее, красное. Сделали КТ. Врачи говорят: возможно, идет отторжение саморезов, какой-то воспалительный процесс, — делится Светлана.

Виктор и на передовой передвигается на костылях, говорит Светлана Источник: предоставлено Светланой Ивановой

Отправка на СВО

17 ноября Виктор приехал в часть в Самаре. Там он должен был пройти военно-врачебную комиссию, чтобы медики определили категорию годности к службе.

— Было построение. А он без костылей передвигаться не может. Потому что он ногу ниже колена совсем не чувствует, связки и нервные окончания не сшиты. На построении старшина забрал у него костыли и сказал: «Ты притворяешься». Когда муж сказал, что без них не может, ему ответили: «Если не можешь идти — ползи, тварь».

Виктор служит в должности стрелка Источник: предоставлено Светланой Ивановой

По словам Светланы, в части травматолог сделал снимок ноги Виктору и сказал, что у него всё в порядке. При этом, объясняет женщина, супруга отправили в госпиталь — там места не оказалось.

— Виктор рассказал об этом комбату и военному врачу. Они снова посмотрели старые снимки и сказали: «Ты, дружочек, выздоровел!» 18 декабря его отправили на передовую.

Светлана говорит: с таким ранением мужу там не выжить. Она намерена добиться того, чтобы супруг вернулся домой. Женщина обращалась в Министерство обороны, в прокуратуру, к президенту и уполномоченному по правам человека по Тюменской области. Пришел ответ только от прокуратуры: там пообещали провести проверку. Супруга солдата обратилась за помощью к юристу.

Редакция отправила запрос в тюменский военкомат. Конкретно по истории с Виктором там не ответили. И объяснили, что следует делать военным в подобных ситуациях.

— Обязанность по направлению военнослужащего для прохождения военно-врачебной комиссии возложена на командира воинской части, в которой военнослужащий проходит службу, при наличии оснований для этого в виде обращения самого военного и рекомендации врача воинской части. В соответствии с перечисленным, военному надлежит обратиться к командиру воинской части, где он проходит службу, предоставив медицинские документы, характеризующие состояние своего здоровья. На основании представленных документов будет принято соответствующее решение, — объяснили редакции 72.RU в военном комиссариате по Тюменской области.

Мы также отправили запрос в Центральный военный округ. Ответ ожидается.