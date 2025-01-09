Ярославцы увидят противостояние Марса: что это за явление

В Ярославле можно будет увидеть противостояние Марса Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В январе ярославцы смогут наблюдать редкое космическое явление — противостояние Марса. В этот период красная планета становится на одну линию с Землей и Солнцем. При этом орбиты Марса и Земли сблизятся. В результате Марс станет особенно ярким и заметным. В это время особенно хорошо проводить научные наблюдения за соседней планетой, так как детали ее поверхности становятся видны более отчетливо.

По данным ученых, пик события придется на 12–16 января.

— Марс уже сейчас виден, как яркая красная звезда на ночном небе. После середины января он станет тусклее. К концу февраля его яркость уменьшится примерно вдвое, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Марс сейчас переходит в созвездие Близнецов. Он будет виден вечером над восточной частью горизонта, ночью — над южной частью.