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Страна и мир 100-летнюю участницу Сталинградской битвы оставили без собственного жилья — видео

100-летнюю участницу Сталинградской битвы оставили без собственного жилья — видео

Сейчас она одна живет на съемной квартире и отдает за нее почти всю свою маленькую пенсию

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1 комментарий
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Пережившая ужасы Сталинградской битвы Зоя Тепловодская 9 мая 2024 года отметила юбилей — ей исполнилось сто лет. Только в этом возрасте ей удалось добиться статуса жителя осажденного Сталинграда.

Однако, несмотря на статус, который дает право претендовать на бесплатное жилье, Зою Ивановну оставили без крыши над головой. Сейчас она одна живет на съемной квартире в Советском районе, отдает за нее почти всю маленькую пенсию и всё еще надеется, что успеет пожить тихой, спокойной, беззаботной жизнью в собственном доме.

Наши коллеги из V1.RU встретились с Зоей Ивановной на ее съемной квартире, посмотрели, как она живет, узнали, почему, дожив до 100 лет, она до сих пор не имеет собственного жилья и почему захотела самостоятельной жизни на старости лет.

Подробнее о непростой судьбе Зои Ивановны смотрите в коротком видео чуть выше.

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1
Гость
3 минуты
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