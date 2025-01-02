Палочки вверх: вспоминаем актеров из «Гарри Поттера», которых уже нет в живых. Видео

История «мальчика, который выжил» покорила мир. Первый фильм поттерианы вышел в 2001 году. С тех пор вместе с Гарри Поттером выросло целое поколение, но некоторые актеры, сыгравшие персонажей в киновселенной, умерли.
Вспоминаем, кого из профессоров Хогвартса больше нет в нашем мире маглов.
Ричард Харрис воплотил образ Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере. В 2002 году актер слег с пневмонией, а 25 октября умер. Фанаты грустили и не были в восторге, когда в роли директора школы магии и волшебства появился Майкл Гэмбон, но со временем полюбили его ничуть не меньше. К несчастью, актер повторил судьбу Ричарда Харриса — заболел пневмонией и скончался 27 сентября 2023 года.
14 января 2016 года от онкологии скончался Алан Рикман, блестяще сыгравший столь неоднозначного преподавателя зельеварения Северуса Снейпа. 14 октября 2022 года не стало Робби Колтрейна — огромного Рубеуса Хагрида с громадным добрым сердцем. А ровно через год после Майкла Гэмона — 27 сентября 2024 года — умерла Мэгги Смит, сыгравшая строгую, но справедливую Минерву Макгонагалл.