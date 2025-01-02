Рабочая суббота и мини-отпуск в июне: как будем отдыхать в 2025 году — календарь рабочих и выходных дней

Россияне будут отдыхать 8 дней в мае Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новый год начался для россиян с 11 праздничных дней. Ждать ли еще таких длинных каникул, а когда придется подольше поработать — в материале.

Россиян ждет несколько продолжительных периодов отдыха, помимо основного отпуска. Первый — уже в начале года. Новогодние праздники в наступившем году продлятся целых 11 дней — с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го.

Всеми любимые майские пройдут в два периода. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Следующих длинных праздников ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Так что отдохнуть в теплые деньки получится у всех.

При этом в ноябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя, и придется отказаться от отдыха 1 ноября. Но сильно переживать не стоит, так как всех отпустят домой пораньше.

Дополнительных дней отдыха не будет на 8 Марта и 23 Февраля. Однако люди смогут отдохнуть на праздник. День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году и так выпадают на выходные дни. Но их перенесут: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня. Чтобы в теплое время года россияне отдыхали дольше.

Также будем отдыхать:

с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го;

с 22 по 23 февраля;

с 8 по 9 марта;

с 2 по 4 ноября;

с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го.