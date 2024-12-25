Нет доказательств нахождения на СВО: суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Алексея Блиновского

Отложено разбирательство по делу о банкротстве Алексея Блиновского Источник: aleks_travel_guide / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Арбитражном суде Ярославской области отложили рассмотрение дела о банкротстве Алексея Блиновского — супруга коуча Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сам Алексей также проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании средств и неправомерном обороте средств платежей.

Дело о банкротстве рассматривается с лета 2024 года. Заявителем (кредитором), по данным с сайта Арбитражного суда Ярославской области, является банк.

Очередное заседание суда прошло 17 декабря. По данным Арбитражного суда, никто из участников процесса на него не явился.

— По результатам судебного разбирательства суд считает необходимым отложить судебное заседание в связи с отсутствием в материалах дела достоверных сведений о нахождении должника на военной службе в зоне СВО, — говорится в документе на сайте арбитражного суда.

Новое заседание назначено на 23 января 2025 года. К этому времени от Блиновского ждут пояснений о том, где и при каких обстоятельствах он передал своему представителю расписки об извещении о месте и времени судебного разбирательства. Также Алексей Блиновский должен представить копию контракта о прохождении военной службы в зоне СВО, выписку из приказа начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Королева Московской области о заключении контракта о прохождении военной службы в зоне СВО.

— Запрашиваемые судом сведения, объективно подтверждающие факт нахождения Блиновского на военной службе в зоне проведения специальной военной операции, необходимы суду для разрешения по существу заявленного представителем должника ходатайства о приостановлении производства по делу на период прохождения должником службы в зоне проведения специальной военной операции, — пояснили порталу 76.RU в пресс-службе Арбитражного суда Ярославской области.

Кто такой Алексей Блиновский Узнать Алексей Блиновский родился в Ярославле 19 февраля 1983 года. До 2017 года занимался в строительством и оптовой торговлей зерном. В 2010 году создал магазин на сайте Blinovskaya.shop, где продавались разные товары — от игрушек до духов. С 2017 по 2021 год Блиновский был основателем сразу несколько фирм по производству оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, по продаже ювелирных изделий. Также вложился в открытие рыбного ресторана в Красноярске под названием Seabass&Sauvignon. Также он был участником бизнеса в московском ООО «Оливия групп», которая продавала ткани и фурнитуру, в белогородской и столичной компаниях с одинаковыми названиями «Подари мечту» (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации), в красноярском ООО «Нембус» (ювелирное дело). Подробно о бизнесе Алексея Блиновского можно почитать здесь.

Напомним, «королеву марафонов» из Ярославля Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1,5 миллиарда рублей и отмывании доходов. Сейчас ее дело рассмартивает Савеловский суд Москвы. Елене Блиновской грозит до 10,5 года заключения. 11 ноября Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом.

Алексея Блиновского считают пособником супруги. В апреле 2024 года он отправился на СВО. Через некоторое время Блиновский заявил, что следователи угрожают ему расторжением контракта. В июне Блиновского объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. Поводом для розыска стала неявка к следователю по делу о неуплате налогов.