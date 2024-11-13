Суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. Что дальше

В понедельник, 11 ноября, Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Как передает издание РИА Новости, юрист Иван Морозов, представляющий интересы ярославны, хотел избежать процедуры выставления имущества на торги.
— Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества… Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг, — процитировали слова защитника в издании.
Как ранее указывало следствие, Блиновская вместе с ее супругом скрыла налоги на 906 миллионов рублей. Из них семейная пара, по версии следствия, легализовала порядка 716 миллионов. Общая задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составила 1,4 миллиарда рублей.
По данным налоговой, блогер погасила 320 миллионов рублей основного долга.
Кто такая Елена Блиновская
Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет», после учебы устроилась на работу в рекламное агентство. Однако быстро ушла из найма. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе с супругом они открыли свадебный салон, первый бизнес просуществовал недолго.
Елена ушла в длительный декрет. Пара воспитывает троих сыновей и дочь. В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста, изучила работы зарубежных коучей и начала проводить тренинги. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников.
В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+), в основе сюжета которого те же «правильно загаданные желания». Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».
Напомним, Елену задержали в апреле 2023 года.
В планах у именитой ярославны продажа дома стоимостью 600–650 миллионов рублей. Как указали в РИА Новости, после продажи налоговой пойдет не вся сумма, часть средств будет направлена на погашение ипотеки ВТБ.
Ранее суд Москвы начал рассматривать дело блогера по существу. Одной из свидетельниц стала Марина Ростова — бывшая помощница Блиновской и гендиректор компании «Алиот», которая производит банковские карты. Она на заседании раскрыла подробности работы с «королевой марафонов».
Отметим, что муж Елены Алексей, также ставший фигурантом уголовного дело, в апреле 2024 года отправился на СВО. За год до этого, в мае 2023 года, ему было предъявлено обвинение в пособничестве жене, отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Все подробности мы публикуем в специальном сюжете.