НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Сносят дом в центре: видео
Новые правила оплаты за свет
Запрет на иностранные слова
Как отдать ребенка в новые школы
Разборки у склада Wildberries
Приехала Ивлеева
Исчезнут популярные маршруты?
Кто строит новую Россию
Бизнес Суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. Что дальше

Суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. Что дальше

Рассказываем, как ярославский блогер хочет расплатиться с налоговиками

827
1 комментарий

Суд Москвы признал Блиновскую банкротом

В понедельник, 11 ноября, Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Как передает издание РИА Новости, юрист Иван Морозов, представляющий интересы ярославны, хотел избежать процедуры выставления имущества на торги.

— Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества… Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг, — процитировали слова защитника в издании.

Как ранее указывало следствие, Блиновская вместе с ее супругом скрыла налоги на 906 миллионов рублей. Из них семейная пара, по версии следствия, легализовала порядка 716 миллионов. Общая задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составила 1,4 миллиарда рублей.

По данным налоговой, блогер погасила 320 миллионов рублей основного долга.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет», после учебы устроилась на работу в рекламное агентство. Однако быстро ушла из найма. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе с супругом они открыли свадебный салон, первый бизнес просуществовал недолго.

Елена ушла в длительный декрет. Пара воспитывает троих сыновей и дочь. В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста, изучила работы зарубежных коучей и начала проводить тренинги. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников.

В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+), в основе сюжета которого те же «правильно загаданные желания». Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

Напомним, Елену задержали в апреле 2023 года.

В планах у именитой ярославны продажа дома стоимостью 600–650 миллионов рублей. Как указали в РИА Новости, после продажи налоговой пойдет не вся сумма, часть средств будет направлена на погашение ипотеки ВТБ.

Ранее суд Москвы начал рассматривать дело блогера по существу. Одной из свидетельниц стала Марина Ростова — бывшая помощница Блиновской и гендиректор компании «Алиот», которая производит банковские карты. Она на заседании раскрыла подробности работы с «королевой марафонов».

Отметим, что муж Елены Алексей, также ставший фигурантом уголовного дело, в апреле 2024 года отправился на СВО. За год до этого, в мае 2023 года, ему было предъявлено обвинение в пособничестве жене, отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Все подробности мы публикуем в специальном сюжете.


ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Суд Банкротство Налоги Адвокат
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 часа
Может спать спокойно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление