Суд признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. Что дальше

Елена Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Ее мать была бухгалтером, отец — водителем. Вскоре семья переехала в Ярославль. Елена окончила ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет», после учебы устроилась на работу в рекламное агентство. Однако быстро ушла из найма. В 2007 году вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Вместе с супругом они открыли свадебный салон, первый бизнес просуществовал недолго.

Елена ушла в длительный декрет. Пара воспитывает троих сыновей и дочь. В декретном отпуске Елена увлеклась темой личностного роста, изучила работы зарубежных коучей и начала проводить тренинги. Сначала помогала подругам, а потом стала коучем для масс. Главной ее фишкой было обучение правильному загадыванию желаний. У нее появилось множество учеников.

В 2020-м Блиновская стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+), в основе сюжета которого те же «правильно загаданные желания». Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

Напомним, Елену задержали в апреле 2023 года.