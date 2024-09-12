Пока жена в СИЗО: ярославского бизнесмена Алексея Блиновского задержали в зоне СВО

Алексей Блиновский — многопрофильный бизнесмен. Родился в Ярославле 19 февраля 1983 года. До 2017 года, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», он занимался в родном городе строительством и оптовой торговлей зерном через фирмы «Абсолют» и «Агроснаб». Первая была ликвидирована в 2014-м, вторая — в 2013 году. С 2010 года у него остался статус ИП. Как предприниматель он создал магазин на сайте Blinovskaya.shop, где продавались товары — от игрушек до духов.

С 2017 по 2021 годы Алексей открыл сразу несколько новых фирм по производству оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, по продаже ювелирных изделий, затем вложился в открытие рыбного ресторана в Красноярске под названием Seabass&Sauvignon.

Среди его бизнесов оказались столичная фирма «Оливия Групп» по продаже ткани и фурнитуры, «Подари Мечту» в Белгороде (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации) и фирма с таким же названием, зарегистрированная в Подмосковье (занимается разработкой программного обеспечения). Помимо этого Алексей Блиновский открыл центр косметологии «Океан Молодости», сейчас компания находится в стадии ликвидации. Параллельно продолжил завоевывать рынок драгоценных металлов, зарегистрировав в Красноярском крае ООО «Нембус». Также Блиновский стал одним из владельцев глэмпинг-парка «Точка Немо» в Ярославской области. Подробно о бизнесе Алексея Блиновского можно почитать здесь.