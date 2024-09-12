Пока жена в СИЗО: ярославского бизнесмена Алексея Блиновского задержали в зоне СВО

Мужа ярославского блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне СВО. Как сообщает ТАСС 12 сентября со ссылкой на правоохранительные органы, причина — неявка к следователю по уголовному делу.
По данным «Коммерсантъ», задержание произошло в одной из частей ДНР. Как сообщает издание, Блиновского должны доставить в Москву на допрос, после этого будет принято решение — либо о его возвращении на службу, либо о возобновлении уголовного дела.
Напомним, Алексей проходит по делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании средств (п. «б» ч. 4 ст 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Кто такой Блиновский
Алексей Блиновский — многопрофильный бизнесмен. Родился в Ярославле 19 февраля 1983 года. До 2017 года, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», он занимался в родном городе строительством и оптовой торговлей зерном через фирмы «Абсолют» и «Агроснаб». Первая была ликвидирована в 2014-м, вторая — в 2013 году. С 2010 года у него остался статус ИП. Как предприниматель он создал магазин на сайте Blinovskaya.shop, где продавались товары — от игрушек до духов.
С 2017 по 2021 годы Алексей открыл сразу несколько новых фирм по производству оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, по продаже ювелирных изделий, затем вложился в открытие рыбного ресторана в Красноярске под названием Seabass&Sauvignon.
Среди его бизнесов оказались столичная фирма «Оливия Групп» по продаже ткани и фурнитуры, «Подари Мечту» в Белгороде (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации) и фирма с таким же названием, зарегистрированная в Подмосковье (занимается разработкой программного обеспечения). Помимо этого Алексей Блиновский открыл центр косметологии «Океан Молодости», сейчас компания находится в стадии ликвидации. Параллельно продолжил завоевывать рынок драгоценных металлов, зарегистрировав в Красноярском крае ООО «Нембус». Также Блиновский стал одним из владельцев глэмпинг-парка «Точка Немо» в Ярославской области. Подробно о бизнесе Алексея Блиновского можно почитать здесь.
В апреле этого года Блиновский отправился на СВО. Вскоре Алексей заявлял, что следователи угрожают ему расторжением контракта. В июне Блиновского объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. Поводом для розыска стала неявка к следователю по делу о неуплате налогов.
Тем временем дело самой Блиновской начали рассматривать по существу. Блогера защищали сразу 4 адвоката. Елене Блиновской грозит до 10,5 года заключения, ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании доходов. С апреля она находится в СИЗО после многочисленных нарушений домашнего ареста. «Королева марафонов» попыталась подать на банкротство, суд рассмотрит его в ноябре.
Дело о банкротстве Алексея Блиновского будет рассматривать суд в Ярославле 19 сентября.
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