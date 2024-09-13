«Нет никаких исключений»: адвокат блогера Елены Блиновской из Ярославля — о судьбе ее мужа и детей

Елена Останина (после замужества Блиновская, — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области. Когда Елена была маленькой, ее родители вместе с ней и ее младшим братом перебрались в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет». Первым местом работы после учебы стало рекламное агентство, где она быстро продвинулась по карьерной лестнице, но затем Елена решила, что работа по найму — не для нее. В 2007 году Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского, с которым познакомилась после болезненного расставания с бывшим парнем. Молодожены вместе открыли первый бизнес — свадебный салон, однако он недолго проработал. За время брака Блиновские стали родителями, пара воспитывает четверых детей — троих сыновей и дочь.

В длительном декрете Елена для саморазвития изучила работы зарубежных коучей по теме личностного роста и начала практиковаться в раскрытии потенциала людей сама. Поначалу это было забавной игрой для приятельниц, но потом тема «выстрелила». Она рассказывала о коучинге и правильно загаданных желаниях в соцсетях. Это привлекло сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».