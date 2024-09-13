«Нет никаких исключений»: адвокат блогера Елены Блиновской из Ярославля — о судьбе ее мужа и детей

Адвокат коуча и автора «Марафона желаний» из Ярославля Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию о задержании мужа блогера Алексея. Об этом юрист рассказала, общаясь с журналистами после судебного заседания 13 сентября. По словам Сальниковой, новость — не более, чем фейк.
— Это вброс. Она ехала сюда в суд, никто ей об этом не сообщал. У нее была возможность побеседовать с нами [до начала слушания], мы сообщили, что это фейк, — поделилась подробностями адвокат.
Кто такая Елена Блиновская
Елена Останина (после замужества Блиновская, — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области. Когда Елена была маленькой, ее родители вместе с ней и ее младшим братом перебрались в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени П. Г. Демидова по специальности «бухучет». Первым местом работы после учебы стало рекламное агентство, где она быстро продвинулась по карьерной лестнице, но затем Елена решила, что работа по найму — не для нее. В 2007 году Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского, с которым познакомилась после болезненного расставания с бывшим парнем. Молодожены вместе открыли первый бизнес — свадебный салон, однако он недолго проработал. За время брака Блиновские стали родителями, пара воспитывает четверых детей — троих сыновей и дочь.
В длительном декрете Елена для саморазвития изучила работы зарубежных коучей по теме личностного роста и начала практиковаться в раскрытии потенциала людей сама. Поначалу это было забавной игрой для приятельниц, но потом тема «выстрелила». Она рассказывала о коучинге и правильно загаданных желаниях в соцсетях. Это привлекло сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».
По словам Сальниковой, Блиновская на новость о муже отреагировала спокойно: ей не впервой узнавать о слухах касательно судьбы Алексея.
— Я не знаю, чем он занимается. С ним заключен контракт, и, соответственно, он несет службу. Какая у него военная специальность, мне неизвестно. [Общаться с женой] ему нельзя, — рассказала журналистам адвокат «королевы марафонов».
У Алексея же был запрет на пользование Telegram, почтой, Интернетом. Другого способа связи нет.
Также Сальникова ответила на вопросы о состоянии своей подзащитной. Ранее в Сети появилась информация, что из-за судебных разбирательств Елена находилась на грани депрессии. Сейчас же, как сообщила юрист, эмоциональное состояние блогера пришло в норму.
— Для Елены нет никаких исключений. Она абсолютно обыкновенный гражданин Российской Федерации и в данном случае осуществляет свою защиту с помощью адвокатов. Я могу вам сказать только свое собственное мнение. Я считаю, что удовлетворительно Елена себя чувствует и готова работать в судебном заседании, — заявила Сальникова.
Адвокат также ответила на вопрос, с кем живут четверо детей Блиновских, когда их мать в СИЗО, а отец — на СВО.
— Звонки разрешены. Откуда я знаю, [на какие средства живут дети]. Я не обладаю такой информацией. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся, — отметила юрист.
Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области. Сначала ее отправили под домашний арест и заблокировали счета. Однако позднее меру пресечения изменили на СИЗО.
Елена Блиновская находится в изляторе с января 2024 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте она слезно просила встречи с детьми.
В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось его рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит ярославне, — 10,5 года тюрьмы.
Тем временем ее муж тоже находится под пристальным вниманием. В Ярославле в ближайшие дни пройдет заседание по делу о банкротстве предпринимателя.
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