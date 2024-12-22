Экипаж самолета несколько дней выживал в снежном плену, а по России прокатилась серия взрывов: главные события недели

Атака на небоскреб в Казани Источник: читатель 116.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Чудесное спасение экипажа пропавшего самолета

19 декабря на Камчатке пропал с радаров самолет Ан-2. По информации МЧС, он перевозил коммерческий груз. На борту находились три человека — два пилота и пассажир. В день аварии в близлежащем районе шел ливневый снег.

Первые кадры после обнаружения пропавшего самолета Источник: Сергей Лебедев / «ВКонтакте»











Экипаж удалось обнаружить только 22 декабря. Несмотря на суровые погодные условия, все выжили. Их доставили в больницу, где окажут всю необходимую помощь.

Чтобы выжить, людям пришлось проявить смекалку. Они спали в яме, пропитанной бензином, пишут «Известия». Экипаж понимал, где они находятся, по координатам, но они не могли ни с кем связаться.

Генерал погиб во время теракта в Москве

В столице 17 декабря прогремел взрыв. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Пострадал также сам дом, в котором жил генерал. В подъезде выбило стекла, припаркованные рядом машины изрешетило осколками.

Всё, что известно об обстоятельствах трагедии Источник: Городские порталы

Взрывное устройство было закреплено на самокате, который припарковали возле дома за несколько часов до трагедии.

ФСБ задержала исполнителя теракта. Им оказался гражданин Узбекистана. Во время допроса он признался, что его завербовали украинские спецслужбы. За выполнение задания задержанному обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

Атака на Казань

Несколько беспилотников ударили по Казани. Дроны ВСУ атаковали Казань тремя волнами и с разных направлений в период с 07:40 до 09:20 21 декабря.

Видеохроника событий в сердце Татарстана Источник: 116.RU

В трех жилых домах после атаки дронов начался пожар. Всех жителей поврежденных зданий эвакуировали. Студентов и школьников отправили по домам. Смены заводов остановили, а рабочих направили в укрытие.

В Казани отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Почитать о том, что происходило во время атаки и после, можно в отдельном материале.

Массовые взрывы

На этом теракте всё не закончилось. 20 и 21 декабря по России прокатилась волна взрывов, которые устраивали при помощи петард и фейерверков. Как правило, поджоги совершали доверчивые пенсионеры под давлением мошенников.

В Москве и Подмосковье произошли нападения на ТЦ «Форт», ТЦ «Гелиос» в Королёве, почтовое отделение в Химках, отделение банка, полиции, а также банкомат.

Не меньше подобных инцидентов произошло в Ленинградской области. Там поджоги произошли в военкомате, нескольких банкоматах, здании почты, также досталось полицейской машине.

Кадры после одного из поджогов Источник: читатель NGS24.RU

В других регионах тоже не было спокойно. В Твери подожгли полицейскую «Газель», в Красноярске — банкомат, снегоуборочную машину в Тюменской области и еще один банкомат в Новосибирске.

Поезда сходят с рельсов

В Мурманске 18 декабря столкнулись пассажирский и грузовой поезд. Три вагона с людьми опрокинулись. Раненых искали, ориентируясь на крики.

Пострадали более 30 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, причем четверо были в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась в машине скорой, еще один пассажир — мужчина — умер в больнице.

Поезда столкнулись в Мурманске Источник: Городские порталы

В СК сообщили, что завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

Через несколько дней, 22 декабря, произошла новая авария на путях, но уже в Забайкалье. Столкнулись два грузовых поезда. 42 вагона сошли с рельсов.

В результате никто не погиб, но движение в обе стороны пришлось остановить.

В Анапе экологическая катастрофа

Побережье Краснодарского края покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. В Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа. Спасатели по сей день пытаются экстренно ликвидировать последствия. Однако уже многие животные и птицы пострадали. К ликвидации последствий подключились волонтеры.

Спасатели пытаются убрать мазут с берега Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

Экологи предупреждают о серьезных последствиях для людей и морских обитателей. Употребление в пищу морской рыбы из зоны ЧС, может нанести вред организму.

Итоги года с Путиным

Президент России Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года. Он отвечал на вопросы обычных граждан и журналистов в течение четырех с половиной часов.

Много времени глава государства посвятил теме спецоперации. Он заявил, что переговоры могут вестись с кем угодно, но закреплять договоренности можно только с легитимной властью. При этом он не исключил, что Россия может пойти на компромисс в условиях соглашений.

Путин — об Украине Источник: Ruptly

Тема Курской области, в которую ВСУ проникли в августе, тоже не прошла мимо президента. Путин уверен, что ее удастся освободить. Вопрос лишь в конкретной дате. Также он напомнил о новых российских ракетах «Орешник». Президент предупредил, что у Украины и ее союзников нет шансов, чтобы сбить их.

Россиян же больше интересовали проблемы внутри страны. Президент обращался к цифрам. Он показал, что экономика растет, а уровень безработицы падает. Путин согласился, что инфляция высокая, но Центробанк работает над снижением роста цен.

Также президент затронул вопросы международной политики и социальной защищенности граждан. Глава государства пообещал разобраться с доступностью ипотеки. По его словам, проблем с нехваткой лимитов на льготные программы больше не будет. Почитать обо всем, что говорил Путин во время «Итогов года», можно в отдельном материале.

Ключевая ставка

Центробанк на последнем заседании принял решение сохранить текущую ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор объяснил, что этого на данный момент достаточно, чтобы запустить процесс снижения инфляции.

Согласно прогнозу старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, ставка закрепится на текущем уровне на следующий год.

Он уверен, что дальнейшее повышение уже может пойти во вред экономике.

Однако к концу 2025 года показатель могут снизить до 17%, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению Наталии Орловой, главного экономиста Альфа-Банка, можно уже формировать долгосрочные депозиты, не опасаясь, что дальше ставки будут двигаться выше.

Маткапитал останется

Материнский капитал будут выдавать в России до 2030 года. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минтруда о продлении программы. В противном случае на выплаты могли рассчитывать семьи, в которых ребенок появится максимум до конца 2026 года

Материнский (семейный) капитал на ребенка — это дополнительная мера государственной поддержки семей, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен ребенок. Если первенец родился до 2020 года, то федеральный материнский капитал по закону не предусмотрен, семья сможет его получить только при рождении второго ребенка.

В ближайшие годы сумма маткапитала будет расти. В 2025 году за первого ребенка планируется выплачивать 676,4 тысячи рублей. В 2026 году сумма увеличится до 706,8 тысячи рублей, а в 2027 году — до 735,1 тысячи рублей.

Тратить деньги на свое усмотрение не получится. Их можно направить только на несколько целей:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

формирование накопительной пенсии мамы;

социальную адаптацию детей с инвалидностью;

ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

Шестидневная рабочая неделя

На следующей неделе россияне будут отдыхать меньше, чем обычно. Суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Это делается для того, чтобы 30 декабря было выходным, а новогодние каникулы длиннее. 31 декабря в этом году станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 7 января.