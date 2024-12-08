«Люди начали грабить магазины и банки». Россиянка застряла в Сирии, где повстанцы устроили переворот

Этим фото из Дамаска поделились русскоязычные местные жители Источник: источник 59.RU











В Сирии продолжаются беспорядки — президент Башар Асад сбежал, а боевики вошли в столицу — Дамаск. Россиянка, переехавшая много лет назад из Перми в Сирию вместе с детьми, рассказала нашим коллегам из 59.RU, что не может уехать из страны. Аэропорт в Дамаске закрыли до 17 декабря.

Такую обстановку сегодня засняли в Дамаске Источник: источник 59.RU

7 декабря россиянка покинула Дамаск и уехала в другой город. По словам женщины, повстанцы на улицах в знак радости после свержения режима Асада стреляют в воздух.

— Первый день, как они захватили власть, и такая обстановка, что никто ничего не знает, что будет и как будет. Мы записались в Русском центре, думали, может быть, будет эвакуация, но никакой эвакуации не было, — рассказала 59.RU россиянка. — Самолетов из России для этого не присылали, предложили лететь коммерческими рейсами. Они бывают два раза в неделю, но сейчас закрыли вообще все. Вылететь мы не можем, аэропорты закрыли.

Женщина поделилась сообщением, которое оппозиция разослала местным жителям. В нем есть такие строки: «Мы сегодня объявляем великому сирийскому народу и всему миру, что режим Башара Асада пал и что он бежал из страны, оставив после себя наследие разрушений и страданий».

Также в сообщении повстанцы пообещали сохранять суверенитет, защищать граждан и их имущество, работать над восстановлением государства и его институтов на основе его свободы и справедливости, стремиться к национальному примирению и возвращению беженцев, а также привлечь к ответственности всех лиц, совершивших преступления против сирийского народа.

Написали, что комендантский час с 16:00 до 05:00, потому что люди начали грабить магазины и банки. Что творится, не поймешь. россиянка, живущая в Сирии