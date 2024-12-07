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Страна и мир истории «Меня называют ненормальной»: россиянка вернулась из Германии в родную деревню и завела хозяйство

«Меня называют ненормальной»: россиянка вернулась из Германии в родную деревню и завела хозяйство

Рассказываем историю Зинаиды Ковалевой

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3 комментария
Источник:

Зинаида Ковалева вместе со своей семьей 16 лет назад переехала в Германию. Несмотря на все сложности переезда и проблемы, связанные с адаптацией к жизни в другой стране, семья успешно обосновалась там.

Однако в 2022 году Зинаида вместе с супругом решила вернуться в родную деревню Орехово, которая находится в Омской области.

Женщина призналась, что очень скучала по родным местам все эти годы. Когда сыновья выросли и стали жить отдельно, Зинаида и ее муж поняли, что очень хотят вернуться домой. Их дети и родственники остались в Германии и не планируют переезжать в Россию.

— Мне всё равно, что меня считают ненормальной. Меня же вся деревня называет ненормальной, что из такой благополучной, социально обеспеченной страны как Германия я уехала, это же ненормально, правильно? — говорит Зинаида.

После переезда в Орехово она успела поработать учителем и почтальоном. Сейчас занимается хозяйством и обустройством дома, а ее муж работает у местного фермера. Зинаида признается, что в Германии они зарабатывали больше денег, но сейчас для них это стало не так важно.

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Деревня Германия Переезд
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Комментарии
3
Гость
25 минут
Но всё так же ночью снится мне деревня, Отпустить меня не хочет родина моя.
Гость
20 минут
Русские люди Россию не покидают.
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