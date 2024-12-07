«Меня называют ненормальной»: россиянка вернулась из Германии в родную деревню и завела хозяйство

Зинаида Ковалева вместе со своей семьей 16 лет назад переехала в Германию. Несмотря на все сложности переезда и проблемы, связанные с адаптацией к жизни в другой стране, семья успешно обосновалась там.
Однако в 2022 году Зинаида вместе с супругом решила вернуться в родную деревню Орехово, которая находится в Омской области.
Женщина призналась, что очень скучала по родным местам все эти годы. Когда сыновья выросли и стали жить отдельно, Зинаида и ее муж поняли, что очень хотят вернуться домой. Их дети и родственники остались в Германии и не планируют переезжать в Россию.
— Мне всё равно, что меня считают ненормальной. Меня же вся деревня называет ненормальной, что из такой благополучной, социально обеспеченной страны как Германия я уехала, это же ненормально, правильно? — говорит Зинаида.
После переезда в Орехово она успела поработать учителем и почтальоном. Сейчас занимается хозяйством и обустройством дома, а ее муж работает у местного фермера. Зинаида признается, что в Германии они зарабатывали больше денег, но сейчас для них это стало не так важно.