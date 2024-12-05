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Как живут в деревне без газа и дорог
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Страна и мир Правда вымирают? фоторепортаж «Признали неперспективной»: как живет деревня без газа и дорог в пяти минутах от Ярославля

«Признали неперспективной»: как живет деревня без газа и дорог в пяти минутах от Ярославля

Новый выпуск рубрики «Правда вымирают?»

2 420
26 комментариев

Изучаем деревню возле Ярославля

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За границей Дзержинского района, в пяти минутах от улицы Громова, расположена небольшая деревня Курилово. Поселение состоит из 12 домов, церкви, кладбища, руин деревенской школы и пруда. Деревня, хоть и может показаться вымирающей, живет. Сюда переезжают из города молодые семьи.

В новом выпуске нашей постоянной рубрики «Правда вымирают?» мы покажем, как живет поселение, которое назвали «неперспективным».

Церковь Николая Чудотворца построили в 1913 году

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Первое, что бросается в глаза, — церковь Николая Чудотворца. В ней служит настоятель Дмитрий.

— Раньше был переезд через железную дорогу, но когда провели теплотрассу, нас отрезали, — рассказал батюшка о деревне. — Хотя могли сделать арку буквой «П». Я слышал такое выражение — «признали деревню неперспективной». Газа нет, дорог тоже, с электричеством проблемы, магазин был. У всех стоят свои печки, а дрова храним в руинах деревенской школы, которые напротив кладбища стоят.

Протоиерей Димитрий настоятель церкви Николая Чудотворца

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Церковь, в которой служит протоиерей Димитрий, построили в 1913 году. В 1960-е храм закрыли. После этого здание использовали по-разному: хранили разные бытовые вещи, сделали клуб, складировали дрова. Со временем церковь начала разрушаться. В 1990-е храм вернули и восстановили.

— Мне рассказывали, что, когда церковь была разрушена, через здание насквозь проезжали на лыжах, а ночами отсюда смотрели на звезды. — рассказал Дмитрий.

Дмитрий живет в Брагино и ходит до церкви пешком. Дороги не позволяют добраться на транспорте. Но, несмотря на все минусы деревни, сюда переезжают молодые семьи.

— Вот семья молодая с двумя детьми. Даже рожали здесь второго, — вспоминает Дмитрий

Постоянных жителей здесь не так много. Люди покупают дом, а со временем понимают, что это тяжело, и продают. Любовь, которая переехала в деревню уже давно, успела воспитать здесь двух детей. Деревенский быт стал для нее привычным.

— Не то чтобы нравится жизнь, просто привыкла уже. У меня огород, скот есть, всё сама делаю, закрутки и заготовки, — рассказала Любовь. — Приезжают и уезжают постоянно. Всем нужна цивилизация, а тут нужно своими руками работать. Огород, за водой ходить, а зимой дрова нужны. Вот и бросают участки.

Любовь хочет, чтобы деревня менялась и процветала.

— Было бы здорово, если бы в деревне появилась работа. Не хватает городского в деревне: газа и воды, — поделилась Любовь. — Последние два года чистят дороги, а когда заметает, всё равно не проехать. Асфальт тоже делали, но весной размывает всё.

Дорог тут практически нет

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Это бывшая деревенская школа. Сейчас внутри хранят дрова

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Возле церкви находится кладбище

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Пруд добавляет природной красоты деревне

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На улице стоит около 12 домов

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Забор теряет равновесие

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У всех свои огороды

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Есть пара домов, которые остались недостроенными или заброшенными

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Этому жилищу срочно требуется ремонт

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Лохматый пес охраняет участок

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УАЗ, наверно, самый актуальный транспорт для деревенских дорог

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Дом «поплыл»

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На одном участке лежат пугающие куклы

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Старый дом скоро рухнет

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Волга медленно уходит под землю

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В поле гуляют лошади

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Заборы сделаны из чего попало

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Так выглядит дорога до деревни. Поле, и всё

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Трубопровод отрезал деревню от Брагина

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В этом доме сочетается всё несочетаемое

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Комментарии
26
Гость &
2 часа
Красота!
Гость
2 часа
Если бы была воля руководства области то за один год бы и дорогу сделали и школу и букву П и сделали райский сельский уголок. Но в "перспективе" видать только микрорайоны и многоэтажками с магнитами и Пятёрочками.
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