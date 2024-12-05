«Признали неперспективной»: как живет деревня без газа и дорог в пяти минутах от Ярославля

Изучаем деревню возле Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За границей Дзержинского района, в пяти минутах от улицы Громова, расположена небольшая деревня Курилово. Поселение состоит из 12 домов, церкви, кладбища, руин деревенской школы и пруда. Деревня, хоть и может показаться вымирающей, живет. Сюда переезжают из города молодые семьи.

В новом выпуске нашей постоянной рубрики «Правда вымирают?» мы покажем, как живет поселение, которое назвали «неперспективным».

Церковь Николая Чудотворца построили в 1913 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первое, что бросается в глаза, — церковь Николая Чудотворца. В ней служит настоятель Дмитрий.

— Раньше был переезд через железную дорогу, но когда провели теплотрассу, нас отрезали, — рассказал батюшка о деревне. — Хотя могли сделать арку буквой «П». Я слышал такое выражение — «признали деревню неперспективной». Газа нет, дорог тоже, с электричеством проблемы, магазин был. У всех стоят свои печки, а дрова храним в руинах деревенской школы, которые напротив кладбища стоят.

Протоиерей Димитрий настоятель церкви Николая Чудотворца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Церковь, в которой служит протоиерей Димитрий, построили в 1913 году. В 1960-е храм закрыли. После этого здание использовали по-разному: хранили разные бытовые вещи, сделали клуб, складировали дрова. Со временем церковь начала разрушаться. В 1990-е храм вернули и восстановили.

— Мне рассказывали, что, когда церковь была разрушена, через здание насквозь проезжали на лыжах, а ночами отсюда смотрели на звезды. — рассказал Дмитрий.

Дмитрий живет в Брагино и ходит до церкви пешком. Дороги не позволяют добраться на транспорте. Но, несмотря на все минусы деревни, сюда переезжают молодые семьи.

— Вот семья молодая с двумя детьми. Даже рожали здесь второго, — вспоминает Дмитрий

Постоянных жителей здесь не так много. Люди покупают дом, а со временем понимают, что это тяжело, и продают. Любовь, которая переехала в деревню уже давно, успела воспитать здесь двух детей. Деревенский быт стал для нее привычным.

— Не то чтобы нравится жизнь, просто привыкла уже. У меня огород, скот есть, всё сама делаю, закрутки и заготовки, — рассказала Любовь. — Приезжают и уезжают постоянно. Всем нужна цивилизация, а тут нужно своими руками работать. Огород, за водой ходить, а зимой дрова нужны. Вот и бросают участки.

Любовь хочет, чтобы деревня менялась и процветала.

— Было бы здорово, если бы в деревне появилась работа. Не хватает городского в деревне: газа и воды, — поделилась Любовь. — Последние два года чистят дороги, а когда заметает, всё равно не проехать. Асфальт тоже делали, но весной размывает всё.

Дорог тут практически нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это бывшая деревенская школа. Сейчас внутри хранят дрова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Возле церкви находится кладбище Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пруд добавляет природной красоты деревне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На улице стоит около 12 домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Забор теряет равновесие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У всех свои огороды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть пара домов, которые остались недостроенными или заброшенными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Этому жилищу срочно требуется ремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лохматый пес охраняет участок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











УАЗ, наверно, самый актуальный транспорт для деревенских дорог Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дом «поплыл» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На одном участке лежат пугающие куклы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старый дом скоро рухнет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Волга медленно уходит под землю Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В поле гуляют лошади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Заборы сделаны из чего попало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так выглядит дорога до деревни. Поле, и всё Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Трубопровод отрезал деревню от Брагина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









