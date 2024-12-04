Помощник депутата Госдумы устроил пьяный дебош в самолете. Новости 4 декабря

После произошедшего мужчину уволили Источник: очевидец «Чита.Ру»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 декабря.

Помощник депутата устроил дебош в самолете

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья перебрал с алкоголем и устроил дебош в самолете. Всё произошло на борту «Уральских авиалиний» во время перелета из Москвы в Читу. По данным наших коллег из CHITA.RU, чиновник подрался с сотрудниками авиакомпании.

Происшествие случилось 3 декабря Источник: очевидец «Чита.Ру»

Депутат Госдумы заявил, что уволил мужчину, а также извинился перед всеми, кому доставил неудобства его уже бывший помощник.

— Прислали видео, где мой помощник допустил неподобающее поведение в самолете. Я направил в субъект представление о его увольнении, иного варианта здесь не вижу. От себя приношу извинения всем, кому были причинены неудобства. У меня большая команда помощников в Думе, в регионе, на общественных началах. Мы вместе стараемся помогать избирателям в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива, поэтому подобное поведение неуместно и непростительно ни для кого, — передал слова Гурулева его второй помощник Андрей Левинцев.

Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон снова прибыл в Москву, на этот раз чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам Марии Захаровой, министр подробно рассказал о положении дел на Украине, действиях киевского режима и будущем региона. Интервью выйдет в ближайшие дни.

«Наберитесь терпения», — написала Захарова Источник: Мария Захарова / T.me











Карлсон заявил, что мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, и что большинство американцев даже не подозревают, что их страна «фактически находится в состоянии войны с Россией». Он также отметил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

Ситуация в Южной Корее

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи инициировала импичмент в отношении министра обороны, сообщает агентство «Рёнхап». Ким Ён Хёну извинился перед гражданами и подал в отставку.

Ранее шесть оппозиционных партий подали совместный проект с предложением объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Всё из-за введения военного положения, объявленного в ночь на 3 декабря. Глава страны объяснил свой поступок борьбой со «сторонниками КНДР». К ним он отнес и оппозицию, а парламент назвал «группой преступников».

Памятные монеты

Банк России выпустил памятные серебряные монеты в честь Года семьи. Их номинал — три рубля.

Приобрести монету можно в банках Источник: Банк России / T.me











На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение логотипа «Год семьи — 2024», а на лицевой — рельефное изображение герба и соответствующие надписи, а также обозначение металла, проба сплава и масса драгоценного металла в чистоте.

Разгерметизация в самолете

В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация. ЧП случилось на борту Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines.

— В процессе снижения произошла разгерметизация воздушного судна. Экипаж перешел на ручное управление системой надува. Посадка выполнена благополучно, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Как сообщил Babr Mash, пассажиры рейса запаниковали, потому что почувствовали, что самолет резко теряет высоту. У всех заложило уши, и стало нечем дышать, а выпавшие кислородные маски почти у всех не работали.

На борту в момент происшествия были 174 пассажира и шесть членов экипажа.

Путин — об экономике

Владимир Путин выступил на одном из главных экономических форумов года — «Россия зовет!». Российский лидер затронул вопрос высокой инфляции, а также действия властей для ее сдерживания. Собрали главное из заявлений президента: