Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха

Ребята поехали в Армению большой и дружной компанией Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Армения входит в список стран, которые обязательно стоит посетить. Теперь галочку напротив этой страны может поставить тюменка Екатерина Литкевич, которая отправилась в поездку с шестью друзьями — сплоченной командой из клуба «Олд Моторс». Обычно их средством передвижения в путешествиях становятся машины не первой молодости, но до Еревана они решили добираться все-таки на самолете, а уже там колесить на арендованном авто. Как это было — в ее колонке для 72.RU.

Подготовка за полгода до…

Билеты на июль мы покупали в январе за 39 тысяч рублей на двоих. Цена не заставляет упасть в обморок, а прямой перелет Тюмень — Ереван добавляет привлекательности путешествию. Заранее на booking.com мы забронировали жилье, это можно сделать без всякой оплаты. Естественно, что самые высокие цены в центре Еревана, двухместный номер в хорошей гостинице 4* в июле стоил 7–10 тысяч рублей за сутки. Наша пара пожила и на окраине столицы в уютном современном отельчике (2800 рублей за номер), и в центре города, как мы его называли, в «скворечнике» — пристрое к зданию, в который вела железная лесенка и где нам предоставили крошечную комнатку, полностью занятую кроватью (3000 рублей за номер).

Я еще не успела покинуть Тюмень, а у меня возникло стойкое ощущение, что Армения — это большая дружная семья. Чувство появилось в аэропорту, когда на рейс загружались человек десять одного «клана», а провожали их человек 20. Оно укрепилось, когда три незнакомые между собой армянки, сидевшие в самолете за нами, за 3,5 часа стали практически родными сестрами и запланировали массу совместных дел по прилете. Затем в игру вступил таксист. За 30 минут поездки он рассказал всю свою жизнь и оказался нам почти родственником, потерянным, но счастливо найденным. Он бывший военный, служил в разных точках СССР, сейчас у него дети и внуки живут в Екатеринбурге, а Тюмень всего-то в 300 км, это же как в одной деревне жить.

8 дней в стране гор и долин

Восемью днями в Армении мы решили распорядиться так: два первых дня — в Ереване, четыре дня — на поездки по стране и два завершающих — опять в Ереване. Никаких открытий в духе «неизвестная Армения» мы не сделали, поскольку передвигались проторенными туристическими дорожками, которыми ходили и будут ходить тысячи приезжих. Но от этого страна не стала менее колоритной, а наш отпуск — менее интересным.

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Что смотрят туристы в Ереване? Наверное, самый важный памятник для всех армян — Цицернакаберд. Армянские историки говорят, что во время геноцида в Османской империи c 1915 по 1923 год было уничтожено около полутора миллионов армян, и около миллиона были вынуждены уехать в другие страны. Кстати, System of a Down не обходит стороной эту тему, а Серж Танкян не только пишет об этом песни, но и занимается общественной деятельностью, он хорошо помнит историю своей семьи — его бабушка и дедушка были убиты.

Самый важный памятник для всех армян — Цицернакаберд Источник: Екатерина Литкевич











Месторасположение Парка Победы видно издалека, поскольку его главная достопримечательность — Мать Армения — возвышается более чем на 50 метров. Женщина с суровым лицом, внушительным мечом в руках сменила на постаменте мужчину в шинели полководца и военной фуражкой в руке. Памятник Иосифу Сталину простоял в Ереване 12 лет, в 1962-м его убрали. Поговаривали, что ноги Виссарионовича оставили и лишь прикрыли их щитом Матери Армении, но это враки. А вот постамент из черного туфа оставили на самом деле, там размещается музей, посвященный Великой Отечественной войне.

Мать Армения возвышается более чем на 50 метров Источник: Екатерина Литкевич

Сейчас парк являет собой несколько странную смесь из памятников, детских аттракционов, симпатичных природных уголков (типа искусственно созданного озерца), какой-то единой концепции у этого пространства нет.

В шаговой доступности находится бесконечная ереванская стройка — Каскад. Сооружение прекрасное, хотя верхняя площадка так и не была завершена. Пять открытых террас соединяют многочисленные ступени, их боле 550, и хорошо, что мы узнали об этом до поездки на Каскад и приняли верное решение — спускаться, а не подниматься. Виды там отличные, скульптуры на террасах забавные, фонтаны интересные, в общем, рекомендую!

Бесконечная ереванская стройка — Каскад Источник: Екатерина Литкевич Открытые террасы соединяют 550 ступенек Источник: Екатерина Литкевич

«Нам на стол метали сказочные угощения»

Натрудив ноги на ступеньках Каскада, мы познали знаменитое армянское гостеприимство. Оно беспощадно! Зашли в маленький ресторанчик, хозяин обрадовался так, будто мы его давние друзья. Сразу предупредил, что меню у него нет, ценами нам интересоваться не нужно, порции большие, рассчитанные на компанию, на шесть человек хватит двух горячих и салата, плюс каждый заказал себе по бокалу того, что любит. А дальше началось безумие — нам на стол метали сказочные угощения: мороженое, эклеры, фрукты, ягоды, вкуснейшие армянские напитки… В счете было только то, что мы заказали. В итоге вышло тысячи по две рублей на человека. После теплого прощания нам был вручен подарок — пара бутылочек армянского вина.

Невероятный ужин в семейном кафе старого квартала Конд Источник: Екатерина Литкевич











Чтобы прочувствовать максимальную степень гостеприимности армян, нужно ходить в маленькие заведения, в больших нет той душевности. Да, в огромной трехэтажной хинкальной было вкусно, но никто там не расскажет историю своей семьи, не поинтересуется, откуда ты, не посидит с тобой вместе за столом, не познакомит с мамой и собакой.

А вот в семейном кафе старого квартала Конд всё было именно так. Привела нас туда милейшая собака (подозреваю, ее научили заманивать зазевавшихся путников на огонек), а ее хозяин — актер драматического театра — оказался и хозяином дома 200-летней давности, где он не только живет, но и открыл кафе. Его мама готовит бесподобную пахлаву и гату, варит бодрящий кофе по-армянски и принимает туристов так, что тебе кажется — ты просто зашел в гости к этим милейшим людям.

Старая Лесобаза, но только в Ереване

Нужно сказать, что Конд — это самый старый квартал в городе. Несмотря на почтенный возраст Еревана, а он основан еще до нашей эры, никаких архитектурных памятников прошлых веков здесь нет. В советское время город отстраивался по генеральному плану Александра Таманяна, много что не было реализовано, и до Конда руки тоже не дошли. Он не похож на улочки старых городов, которые мы так любим за их самобытность, уют и ламповость. Ничего похожего на Созополь, Тоссу-де-Мар или Страсбург. Конд — это как старая Лесобаза, но только в Ереване.

Лица Еревана Источник: Екатерина Литкевич

Пары-тройки дней хватит, чтобы посмотреть город: отдохнуть в многочисленных парках, полюбоваться на поющие фонтаны, купить серебряное колечко ручной работы на «Вернисаже» — огромной барахолке, откуда хочется увезти всё, особенно старый немецкий сервиз из тончайшего фарфора. А после этого нужно ехать дальше — по серпантину за новыми впечатлениями.

Едем дальше — вглубь Армении

Для этого мы взяли в аренду минивэн «Киа-Соренто» (за трое с половиной суток — 200 $ + 25 $ вписать второго водителя). Бензин дорогой — больше 100 рублей за литр. Ехали мы проторенными дорогами и посещали те места, где туристу стыдно не побывать, поэтому о каких-то неизведанных местах я вам не расскажу.

Невероятно многолюдно было в Гарни, языческом храме построенном в I в. н. э., и Гегарде — монастыре, часть зданий которого выдолблено в утесах. Монастырь действующий, мы попали на пышное венчание.

Далее в нашем маршруте шло армянское нерукотворное чудо — симфония камней, скальный массив из базальтовых колонн. Монастырь Хор Вирап, пожалуй, самый посещаемый в Армении, это лучшее место, чтобы увидеть во всей красе Арарат (хотя сейчас гора находится на территории Турции, символом Армении она быть не перестала). Нам не очень повезло, небо заволокли тучи.

Монастырь Хор Вирап Источник: Екатерина Литкевич











А мы продвигались на север — нашей целью был городок Горис как пункт ночевки, чтобы с утра стартануть в Татевский монастырь. По дороге заскочили на водопад Шаки. Поскольку были там уже вечером, ни одного туриста не встретили, и это было прекрасно — насладились природой по полной.

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Я люблю канатные дороги, и одной из целей нашей поездки было прокатиться на самой длинной (почти 6 км) в мире реверсивной канатке «Крылья Татева». Она домчала нас за 15 минут до монастыря через ущелье на высоте 320 м. Стоимость на одного человека — чуть больше двух тысяч за билет туда и обратно.

А вот такой невероятный вид открывается с канатки Источник: Екатерина Литкевич











Заехали в уникальный «пещерный город», где дома представляют собой выдолбленные в пещерах помещения. Удивительно, что Хндзореск перестал существовать как «живой» населенный пункт только ближе к 70-м годам прошлого века, когда оттуда переселили последних жителей. Дорога к селу лежит через ущелье, сейчас через него перекинут подвесной мост. Построен он в 2012 году, что сделало место популярным, а гидом выступает бывший житель Хндзореска, чье детство прошло в пещерах.

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В Армении есть свое «море» — озеро Севан, чьи берега теряются в туманной дымке. Несмотря на жару в начале июля, купальный сезон еще не наступил, местные жители купаются здесь с середины июля до середины августа. Нашим сибирским парням эти условности не помешали поплавать. На галечном пляже мы провели день в одиночестве, компанию нам составила семейка собак. К уличным псам мы уже привыкли — их в Армении великое множество.

В Дилиджане опять познали знаменитое армянское гостеприимство. Одна семья чуть не усыновила нашего друга Михаила (ему за 30, лыс, могуч и брутален). А он всего-то постучал в дверь соседнего дома, чтобы взять в долг розжиг. Через минуту он уже сидел в комнате и смотрел телевизор со всем семейством. А еще через 10 минут глава семейства был уже у нас во дворе, чтобы лично разжечь мангал и проследить, что мы не умрем голодной смертью на гостеприимной армянской земле.

Но если бы столь прекрасным был армянский сервис! Бывает, что он хромает, а есть случаи — когда и на обе ноги. Решили мы взобраться на какую-нибудь вершину, лайтовую, без вот этих вот превозмоганий себя и стонов «Брось меня, командир». Наш выбор — Арагац для ленивых: три тысячи метров ехать на машине и чуть-чуть пешком. Кстати, в горах тоже есть пробки, пришлось пропускать огромную отару овец. А потом идешь и любуешься снегами, горными ручьями, полянами цветов и головокружительными видами с высоты.

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После спуска мы готовились отведать замечательный хаш, о котором туристы складывает легенды, — именно у озера Кари самый что ни на есть настоящий хаш. Для приготовления такого супа используют говяжьи ноги, часто с копытом, бычьи хвосты, рубец — часть желудка. М-м-м, вкуснотища! В кафе на нас просто не обращали внимания, пришлось идти и требовать хаш самим. Прождали полчаса и пошли требовать хотя бы чая с хлебом. Еще через десять минут встали и ушли. Может, у них принято добывать свой первый хаш в бою, но я к такому не готова. Несколько похожих моментов было и в других заведениях общепита, в основном где большой поток посетителей.

Но это самая маленькая капелька дегтя за неделю отдыха, общей картины она не испортила, сладкий вкус путешествия по Армении сохранился, как и приятное послевкусие, которое я чувствую и сейчас.

Великая гора Арарат. Хотя сейчас гора находится на территории Турции, символом Армении она быть не перестала Источник: Екатерина Литкевич











Плюсы и минусы отдыха в Армении

Красивейшая страна, виды с открыток — повсюду;

разнообразный отдых: и в столице потусить, и на гору взобраться, и старинные храмы посетить, и тюленем на берегу Севана полежать — можно всё;

прямой перелет из Тюмени в Ереван, три с половиной часа — и ты на месте;

не нужен загранпаспорт, подходит и наш. Виза тоже не нужна;

не нужно в России менять рубли на валюту. Едешь туда с рублями и меняешь на драмы;

россиян в Армении принимают хорошо, в основном все очень доброжелательные;

довольно бюджетный отдых.

Минусов мало: сервис может не оправдать ваших ожиданий, а еще с российскими пластиковыми картами там делать нечего.

А вы были в Армении? Как вам? Прекрасная страна. Вернусь вновь Еду в 2025 году Никогда не был. Очень хочу Не поеду. Зачем?