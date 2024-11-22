НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

южн.

 750мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Миллионы на украшение города
Кто строит новую Россию
Последствия урагана
Испортили салон автобуса
Реконструкция аэропорта
Концерт SHAMAN'a
Продают фабрику за 1 рубль
Грибной сезон продолжается
Ярославец выиграл 25 млн в лотерею
Как живет деревня после гибели девочки
Страна и мир Владимир Путин провел совещание с Минобороны. Он рассказал о новых ракетах и будущих планах

Владимир Путин провел совещание с Минобороны. Он рассказал о новых ракетах и будущих планах

Создателей системы «Орешник» представят к госнаградам

249
4 комментария

Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует

Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Президент рассказал о применении новых ракет.

Собрали самое важное из речи главы государства.

Испытания баллистических ракет «Орешник» прошли успешно, заявил Путин. Эта система вооружения — совершенно новая, современная разработка, а не модернизация старых. Средств перехвата «Орешника» и подобных систем в мире на сегодняшний день не существует, отметил президент.

У России имеется запас готовых к применению систем, таких как «Орешник». Принято решение об их серийном производстве.

— Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, — отметил Путин.

Он добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие. Оно не является средством массового поражения, его удары будут сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения. Создателей «Орешника» представят к госнаградам.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Ракеты Орешник Спецоперация на Украине Минобороны Совещание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
с++
1 час
запуск курса доллара в космос произведён успешно! доходы бюджета увеличились! ура товарищи!
Гость
47 минут
Все природные багатства России не для людей, а в ракеты( Не для жизни, а для...(
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление