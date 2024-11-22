Владимир Путин провел совещание с Минобороны. Он рассказал о новых ракетах и будущих планах

Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует Источник: ТАСС / T.me











Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Президент рассказал о применении новых ракет.

Собрали самое важное из речи главы государства.

Испытания баллистических ракет «Орешник» прошли успешно, заявил Путин. Эта система вооружения — совершенно новая, современная разработка, а не модернизация старых. Средств перехвата «Орешника» и подобных систем в мире на сегодняшний день не существует, отметил президент.

У России имеется запас готовых к применению систем, таких как «Орешник». Принято решение об их серийном производстве.

— Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, — отметил Путин.