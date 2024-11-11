В канаве под Петербургом нашли сумку с останками женщины: новости 11 ноября

По факту обнаружения останков человека возбуждено уголовное дело Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 ноября.

Под Санкт-Петербургом нашли сумку с человеческими останками

В канаве под Петербургом были найдены останки человека, об этом 11 ноября стало известно «Фонтанке». При выезде на место происшествия полицейские обнаружили брезентовую сумку темного цвета на молнии, в которой находились останки женщины со светлыми волосами.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти / Telegram

На правой руке жертвы было кольцо с желтым камнем. На нижней челюсти установлена послеоперационная пластина. В сумке также была ткань леопардового принта.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личности потерпевшей и лиц, причастных к убийству, уточняются.

В России решили массово сократить чиновников

Правительство РФ планирует сократить штатные места для госслужащих территориальных подразделений на 10%, сообщил «Коммерсантъ». В них работает около 400 тысяч человек, то есть более 0,5% занятых в российской экономике.

Зарплаты сокращенных должностей планируют направить на повышение оставшимся. Первый этап реформы начался в 2019 году — тогда на 10% были сокращены места в центральных аппаратах министерств и ведомств

Новый этап хотят начать с 1 июля 2025 года. При этом доля мест, которые будут сокращены, может оказаться больше, чем во время первой волны. Как отмечает газета, территориальным органам придется учитывать свою цифровизацию, которая должна снижать потребность в персонале.

Производитель «Барби» по ошибке напечатал на упаковке кукол ссылку на порносайт

Американская компания Mattel допустила ошибку: на упаковке коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с певицами Арианой Гранде и Синтией Эриво, вместо ссылки на сайт фильма напечатали ссылку на порносайт.

Источник: cynthiaerivo / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Компания принесла извинения и просит покупателей выбрасывать упаковку. Об этом сообщило издание со ссылкой на заявление компании.

Ошибку на куклах «Поющая Эльфаба» заметили покупатели: над штрих-кодом располагалась ссылка на сайт порностудии из Калифорнии с похожим названием, а не на фильм Wicked.

ВТБ возобновит выдачу семейной ипотеки

ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и в ближайшее время снова начнет оформлять сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

ВТБ возобновит проведение сделок по семейной ипотеке с 13 ноября. Как отметили в банке, в октябре этого года около 65% всех ипотечных сделок пришлись на программу семейной ипотеки. С учетом текущих рыночных ставок, до конца 2024 года эта программа останется основной в структуре продаж, уточнили в сообщении кредитной организации.

Адвокат убившего жену экс-министра Бишимбаева раскрыл, где он находится

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой, был переведен в другую колонию. Об этом сообщил его адвокат после распространившейся в Сети информации о том, что чиновник якобы сбежал из места заключения, пишет местное издание Tengrinews.

Источник: aitym / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Jogargy_sot / T.me











По словам юриста, Бишимбаев находится в учреждении максимальной безопасности в городе Степногорске, никаких привилегий он не имеет. Слухи об «исчезновении» чиновника распространили специально, уверен он.

— Он находится в таких же условиях, как и все, — добавил адвокат, возмутившись тем, что представители СМИ сначала не обратились к нему, так как он единственный, кто посещает чиновника.

Ранее в Сети разошлись сведения о том, что Бишимбаева, которого приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены, якобы не нашли в колонии, где он отбывает наказание.

Машина влетела в толпу спортсменов в Китае

В китайском городе Чжухай внедорожник врезался в группу людей. Около 20 человек получили травмы, передает гонконгская газета «Синдао жибао».

Источник: bazabazon / T.me

По данным издания, машина выехала на тротуар в районе спортивного комплекса, на котором проходила вечерняя пробежка, и сбила нескольких участников.

Водитель попытался уйти с места аварии, но позже был задержан полицией. Согласно предварительным данным, водителю 62 года. Мотивы его действий устанавливаются.

Лолита рассказала о попытке срыва концерта «Русской общиной»

Лолита Милявская рассказала о том, как 50 мужчин попытались сорвать ее концерт в Ярославле, состоявшийся накануне, 10 ноября. Об этом певица сообщила в понедельник, 11 ноября, в своем Telegram-канале.

По словам певицы, за попыткой срыва выступления стоят активисты из «Русской общины», которые приехали на концерт на минивэнах.

— Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать — только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает, и залу. Спасибо зрителям огромное. Спасибо огромное полиции. Спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу. Называется это «Русская община». Ну какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь, не знаю, уничтожить? Или чего вы добиваетесь? — отмечает Лолита в своем обращении.

Источник: lolitamilyavskaya / T.me

Ранее, 6 ноября, участники сообщества «Русская община. Ярославль» во «ВКонтакте» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и исполняющей обязанности министра культуры Ирине Ширшовой с просьбой отменить концерт Лолиты Милявской.

— Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой «голой вечеринке» во время СВО, а также после ее постов в соцсетях, в частности, о «потреблении москалей». Считаем, что после таких действий данная «певица» не может выходить на сцену, — поясняется в сообщении сообщества.

Николай Цискаридзе заступился за квадроберов

Народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заступился за квадроберов и назвал такое увлечение детей обычной игрой. О своем отношении к квадробингу он рассказал во время записи проекта «VK Лекторий», пишет «Стархит».

Цискаридзе отметил, что, посмотрев на видео с квадроберами, вспомнил себя в детстве. По его словам, он так же играл в птиц, пресмыкающихся и других животных.

«Я этим с детства занимаюсь! А „Лебединое озеро“? Это же вообще какое-то непонятное влечение к лебедям!» — сказал артист балета.

К тому же Цискаридзе отметил, что всё детство показывал своей матери спектакли в образах разных артистов — Зыкиной, Магомаева, Плисецкой.