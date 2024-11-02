В Петербурге мать двоих детей сделала липосакцию за 700 тысяч и умерла, возбудили уголовное дело: новости 2 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 ноября.
В Петербурге пациентка умерла после липосакции, возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентки в центре пластической хирургии «Своя клиника» в Санкт-Петербурге. Об этом 2 ноября сообщили в областном СК.
Следствие видит в случившемся оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть по неосторожности (238 УК). По предварительным данным ведомства, противопоказаний к хирургическому вмешательству у 44-летней пациентки не было. 30 октября она сдала необходимые анализы, на следующий день ее прооперировали. 1 ноября пациентка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Реанимировать ее не удалось.
Муж погибшей рассказал «Фонтанке», что его супруга после операции созванивалась с семьей. По ее словам, чувствовала боль, но в целом всё было как будто нормально. Родные забили тревогу, когда женщина в течение всего дня не выходила связь. В клинике на звонки также не отвечали.
О смерти жены мужчина узнал, когда, отчаявшись дозвониться, приехал в медцентр.
На операцию женщина решилась после двух родов. По словам мужа, она была недовольна своей физической формой. За липосакцию пациентка заплатила порядка 700 тысяч рублей.
— Ее никто не уговаривал, она решила сама, — уточнил муж.
В семье растут двое детей: 21-летняя дочь и 14-летний сын.
Охранников школ обяжут иметь оружие и бронежилет на случай ЧС
Работающих в школах охранников обяжут иметь бронежилет, резиновые дубинки, каски и служебное оружие на случай чрезвычайных ситуаций. О соответствующих поправках в ГОСТ сообщил глава службы Антон Шалаев, передают «Известия».
Нововведения внесут в ГОСТ, связанный с оказанием охранных услуг в детских садах, школах и профессиональных образовательных организациях. Изменения вступят в силу с 2025 года и коснутся частных охранных предприятий (ЧОП) в указанных учреждениях.
В стандартных условиях охранник должен будет иметь при себе наручники и резиновую палку, а также документы, подтверждающие, что он прошел дополнительную физическую подготовку. Вооружиться и надеть обмундирование придется при введении в регионе режима повышенной опасности, резкой смене криминогенной обстановки и режиме усиленной охраны учреждения.
Что касается оружия, к служебному относят сразу несколько видов гладкоствольного, однако для этого требуется специальная лицензия.
Обвиняемый в коррупции экс-мэр Нового Уренгоя подал заявку на участие в СВО
Арестованный по уголовному делу о получении крупной взятки бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Земчихин, отметивший, что не видит препятствий для удовлетворения заявки.
Адвокат сообщил, что бывший мэр «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя вместо нахождения в следственном изоляторе».
По версии следствия, Воронов, еще будучи заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, получил от представителей фирмы взятку в виде дизайнерских услуг в жилом доме, который фактически принадлежит его семье. За услуги дизайнера он обещал компании и связанным с ней организациям покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.
В Якутии дикие северные олени уводят за собой домашних. Объявлен режим ЧС
В Якутии дикие олени уводят домашних из стад, из-за чего в Оленекском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщила глава района Лена Иванова в своем Telegram-канале.
Зафиксировано, что дикие животные увели домашних из двух стад, под угрозой еще два. Для защиты от нашествия северных оленей на территории сформировали бригады из охотников и оленеводов.
Якутия находится в тройке лидеров среди регионов России по числу домашних северных оленей, численность которых составляет свыше 177 тысяч голов.
На «Госуслугах» появилась форма для регистрации каналов и пабликов
На «Госуслугах» теперь можно зарегистрировать канал и паблик с десятью тысячами подписчиков. Функция доступна для россиян, иностранцев с подтвержденной учетной записью, ИП и компаний, сообщило Минцифры.
Для регистрации нужно предоставить сведения о себе и канале, после чего владельцу отправят уникальный номер заявки. Его нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала в течение трех дней. РКН включит ресурс в перечень в течение десяти рабочих дней.
Без регистрации на странице нельзя будет размещать рекламу, а другие ресурсы не смогут делать репосты их записей.
В Петербурге пенсионерка подарила мошенникам 31 миллион, лишившись четырех квартир
В Санкт-Петербурге 72-летняя пенсионерка продала четыре квартиры и отдала деньги мошенникам. С 12 сентября уроженка Эстонской ССР, больше 45 лет проработавшая врачом-терапевтом, подвергалась телефонному гипнозу.
В уязвимости банков и опасности, нависшей над недвижимостью, ее убеждали в том числе от имени ФСБ. Доверившись, женщина за полтора месяца успела найти покупателей на свои четыре квартиры, в том числе и на ту, в которой она жила.
В полиции возбудили дело об особо крупном мошенничестве.
ОАЭ поставили России 90 тонн сливочного масла
В Россию начали поставлять сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
По данным регулятора, сливочное масло из ОАЭ впервые поставили в Россию 18 октября, до этого оно из этой страны не завозилось. К 2 ноября в РФ ввезли из ОАЭ 90 тонн сливочного масла.
Этот продукт, по данным Росстата, за последнюю неделю подорожал на 1,9% в целом по стране, а с начала года — на 25,7%.
Справляться с дефицитом продукции решили в первую очередь проверенными методами — наращиванием импорта из дружественных стран. Так, например, с 27 октября поставлять сливочное масло в Россию стала Турция.
Из-за аномальных ливней в Испании погибло больше 200 человек
В Испании продолжают устранять последствия сильнейших за тридцать лет наводнений, вызванных проливными дождями. В один из наиболее пострадавших городов направили тысячу солдат и волонтеров для помощи местным жителям. При этом в Средиземноморье до сих пор сохраняются неблагоприятные погодные условия.
Тысячи волонтеров направились в испанский город Валенсия, в котором обнаружили минимум 202 погибших после обрушившихся на Испанию дождей.
Между тем продолжаются поиски пострадавших от стихии. В настоящее время над спасением пропавших без вести испанцев работают тысячи солдат, а также полицейские и пожарные. Согласно заявлению Минобороны Испании, в субботу, 2 ноября, к поиску людей присоединится еще тысяча солдат, общее число — около трех тысяч человек.
Также сообщается, что из 202 погибших в Валенсии криминалистам удалось опознать только 39 тел. Как подчеркивает министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, последствия наводнения, вызванного бурей, достигли невероятных масштабов в рамках всей истории страны.
Государственное метеорологическое агентство Испании передает, что неблагоприятные погодные условия в стране сохранятся до понедельника.