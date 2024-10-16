Сменил пиджак на камуфляж: экс-прокурор из Ярославля, подписавший контракт, впервые сделал заявление

Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц подписал контракт с Минобороны РФ Источник: Минобороны РФ / T.me











Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц, который в конце августа 2024 года стал заместителям губернатора Белгородской области, а в октябре подписал контракт с Министерством обороны РФ, впервые сделал заявление о новой должности. Интервью с чиновником в камуфляже опубликовали в Tg-канале Минобороны.

— Батальон выполняет очень сложные, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечения режима контртеррористической операции (КТО). Поэтому мы с коллегами приняли решение нести службу в данном подразделении. Я думаю, многие возьмут с нас пример и также будут нести службу в этом подразделении, — рассказал Александр Лоренц.

11 октября стало известно, что бывший ярославский прокурор вступил в отряд «Барс-Белгород», который борется с беспилотниками и диверсионными группами, а также обеспечивает безопасность в Белгородской области.

Александр Лоренц сменил прокурорский синий пиджак на камуфляжную куртку Источник: Минобороны РФ / T.me

— Я служил в армии, поэтому навыки определенные имеются, но здесь также мы будем проходить <…> огневую подготовку для того, чтобы быть готовым в случае необходимости, выполнять все свои прямые обязанности, — добавил экс-прокурор.

Как обращали внимание в белгородском правительстве, Александр Лоренц будет служить в спецотряде по борьбе с БПЛА.

— На должность заместителя командира батальона по воспитательной работе. Для области, действительно, сейчас очень непростые времена, поэтому мы и приняли решение вступить в этот батальон для того, чтобы приобрести определенные навыки и в случае необходимости использовать их, — рассказал о новых обязанностях Лоренц.