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Страна и мир Сменил пиджак на камуфляж: экс-прокурор из Ярославля, подписавший контракт, впервые сделал заявление

Сменил пиджак на камуфляж: экс-прокурор из Ярославля, подписавший контракт, впервые сделал заявление

Александр Лоренц вступил в отряд «Барс-Белгород»

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5 комментариев

Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц подписал контракт с Минобороны РФ

Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц, который в конце августа 2024 года стал заместителям губернатора Белгородской области, а в октябре подписал контракт с Министерством обороны РФ, впервые сделал заявление о новой должности. Интервью с чиновником в камуфляже опубликовали в Tg-канале Минобороны.

— Батальон выполняет очень сложные, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечения режима контртеррористической операции (КТО). Поэтому мы с коллегами приняли решение нести службу в данном подразделении. Я думаю, многие возьмут с нас пример и также будут нести службу в этом подразделении, — рассказал Александр Лоренц.

11 октября стало известно, что бывший ярославский прокурор вступил в отряд «Барс-Белгород», который борется с беспилотниками и диверсионными группами, а также обеспечивает безопасность в Белгородской области.

Александр Лоренц сменил прокурорский синий пиджак на камуфляжную куртку

— Я служил в армии, поэтому навыки определенные имеются, но здесь также мы будем проходить <…> огневую подготовку для того, чтобы быть готовым в случае необходимости, выполнять все свои прямые обязанности, — добавил экс-прокурор.

Как обращали внимание в белгородском правительстве, Александр Лоренц будет служить в спецотряде по борьбе с БПЛА.

— На должность заместителя командира батальона по воспитательной работе. Для области, действительно, сейчас очень непростые времена, поэтому мы и приняли решение вступить в этот батальон для того, чтобы приобрести определенные навыки и в случае необходимости использовать их, — рассказал о новых обязанностях Лоренц.

Кто такой Александр Лоренц

Родился в Казахстане в 1969 году. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Параллельно учебе, в 1994 году, устроился на работу в прокуратуру: начинал с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области, затем перевелся в Омскую область. Уже в России он прослужил от помощника прокурора Азовского немецкого национального района до первого заместителя прокурора области. В октябре 2019 года Лоренц был назначен прокурором Ставрополья, где проработал до августа 2022 года. В Ярославской области он проработал с декабря 2022-го по август 2024-го.

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Белгород Минобороны Служба по контракту Прокурор
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Комментарии
5
Гость
1 час
Простые парни, но настоящие воины на таких вещах не пиарятся, а просто выполняют свой долг. А вот разные бывшие да и нынешние лицедеи всех мастей только этим и занимаются, а значит, действительно выполнять свой долг им просто некогда.
Гость
56 минут
Молодец, настоящий мужик, хоть и был на такой должности.
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