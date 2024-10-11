«Приступает к боевой задаче»: ярославский экс-прокурор подписал контракт в приграничной области

Экс-прокурор Ярославской области вступил в батальон «Барс-Белгород» Источник: прокуратура Ярославской области











Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц подпишет контракт с Министерством обороны для защиты приграничного региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Продолжаем формировать отряд «Барс-Белгород», еще один мой заместитель Лоренц Александр Александрович принял решение вступить в состав данного отряда, — сообщил 11 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщается на сайте белгородского областного правительства, Александр Лоренц подпишет контракт с Минобороны РФ 11 октября, а затем будет служить в спецотряде по борьбе с беспилотниками.

— Ежемесячная зарплата добровольцев отряда «Барс-Белгород» составляет от 80 тыс. рублей за счет региональных средств и средств Минобороны РФ, — говорится на сайте правительства.

Батальон «Барс-Белгород» был сформирован осенью 2024 года, к выполнению боевых задач приступил 1 октября. В отряд принимают мужчин от 18 до 60 лет без медицинских противопоказаний, в хорошей физической форме. В задачи «Барс-Белгород» входит охрана особо важных объектов инфраструктуры, а также борьба с БПЛА и диверсионно-разведывательными группами, эвакуация населения, обеспечение режима контртеррористической операции. В числе вступивших в батальон — Сергей Попов, депутат областной думы, замполит Валуйского батальона самообороны.

Я очень рад, что известные люди области присоединяются. Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Напомним, 12 августа 2024 года 55-летний Александр Лоренц оставил должность главного прокурора Ярославской области и перешел на новую работу. Уже 26 августа он принимал участие в оперативном совещании в должности врио заместителя губернатора, руководителя администрации губернатора.

Кто такой Александр Лоренц

Александр Лоренц родился в Казахстане в 1969 году. В 1996 году он окончил Карагандинский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работать начал еще во время учебы, в 1994 году. Начинал с должности стажера-помощника прокурора Ленинского района Кокшетауской области.

Затем Лоренц перешел на работу в Омскую область, где прослужил от помощника прокурора Азовского немецкого национального района до первого заместителя прокурора Омской области.