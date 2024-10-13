В Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих. Новости 13 октября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 октября.
В Петербурге сгорел человек
В Петербурге на глазах у прохожих человек сгорел в костре. На присланных в редакцию «Фонтанки» кадрах отчетливо видны части обгоревшего трупа, в том числе нога и пальцы на ней. Рядом сновали прохожие, на место приехали машины МЧС.
Позднее выяснилось, что жертвой огня стал бездомный. Рядом с ним были его вещи в нескольких пакетах.
Не исключено, что погибший уснул с сигаретой. Точную причину его смерти установят в морге.
Прорыв в космонавтике
Ракета-носитель Super Heavy совершила обратную посадку на стартовый комплекс. Это удалось сделать впервые в истории.
Высота Super Heavy — 71 метр, это самая мощная ракета-носитель в мире. Она предназначена для пилотируемых полетов на Луну и на Марс. Ее разработкой занимается SpaceX, компания Илона Маска.
Пока ракета провела испытательный полет, совершив виток вокруг Земли, и успешно вернулась на стартовую площадку. Предполагается, что такие «многоразовые» ракеты позволят сильно удешевить космические полеты в будущем.
ЧП на Первом канале
Выпуск новостей на Первом канале прервало забавное ЧП: под ведущей развалился стул. Тем не менее Екатерина Андреева не повела и бровью — и лишь на секунду запнулась в речи.
Дело против блогера
Против блогера Сергея Косенко возбудили уголовное дело. Он прославился еще в январе — когда бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Косенко подписал это видео фразой «Первый полет Лео».
Многих россиян потрясли кадры такой «игры». После множества комментариев от возмущенных подписчиков Косенко стал утверждать, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.
13 октября против Косенко возбудили дело по двум статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Тем же вечером в России арестовали все его счета на сумму более 206 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Взрыв газа в Уфе
В квартире в Уфе взорвался газ. Из дома эвакуировались 20 человек, пожар быстро потушили.
Следствие считает, что житель дома нарушил работу газовых систем, чтобы убить своего соседа.
— Подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить, — сообщили в СК. — С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру.
Примерно в девять часов утра помещение наполнилось газом, из-за чего произошел взрыв, а потом вспыхнул пожар. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Люди провалились под платформу
В Ленинградской области во время съемок фильма провалились декорации — платформа, на которой актеры ждали поезд.
Снимали фильм «Василий Теркин». Режиссер картины Карен Геворкян тоже пострадал.
— Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой, — сообщил Shot Геворкян. Режиссер отделался легкими травмами.
Предварительно, три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадавших — 23.
Обвалился потолок в больнице
В психоневрологическом диспансере в Кореновске (Краснодарский край) обрушились перекрытия. Сто метров потолка упало на первый этаж.
В результате погибла сотрудница, сообщили в региональном МЧС. По данным СМИ, ей оказалась 50-летняя медсестра. Спасатели эвакуировали 206 человек — всех перевели в соседние корпуса учреждения. Причины обрушения выясняются.