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Страна и мир обзор В Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих. Новости 13 октября

В Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих. Новости 13 октября

Что произошло за сутки

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Видео с места трагедии в Петербурге

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 октября.

В Петербурге сгорел человек

В Петербурге на глазах у прохожих человек сгорел в костре. На присланных в редакцию «Фонтанки» кадрах отчетливо видны части обгоревшего трупа, в том числе нога и пальцы на ней. Рядом сновали прохожие, на место приехали машины МЧС.

Позднее выяснилось, что жертвой огня стал бездомный. Рядом с ним были его вещи в нескольких пакетах.

Не исключено, что погибший уснул с сигаретой. Точную причину его смерти установят в морге.

Прорыв в космонавтике

Ракета-носитель Super Heavy совершила обратную посадку на стартовый комплекс. Это удалось сделать впервые в истории.

Высота Super Heavy — 71 метр, это самая мощная ракета-носитель в мире. Она предназначена для пилотируемых полетов на Луну и на Марс. Ее разработкой занимается SpaceX, компания Илона Маска.

Запуск и приземление ракеты

Пока ракета провела испытательный полет, совершив виток вокруг Земли, и успешно вернулась на стартовую площадку. Предполагается, что такие «многоразовые» ракеты позволят сильно удешевить космические полеты в будущем.

ЧП на Первом канале

Выпуск новостей на Первом канале прервало забавное ЧП: под ведущей развалился стул. Тем не менее Екатерина Андреева не повела и бровью — и лишь на секунду запнулась в речи.

Момент, разошедшийся по соцсетям

Дело против блогера

Против блогера Сергея Косенко возбудили уголовное дело. Он прославился еще в январе — когда бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Косенко подписал это видео фразой «Первый полет Лео».

Скандальное видео

Многих россиян потрясли кадры такой «игры». После множества комментариев от возмущенных подписчиков Косенко стал утверждать, что на кадрах не настоящий ребенок, а кукла.

Всё, что известно о скандале

13 октября против Косенко возбудили дело по двум статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Тем же вечером в России арестовали все его счета на сумму более 206 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Взрыв газа в Уфе

В квартире в Уфе взорвался газ. Из дома эвакуировались 20 человек, пожар быстро потушили.

От взрыва серьезно пострадали несколько квартир

Следствие считает, что житель дома нарушил работу газовых систем, чтобы убить своего соседа.

— Подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить, — сообщили в СК. — С этой целью фигурант, находясь у себя в квартире, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру.

Примерно в девять часов утра помещение наполнилось газом, из-за чего произошел взрыв, а потом вспыхнул пожар. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Люди провалились под платформу

В Ленинградской области во время съемок фильма провалились декорации — платформа, на которой актеры ждали поезд.

Снимали фильм «Василий Теркин». Режиссер картины Карен Геворкян тоже пострадал.

— Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой, — сообщил Shot Геворкян. Режиссер отделался легкими травмами.

Платформа провалилась под актерами

Предварительно, три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадавших — 23.

Обвалился потолок в больнице

В психоневрологическом диспансере в Кореновске (Краснодарский край) обрушились перекрытия. Сто метров потолка упало на первый этаж.

Потолок упал на первый этаж

В результате погибла сотрудница, сообщили в региональном МЧС. По данным СМИ, ей оказалась 50-летняя медсестра. Спасатели эвакуировали 206 человек — всех перевели в соседние корпуса учреждения. Причины обрушения выясняются.

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Комментарии
1
Инженер1
22 минуты
"Ты пела так, что выли все собаки, а у соседа обвалился потолок..." Как всегда все скрепные новости, кроме одной. Как прокомментирует нескрепную новость позывной "Батут"?
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