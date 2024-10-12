«Атмосфера красивых людей»: блогер из Ярославля поделилась честным мнением о Московской неделе моды

Блогер показала, что происходило на Московской неделе моды Источник: Ольга Абашева











С 4 по 9 октября 2024 года в ЦВЗ «Манеж» прошла третья Московская неделя моды. Туда стянулись именитые кутюрье и селебрити. Например, произвели фурор показы Игоря Гуляева и Александра Рогова. Окунулась в мир моды дизайнер одежды и блогер из Ярославля Ольга Абашева.

В Московской неделе моды участвовало более 80 российских и зарубежных дизайнеров. Из Китая, Индии, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Также на мероприятии были организованы маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.

Как проходили показы в ТЦ «Манеж» во время Московской недели моды Источник: Ольга Абашева

Она рассказала, что отправилась на мероприятие, чтобы проникнуться атмосферой показов.

— Было желание погрузиться в атмосферу моды, показов, музыки и красивых людей, и это ожидание оправдалось на 100%, — призналась блогер.

Ольга Абашева рассказала, что осталась довольна организацией мероприятия. Ей удалось попасть на показ зарубежного бренда из Карачаево-Черкессии Sponta, девушка отметила, что их коллекция показалась ей интересным переосмыслением культурного кода.

— Общие впечатления положительные, мне удалось погрузиться на день в мир моды, познакомиться с творчеством и работами дизайнеров. Уместен был маркет, его оформление в едином стиле помогло создать ощущение бутиковости, а не ярмарки. При этом сохранилась индивидуальность каждого бренда. Было приятно, когда люди просили сфотографироваться с моим образом, — рассказала Ольга.