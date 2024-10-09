Лолита, Сергей Зверев, память о двух Зайцевых и торговцы бесплатными билетами. Репортаж с Московской недели моды

Стилист Александр Рогов представил свою коллекцию Источник: Анастасия Якубова / MSK1.RU











Самыми яркими по традиции стали показы Игоря Гуляева и Александра Рогова. Толпы пришли на дефиле, посвященное памяти отца и сына — Славы и Егора Зайцевых. В роли модели выступила певица Лолита Милявская. За кулисами Московской недели моды (6+) дежурил MSK1.RU.

В Московской неделе моды участвовало более 80 российских и зарубежных дизайнеров. Из Китая, Индии, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

Рогов и торговцы бесплатными билетами

Перед показом бренда ROGOV царил ажиотаж вокруг билетов. Их раздавали бесплатно, но модели говорили, что видели их на сайтах объявлений по 30 тысяч рублей. Конечно, по такой цене найти там билеты нам не удалось, а вот пригласительные за 1300 рублей действительно предлагались.

— На показ Рогова стояла огромная очередь. Бомонд толпился, ругался и размахивал билетами из офлайн-магазинов стилиста. Попасть смогли меньше трети желающих. Зрители, которые не успели войти в зал до того, как он заполнился до отказа, готовы были устроить бунт, — рассказывает наш корреспондент.

В гримерках было менее людно, но суетливо.

Толпы на показе Александра Рогова Источник: Анастасия Якубова / MSK1.RU











В показе участвовало около 30 моделей, причем кастинг был на уровне. Образ из коллекции ROGOV примерила модель Лера Потомова, которая участвовала в Миланской неделе моды и сотрудничала с Prada. А также Андрей Семенов, который недавно представлял новую коллекцию итальянского дома моды Valentino.

Андрей Семенов на показе ROGOV Источник: Анастасия Якубова / MSK1.RU











Несмотря на яркие образы на моделях (некоторые выходили в кислотных париках), Александр Рогов пришел в пиджаке с накладными плечами, спортивных брюках и грубых ботинках. Сразу после показа переоделся в футболку с надписью I HATE ROGOV («Я ненавижу Рогова»).

Гоша Карцев (слева) Источник: Анастасия Якубова / MSK1.RU











Поддержать его пришли стилист Гоша Карцев и бизнесмен и блогер Никита Ефремов, который начал карьеру с перепродажи кроссовок и прошлым летом попал в скандал. А также визажист Сердар Камбаров, работающий с Анной Седоковой, Ксенией Собчак, Аленой Шишковой и другими селебрити.

+1

Зайцевы и «Ночные волки»

Знаковым стал показ, посвященный Егору Зайцеву, сыну известного модельера Славы Зайцева.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Он, как и отец, был стилистом. Зайцев-младший страдал от онкологического заболевания. В июне этого года он скончался от его осложнений. Дизайнеру было 64 года.

Команда стилистов Егора закончила работу над его последней коллекцией YeZ (YegorZaitsev) и представила ее на закрытом показе.

+2

Попасть на него можно было строго по пригласительным билетам.

По таким пригласительным билетам можно было попасть на показ памяти Зайцева Источник: Анастасия Якубова / MSK1.RU











Кроме людей из мира моды, посмотреть коллекцию позвали байкеров из клуба «Ночные волки», членом которого был и Егор. Те, кто не смог попасть в зал, смотрели прямую трансляцию на экранах в Манеже.

На показ во всём черном пришел стилист Сергей Зверев. Он выбрал такой наряд, чтобы показать, как скорбит по ушедшим — был близок и со старшим, и с младшим Зайцевыми.

— Егор всегда был разный, угадать его было сложно, — отметил Зверев.

В начале показа проекторы транслировали на сцену узор хаки. В образах использовались плотные и текстурные ткани.

Дизайнеры совместили футуристичные и милитари-элементы. Во многих образах фигурировали накладные плечи и грубые ботинки на высоком каблуке.

+2

Во многих образах акцентным цветом был красный.

Модели выглядели контрастно. Наравне с агрессивно одетыми по подиуму шли те, что были в белых и с цветочными узорами нарядах.

К концу показа на экране появилось черно-белое фото Зайцева. После этого вышла команда стилистов, которых аудитория наградила аплодисментами и цветами.

Егор Зайцев умер 19 июня. Он, как и его отец, был дизайнером, а также членом-корреспондентом Российской академии художеств и работал в семейном доме моды.

Лолита в роли модели

Четвертый день показов закрыла коллекция Игоря Гуляева. На нем блистала в роли модели певица Лолита Милявская.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С Игорем Гуляевым она дружит около 20 лет. Артистку, конечно, тут же окружили журналисты, и она охотно общалась с ними.

«Вот они, богини»

Источник: Анастасия Якубова / MSK1.RU

— Каждый раз ты так или иначе сравниваешь себя с этими красотками, которые ходят по подиуму, и думаешь: «Вот они, богини, — рассказала Милявская. — А в жизни они корявые и не так рельефны. Но в этом есть магия. И мода должна существовать. Спасибо, что в любые времена есть Неделя моды, которая позволяет профессионалам показать, на что они способны. И пусть их будет больше.

«Нюхаю книги»

Лолита рассказала также, как относится к чтению почти канувших в лету печатных газет и журналов.

— Есть у меня полочка с обложками. Самое интересное — Playboy. Это была большая провокация в 41 год. Сняться для обложки было круто. Но в целом после того, как я поняла, что глянцевые журналы рассчитаны на телочек, они перестали быть мне интересны.

Она призналась в том, что любит запах типографской краски:

— Я нюхаю книги и, конечно же, нюхала глянцевые журналы.

По словам певицы, за 20 лет дружбы Гуляев так и не смог полноценно привести ее в мир моды.

— В последний раз я ему позвонила по видеосвязи — надо было посоветоваться, как модно одеться на одно мероприятие, — вспоминала Лолита. — Я назвала бренд сумки, которую хотела взять с собой. Он мне ответил: «Ты неправильно говоришь, так называется лекарство, а не сумка». С тех пор мы ржем, что я больше по лекарствам.