Разборки в стиле 90-х и минус 37 миллиардов: чем обернулся скандал между главой Wildberries и Владиславом Бакальчуком

Основательница маркетплейса обвинила бывшего мужа в краже Источник: Татьяна Ким / Telegram











Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей. Кроме того, она обвинила Владислава в угрозах в адрес сотрудников и самой компании.

— Именно Владислав своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок. А его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 миллиардов рублей. Заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех, кто с нами сотрудничает, — заявила Татьяна Ким в своем Telagram-канале.

Татьяна Ким — о бизнесе Источник: Татьяна Ким / Telegram

По мнению основательницы маркетплейса, Бакальчук стал неадекватно воспринимать реальность. Она рассказала, что сотрудники Wildberries постоянно сталкиваются с угрозами. На компанию организуют хакерские атаки и нападения на строящиеся склады.

— Наступает высокий сезон, и это самая горящая пора для наших партнеров, для наших сотрудников и для меня лично. Но хочу сказать, что, несмотря на все сложности и трудности этого года, мы подошли к началу высоких продаж как никогда подготовленными, — сказала предприниматель. К сожалению, все эти непонятные события, которые происходят в последнее время вокруг нас, создают напряженную обстановку как среди наших сотрудников, так и среди наших партнеров и фактически дестабилизирует бизнес предпринимателей по всей стране.

Татьяна Ким вновь подчеркнула, что она не нуждается в помощи и ее никто не обманывал. А решение объединиться с Russ было правильным. Все важные решения она принимала и продолжает принимать самостоятельно.

Ким призвала решать все возникающие проблемы в рамках действующего законодательства и избегать разборок в духе 90-х.

— Все свои вопросы нужно решать в рамках российского законодательства и действовать по российским законам, а не устраивать разборки в стиле 90-х с непонятными атаками, нападением и разбоем, — заявила Ким.

Владислав Бакальчук опубликовал в своем Telagram-канале опрос. Бизнесмен задал вопрос подписчикам: «Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?»

Опрос в Telegram-канале Бакальчука Источник: Владислав Бакальчук / Telegram











Скандал вокруг Wildberries и экс-супругов Бакальчук не прекращается с июля 2024 года. Всё началось с того, что Владислав Бакальчук во время разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что его жену, Татьяну захватили рейдеры и не дают видеться с семьей и детьми. Он утверждал, что это произошло после объединения компании Wildberries и Russ.

Ким ответила мужу, что она не является заложницей и не нуждается в спасении. По ее словам, вопрос об объединении компаний уже обсуждался с Бакальчуком.

На фоне всех этих проблем Татьяна решила развестись с мужем. Сначала она не хотела объяснять причину, но позже выяснилось, что в последнее время Владислав Бакальчук часто отсутствовал дома. После очередной ссоры Татьяна пришла к выводу, что больше не может сохранять этот брак.

— Конечно, для него это был как снег на голову, у него-то все было хорошо. Но то, через что я прошла, — ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье, — заявила Татьяна Ким.

Конфликт между супругами, связанный с бизнесом, стал причиной стрельбы возле головного офиса Wildberries. В результате происшествия погибли двое охранников, а еще несколько человек получили ранения. Бакальчук утверждает, что он шел на переговоры, но на него и его команду было совершено нападение.